Potřebujete hands-free a máte jen pár korun?

Hands-free je úžasná věc pro každého majitele automobilu - to jsme si již vysvětlili minulý týden v článku věnovaném speciálně hands-free sadám. Bohužel má hands-free kromě neoddiskutovatelných výhod také jednu zápornou vlastnost: vysokou cenu. A tak se mnoho čtenářů ptalo, zda nevíme o nějakém lacinějším triku, neboť ne každému se chce dát několik tisícikorun za originální hands-free. Něco jsme možná našli...

Touhy po laciné hands-free sadě využívají výrobci různých podivných náhražek prodávaných povětšinou v specializovaných obchodech typu Baumarkt atp. Taková asijská napodobenina skutečného hands-free bývá sázkou do loterie a mnozí zájemci se jí vyhnou na sto honů. Svou výhodu však může mít - většinou se jedná o univerzální model, jenž se přizpůsobí většině běžně velkým mobilním telefonům a je potřeba u něj pouze přizpůsobovat konektor.

Právě univerzálnost je významný požadavek ve firmách, kde jsou služební vozy používány často různými lidmi a různými mobilními telefony. Drahé hands-free zůstává nevyužito, pokud je do něj vůbec investováno.

Máme pro vás tip, který má sice daleko do všespasitelného řešení, zato svojí cenou dokáže mile překvapit. Je to jednoduché - jde o magnet. Magnet lze totiž použít jako výborný držák mobilního telefonu kdykoliv a kdekoliv. Magnet nalepíte na palubní desku automobilu a telefon k němu jednoduše chytnete. Jistě - hands-free to nenahradí, ale má to velmi blízko k univerzálním držákům prodávaným za násobek ceny magnetu. V nejhorším případě si alespoň můžete ušetřit prohledávání vozu v okamžiku, kdy po nějaké drsnější zatáčce telefon nevydržel setrvávat na palubce a rozhodl se projít po voze.

Kupodivu jde opravdu o zajímavé řešení. Samozřejmě potřebujete speciálně silný magnet a ideální je pogumovaný, aby nepoškrábal mobilní telefon ani okolí. Na trhu se již takové rozumně malé magnety za cenu cca. 80-150 Kč objevily. Jsou pogumované a na jedné straně vybavené samolepicím nátěrem, díky němuž se přichytí v podstatě na cokoliv. Prakticky jsme to vyzkoušeli na zdi v kanceláři - vidíte Nokia 5110 v poloze, kdy visí na zdi.

Ovšem pozor - magnet funguje jen v případě, když máte NiMH baterie (hádejte, co je to M v NiMH...) - na Li-Iont baterie se magnet nechytá a to by byla velká náhoda, aby telefon v sobě měl dostatek železa na solidně pevné spojení.

Takže - na co vám takový magnet bude? Vždy jej použijete, když potřebujete, aby telefon setrvával na místě, jež jste mu vyhradili. Typicky v automobilu, ale i v kanceláři, když mu chcete vyhradit vlastní místo, například na zdi, aby byl vidět. Výhodou je, že telefon nemusíte dolovat ze žádných paciček a žádného držáku - prostě malinko zatáhnete. Nevýhodou je, že hands-free rozhodně nenahradí. Ale za tu cenu se mnoho z nás může tahle idea jednoduchého přichycení mobilního telefonu líbit...