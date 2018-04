Potřebujete hlídat byt či chatu? Vyhrabejte Dancalla.

Jádrem všeho je pohybový senzor, starý Dancall a jednočipový mikrokontrolér od Atmelu AT89C2051, nebo jiný procesor na bázi Intelu 8051. Funkci si určitě sami domyslíte: Pohybový senzor zjistí, že se v jeho pracovním prostoru něco hýbe, a sepne, čímž připojí napájení do procesoru, který na C-BUS Dancallu pošle instrukci AT+CMGS. Tato instrukce zajistí odeslání zprávy na požadované číslo a vy víte, že se vám po chalupě prohání myš nebo kočka.

Procesor je v doporučeném zapojení, s krystalem 11.059MHz, telefon musí být v okamžiku aktivace pohybového čidla v pohotovostním stavu a v dosahu sítě. Upozorňujeme na skutečnost, že Dancall má potíže se SIM kartami fáze 2+, což jsou např. nové SIMtoolkitové karty, takže věnujte pozornost výběru SIMky, kterou do telefonu vložíte. Přivedením +5V na vývod IGNITION na spodním konektoru Dancallu se telefon dá zapnout bez toho, že byste museli mačkat zapínací tlačítko. Této vlastnosti telefonu můžete samozřejmě využít. Přitom raději zakažte kontrolu PINu na SIM kartě, telefon se pak sám do sítě přihlásí a po připojení napájecího napětí se celek (čidlo s telefonem a procesorem) uvede automaticky do stavu připravenosti. A ještě jednu podmínku pro správnou funkci programu v Atmelu byste měli při experimentování splnit: Tlačítko "Tl" ve schématu, kterým je naznačen spínač pohybového čidla, musí být sepnuto tak dlouho, dokud SMSka není odeslaná.

Jednotlivé verze telefonu Dancall se mohou lišit detaily v komunikaci po sběrnici C-BUS, proto přikládáme dva binární soubory k naprogramování do mikrokontroléru: první je vhodný pro starší verze firmware Dancallů a druhý pro verze novější a pro model HP2731. Před naprogramováním čipu si nezapomeňte v souboru na adresách 0x00E8...0x00F4 editovat číslo SMS centra vašeho operátora, na adresách 0x00AA...0x00B6 číslo, kam chcete krátké zprávy zasílat, obě samozřejmě v mezinárodním tvaru, a na adresách 0x0042...0x006C text krátké zprávy, kterou bude hlídač při nastalém poplachu posílat.