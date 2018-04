Potřebujete odblokovat Nokii? Zkuste to sami.

Jistě mnozí z vás již někdy narazili na problém s blokovaným telefonem, který nelze použít v jiné síti než v té, od jejíhož operátora byl koupen. Pokud jste na tento problém narazili u některých Nokií, dost možná si můžete pomoci sami.

Hlavním omezujícím kritériem pro použití níže popsaných metod je verze firmwaru u vašeho telefonu. Jestliže máte Nokii 5110 s verzí softwaru do 5.26, 3210 do verze 5.01, 6110 do verze 5.48 nebo Nokii 6150 do verze 5.22, můžete některou z nich aplikovat. Metody fungují i s telefony Nokia 7110, avšak nění přesně jasné, se kterými verzemi firmwaru. Jestliže však použijete tento postup pro odblokování telefonu s novějšími verzemi, telefon nepoškodíte, pouze se jej nepodaří odblokovat. V těchto případech je nutno provést modifikaci obsahu FLASH/EEPROM flasherem, který je již znatelně složitější.

Princip odblokování vychází z možnosti editace vnitřní konfigurační EEPROM telefonu pomocí příkazů sběrnice M-BUS. Jejich pomocí lze procesoru v telefonu přikázat přepsání těch míst v paměti EEPROM, která představují zámky. V Nokiích jsou tyto zámky čtyři. Bývají zamčeny různými způsoby, které se liší podle toho, jak si příslušný operátor přál telefon uzamknout. Program v počítači nebo klipu pošle do telefonu posloupnost bajtů, která způsobí odblokování. Avšak v tomto případě se nejedná o standardní způsob odemykání zámků. Jde stále o příkazy pro editování obsahu paměti, které aplikované na těch správných adresách způsobí odblokování telefonu. Nokia se proti tomuto typu zásahu do obsahu paměti brání v novějších verzích firmware, ve kterých programově hlídá editaci této části konfigurační EEPROM, a nepovolí ji "jen tak jednoduše" přepsat.

Pro vlastní odblokování můžeme použít buď klip s mikrokontrolérem Microchip PIC16F84, nebo kabel M-BUS s programem, např. NokiaAll, který je součástí dokumentace ke stažení v odkazu na konci článku.

Kabel realizuje rozdělení obousměrné komunikace po M-BUSu z a do vysílací i přijímací linky sériového portu, z jehož řídících signálů je současně přes stabilizátor 78L05 napájen. Invertor použijte v provedení HC(T). Zapojení je převzato z internetu, při našich zkouškách kabel fungoval bez problémů i s notebookem, jehož výstupní proud ze sériové linky, kterým byl napájen, nebyl velký. Po propojení počítače a zapnutého telefonu prostě klikěte na button "UNLOCK" a uvidíte, zda se zámky otevřou. Verzi firmware telefonů Nokia zjistíte pomocí kombinace *#0000#. U novějších verzí je třeba mít vloženu SIM kartu, kterou telefon akceptuje.

Klip je také velmi jednoduchý. Mikrokontrolér PIC pracuje s hodinovým kmitočtem 4MHz a zakázaným watchdogem v režimu XT, obsah jeho programové paměti je v archivu. M-BUS je realizován linkou RA2. Běžící naprogramovaný PIC připojíme k M-BUSu zapnutého telefonu. Odblokování je provedeno přibližně po osmi vteřinách.

Nakonec přikládáme odkaz na archiv se schématy kabelu M-BUS, odblokovávacího klipu, programem NokiaAll a řídícím programem pro PIC16x84. Současně upozorňjeme, že vše, co děláte, činíte tak na vlastní nebezpečí.