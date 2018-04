Potřebuji nový Palm (?)

Před necelým rokem jsem koupil výhodně Palm m100 jako své první PDA. V záplavě nových modelů s barevnými displeji, velkou pamětí, kamerami, sloty na paměťové karty se můj m100 zdá jako naprosto zastaralý a nepoužitelný model. Z hlediska intuice a pocitů bych okamžitě sáhnul po Clié T665, případně po novém Palmu Tungsten T. Ale vyplatí se mi opravdu takováto investice z hlediska toho, jaké programy používám? Zkusím se nad tím zamyslet v následující úvaze. Jde o vysoce subjektivní hodnocení, budu probírat pouze aspekty, které jsou pro mě jako běžného uživatele důležité.

Pokud bych kupoval nový Palm, měl by mít určitě barevný displej (a to ne pasivní jako m130) a 16 MB RAM. Nemusím kameru a klávesnici (NR70V, Treo). V úvahu u mě přicházejí (prostě se mi líbí) Sony Clié T665 a Palm m515. Z hlediska technických možností bych určitě sáhnul po Clié, ovšem je nutno vzít v úvahu, že výrobek Sony stojí včetně DPH přes dvacet tisíc, Palm m515 se sežene už za 13 tisíc korun.

Co tedy získám s Palmem m515 oproti m100?

barevný displej se 65 k barvami, bohužel v rozlišení 160 x 160

slot na paměťové (a jiné) karty

paměť 16 MB

rychlejší procesor VZ 33 MHz

větší displej (m100 má rozměr 45 x 45 mm, m515 má 56 x 56 mm)

bohužel i menší výdrž na baterie

Co navíc ještě získám se Sony Clié T665?

HiRes rozlišení displeje 320 x 320

ještě rychlejší procesor Super VZ 66 MHz

MP3 přehrávač

Jog Dial (ale horší HW tlačítka)

polyfonické alarmy

bohužel ještě menší výdrž na baterie (záleží na tom, jakým způsobem s Palmem pracuji, ale i tak je doba práce na jedno nabití řádově v hodinách (Palm m100 vydrží při běžné práci na jednu sadu baterií několik týdnů !!! ))

Malá poznámka k HiRes: Rozlišení 320 x 320 bodů je určitě vynikající pro grafiku. Je také dobré pro zjemnění písma, takže je možné používat v programech typu office fonty písma. Co ale nechápu, je tvrzení někdy používané v recenzích, že se díky HiRes dostane na obrazovku více informací. V recenzích je to někdy dokládáno screenshotem z tabulkového procesoru, kolik se tam vejde řádek a sloupců. Tyto screenshoty pak bývají v článku ve dvojnásobné velikosti oproti obrazovkám s rozlišením 160 x 160. Jak efektní! Jenže jako by autor opomněl, že fyzický rozměr displejů je (skoro) stejný! Na displej s rozlišením 320 x 320 se vejde několikrát více informací než na displej 160 x 160 pouze za předpokladu, že se odpovídajícím způsobem zmenší i písmo (což díky zjemnění písma je možné, ale pouze "o něco" a ne "několikrát")!

Jaký konkrétní dopad to bude mít na aplikace, které používám?

Nejdříve přehled oblíbených aplikací (které byly pokud možno zadarmo a které se mi do m100 vešly):

Kategorie Program Čeština GNU-czech Launcher Launcher III PIM HotDate Anniversary DOC reader CSpotRun Tabulky MiniCalc E-mail eMail Internet Plucker Finance Ma Tirelire Holiday Debts Nákupy HandyShopper Kalkulačka SC-103PC Hodiny BigClock Jízdní řády Fahrplan Auto FuelLog Astro Planetarium Earth&Sun Hry MineHunt PocketChess MasterMind Memorix

Které aplikace dostanou díky možnostem lepších Palmů novou kvalitu:

Planetarium - určitě mu hodně pomůže barva, HiRes rozlišení i rychlejší procesor.

MiniCalc - využije barvu, HiRes a rychlejší procesor (pro tabulky i grafy).

Handy Shopper - dobré bude odlišení řádků barvou a barevné ikonky.

FuelLog - dobré bude barevné zobrazení grafu spotřeby benzínu, ale obešel bych se i bez toho.

SC-103P - barva vylepší vzhled kalkulačky, ale není to akutní.

Novým PDA bych si pomohl hlavně u prvních dvou uvedených aplikací. Bylo by dobré použít Sony, kde se využije vyšší rozlišení displeje. Zdálo by se, že většině mnou používaných současných aplikací nový handheld moc nepomůže. Je třeba ale vzít v úvahu, že o mnoho lépe se kouká na černé písmo na bílém pozadí, než na monochromatický displej. Též písmo v rozlišení 320 x 320 je o dost vzhlednější. V neposlední řadě je nutné vzít v úvahu, že jak m515, tak T665 mají fyzicky větší rozměr displeje. Sice by někdo mohl říci, že je to "pouhých" pár milimetrů, ale je to znát.

Některým programům (Earth&Sun) jsou schopnosti nových PDA k ničemu, protože jejich vývoj byl již před několika lety ukončen. Zrovna u zmíněného programu je to dost velká škoda.

Musím podotknout (jak je vidět z výše uvedeného seznamu), že nejsem hráč her. Hry mě nepřitahují, nebaví, nikdy jsem je nehrál ani na PC, a když už něco, mojí nejoblíbenější hrou je Hledání min :-). Pokud bych propadl kouzlu her, předpokládám, že tou správnou volbou by bylo Clié T665.

Jaké další programy bych chtěl vyzkoušet a jaké vlastnosti nových PDA k tomu potřebuji?

Na Palmu m100 nejdou reálně provozovat (paměť, barva) programy, které mě lákají a které by měly být součástí dobře vybaveného Palmu:

lepší diář - chtěl bych vyzkoušet Date Bk5. Myslím, že u složitějšího diáře je barva nutností. Program zabere 600 kB, což je pro m100 docela přepych.

prohlížeč obrázků - nějaký program pro prohlížení obrázků je dnes součástí dodávky nových Palmů i Sony, existují i freeware produkty. Barva je určitě nutností, HiRes bude také vynikající. Určitě přijde vhod ukládání na paměťovou kartu.

slovník - jasný favorit: Lingea Lexicon (1490 Kč, zabírá 3-7 MB RAM v závislosti na typu instalace). V případě používání tohoto produktu bych řekl, že je 16 MB RAM nutností (pokud chci mít v PDA ještě něco dalšího).

mapy - zde je situace složitější. Je samozřejmě možné dostat do Palmu mapu ve formě obrázku (a to téměř v libovolném rozlišení). Chybí mi však produkt, který by měl nad obrázkem nějakou funkčnost (třeba vyhledávání objektů). Něco jako mapy od PJ Softu na PC.

office - Documents To Go se dnes dodává s nově prodanými Palmy i Sony. Určitě se využije HiRes, které zjemní písmo a umožní smysluplné použití fontů písma.

Závěry