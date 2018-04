Potřebujeme počítač do dlaně nebo notebook?

Poslední rok je ve znamení rychlého nástupu počítačů do dlaně, jež v mnoha případech také vytlačují a nahrazují notebooky. A jelikož ne každý má tolik peněz, aby si mohl dovolit nakoupit jako notebook, tak počítač do dlaně a testovat si, co mu lépe vyhovuje, možná vám pomůže toto krátké zamyšlení nad výhodami a nevýhodami jednotlivých produktů.

V době, kdy se výkonostní hranice mezi notebooky a desktop počítači stírají a kdy výkonější z notebooků jsou výkonější, než Diana2 - náš hlavní server - nastupuje pomalu trend instalovat na pracovní stoly zaměstnanců z vyššího a středního managementu výkoné notebooky s docking-stations. To samozřejmě ulehčuje jakoukoliv synchronizaci dat (ta totiž povětšinou odpadá) a významně to ulehčuje práci zaměstnanců v terénu. Na druhou stranu je nevýhodou snadné vynesení citlivých dat ven z firmy a to ať již úmyslně či bezděky.

K tomu je třeba připočítat zvýšenou cenu - takový výkoný notebook s patřičnou docking-station s monitorem a klávesnicí totiž stojí dvojnásobek ceny klasického přibližně stejně výkoného desktopu. A v neposlední řadě - náklady na administraci - notebook je většinou háklivější zařízení na administraci, neboť zaměstnanci rádi na pracovním přenosném počítači instalují nejrůznější hry a podobné věci, které nesouvisejí s účelem, na nějž byl počítač pořízen. Instalace desítek druhů software Windows nikdy neprospívala a operační systém notebooků je háklivý na rychlé vyhnití.

Pokud je u notebooku požadován aspekt mobility - to jest schopnost nasadit takové zařízení na poradách, jednáních, případně v "terénu", u obchodních partnerů atd, dostáváme se ke kritickým místům pro nasazení notebooků. Totiž k jejich výdrži a jejich pohotovosti.

Nové notebooky vydrží podle údajů výrobců okolo čtyř hodin - což je teorie. Většinou dosáhnete tak dvou hodin, u starších baterií a při hutnější práci se musíte smířit i s hodinou. Záleží na typu notebooku, ale obecně platí, že čím déle chcete pracovat, tím více zaplatíte za notebook. Hodina pro práci s notebookem je zoufale málo a dvě hodiny jsou tak akorát na jednu schůzku, při níž pracujete s notebookem. Na druhé schůzce budete prosit svého partnera o možnost připojit se do zásuvky...

Pohotovost notebooku je rovněž ošidná. Pravda, většina notebooků ovládá suspend na pevný disk nebo do paměti, takže odpadá zdlouhavé zavedení operačního systému, ale ani resuscitace systému z paměti nebo z pevného disku není otázka vteřiny, ale spíše desítky vteřin. To automaticky vyřazuje notebook z použití všude tam, kde chcete učinit krátkou poznámku, zapsat si rychle telefonní číslo nebo termín schůzky.

Domnívám se, že již dnes lze najít velmi ostrou dělící čáru, která určuje, pro koho jsou vhodné notebooky, pro koho jsou lepší PDA bez klávesnice a komu budou nejvíce vyhovovat klávesnicí vybavené počítače do dlaně.

PDA - tedy osobní digitální asistenti, mají několik podob. Hlavním rozdílem mezi těmito počítači do dlaně kupodivu není operační systém, ale možnost používat pro vstup dat klávesnici nebo rozpoznávání písma.

Kupodivu bezklávesnicové PDA, tedy zařízení s dotykovou obrazovkou a rozpoznávající vaše písmo, jsou pro vstup kratších textů velmi pohodlná. Troufám si říci, že je lepší si vybrat bezklávesnicové PDA, nežli klávesnicové s mizernou klávesnicí. Zadávání textů ručním psaním na dotykovém displeji je pro krátké texty rychlejší a poměrně spolehlivé. Pro dlouhé, několikastránkové texty, se nehodí ani rozpoznávání písma, ani "zvonkové klávesnice", jaké nabízejí levnější PDA.

Levnější PDA - tedy například Piloty, případně Everex a další podobná zařízení s WinCE, jsou vhodná jako skuteční osobní asistenti - tedy skladiště kontaktů, důležitých textů, časových rozvrhů nebo pošty. Jak WinCE, tak Piloti mají vyřešenou bezproblémovou synchronizaci s nejdůležitějšími aplikacemi Windows, jako je Outlook, Notes atd. Synchronizace dat je tu většinou řešitelná stiskem jediného tlačítka. V terénu pak můžete během vteřinky do osobního PDA dopsat novou schůzku, kontakt nebo si vylistovat návrh smlouvy a udělat v něm spolu s klientem pár změn. To vše se při nejbližší synchronizaci přenese do počítače, do Exchange či jinam dle určení.

I levnější PDA již mají většinu pokročilých aplikací v ceně. S textovým editorem Pilotů si vystačíte, pod WinCE dokonce můžete měnit velikosti, řezy a styly fontů, pokud na to budete mít náladu. Excel pod WinCE má svoji verzi Pocket v ceně, pro Piloty si musíte za tisícovku dokoupit licenci tabulkového kalkulátoru. Pošta a malý prohlížeč je u obou v ceně, pro Pilota případně zdarma ku stažení. Pro Pilota dokonce seženete SSH, což potěší administrátory sítí, pro WinCE zase jsou FTP klienti. Je jen málo věcí, které byste nemohli z Pilota a WinCE dělat - většinou se vás asi nejvíce dotkne nemožnost používat firemní a zakázkové aplikace, případně samozřejmě hry.

Tím jsem stručně naznačil, že pokud nepotřebujete veliký displej a luxusní klávesnici, případně CD mechaniku, je vám PDA schopno vyhovět ve většině potřeb souvisejících s prací pro firmu. Ve většině případů je PDA na cestách výhodnější, než notebook, už pro dlouhou výdrž na baterky - Piloti řádově sto hodin, WinCE 10 a více hodin.

Co s klávesnicí?

Je třeba velmi bedlivě zvážit, co s klávesnicí. Pokude nevkládáte žádné velké kusy textu a PDA je pro vás spíše určeno jako příruční zásobárna informací, jež vkládáte z desktou a synchronizujete, nemá pro vás pohodlná klávesnice velkou cenu. Pokud jste zvyklí psát všemi deseti, pořiďte si PDA bez klávesnice, s rozpoznáváním znaků. Na takovém Pilotovi se naučíte psát velmi rychle a ještě vás donutí vylepšit si písemný projev, což můžete brát jako plus. Jestliže umíte psát všemi deseti, jednoduché "zvonkové klávesnice" by vás jen přiváděly k šílenství nemožností pořádného prostokladu.

Jako zvonkovou klávesnici označuji ten druh obvyklý v laciných WinCE počítačích, kdy mezi klávesami jsou mezery a samotné klávesy jsou jen hranatá, nikoliv anatomicky tvarovaná tlačítka. Taková tlačítka připomínají zvonková tlačítka.

Pokud datlujete dvěma prstíky, doporučím uvážit nutnost klávesnice - klávesnice totiž každé takové zařízení jednak zvětšuje, jednak prodražuje a na pohodlné psaní to není. Jelikož ale datlujete dvěma prstíky, tolik vám to neublíží, takže máte-li bytostný odpor k rozpoznávání znaků a zapřísaháte-li se, že byste si na něj nezvykli, kupte si PDA s klávesnicí. Na datlení dvěma prsty vám to bude stačit. Rozhodně se vám ale nebude líbit, že takové PDA musíte mít na desce a psát ukazováčky nebo jej držet oběma rukama a psát v podstatě palci.

Přiznám se, že považuji ony nekvalitní zvonkové klávesnice spíše za přežitek brnkající na psychologickou, nikoliv praktickou strunu našeho uvažování.

Asi jste si všimli, že jsem vynechal Psiony - a to docela záměrně. Psion 3 a Psion Siena patří do kategorie předchozí - tedy mezi zařízení se slabší klávesnicí. Zato Psion 5 patří mezi zařízení s velmi slušnou klávesnicí.

Co si počít, pokud píšete rozsáhlé texty? V tomto problému se docela orientuji - asi nepřekvapí, když na sebe prozradím, že za den napíšu pořádnou porci textu a jsem na vstupní zařízení - tedy na klávesnici - řádně háklivý. Dobrá klávesnice je základ pro kohokoliv, kdo hodně píše - rozpoznávání znaků se pro delší psaní nehodí, protože představuje větší fyzickou námahu na prsty tak, jak na ni nejsme zvyklí.

Zejména pro větší pisálky je notebook nesmyslná investice. Takový notebook potřebuje zásuvku (za dvě hodiny se při psaní teprve dostáváte do varu) a není nejlehčí. Tady bych doporučil zařízení, které má seriosní klávesnici. Když říkám seriosní, povětšinou mám na mysli klávesnici nejmenší použitelnou. Například klávesnice Psionu 5 je pro někoho na psaní všemi deseti vhodná, zatímco jiní s ní již mají potíže. Je také třeba brát v potaz to, že PDA s kvalitní klváesnicí jsou již většinou vyšší cenové skupiny, Psion 5 vychází tak na 25000 Kč, WinCE systémy se pohybují okolo 35-40 000 Kč s hezkou a velmi dobře použitelnou klávesnicí a barevným displejem. Pokud tedy budete potřebovat něco na psaní, pak kromě Psionu 5 se doporučím podívat ještě na NEC MobilePro 770 a na Tripad od Sharpů.

Psion 5 je asi důvěrně znám a je třeba podotknout, že ze všech tří zmíněných přístrojů je jeho klávesnice nejmenší a nejredukovanější. MobilePro 770 je hezká mrška asi o čtvrtinu delší, než Psion 5 a psaní na ní je velmi pohodlné (napsán na ní byl i celý tento text). Tripad je ještě větší, s displejem o rozlišení i 640x480 - nabízí ještě více prostoru, ale na formátu již klasického notebooku a oproti notebooku je pouze tenčí a podstatně lehčí a nabízí delší provozní čas.

Pokud tedy potřebujete psát, dopourčím vám rozhlédnout se po výše uvedených zařízeních, kde nejrozumnějším kompromisem mezi cenou, velikostí a výkonem mi přijde buďto Psion 5 nebo NEC MobilePro 770. Oba počítače můžete rozevřít a vcelku pohodlně psát - ačkoliv co do pohodlí vede právě MobilePro 770.

Na závěr musím s lítostí konstatovat, že k žádnému zařízení do dlaně, které jsem doposud viděl, nebylo možno připojit externí klávesnici. Výjimkou je speciální klávesnice pro Pilota, ale ta nemá české rozložení znaků a toto se nedá definovat jinak, než si napsat vlastní ovladač.

Vzhledem k tomu, že většina výše uvedených zařízení disponuje dostatečným množstvím kvalitních aplikací, mohou být počítače Psion (se systémem EPOC), Pilot i WinCE použity jako náhrady notebooků všude tam, kde není třeba nasazovat proprietární aplikace, jež nelze na PDA portovat. Řekl bych, že dnes je jen velmi málo profesí, kde by bylo vhodnější pro mobilní práci používat klasické a plnohodnotné notebooky - samozřejmě nepředpokládám, že máte v ůmyslu se svým notebookem připravovat DTP sazbu po cestách, to pod WinCE nedokážete.

Největší bariéra je tu tedy rázu psychologického. PDA lze jen velmi špatně či vůbec upgradovat, takže se můžeme právem obávat jejich zastarávání. Nicméně soudím, že většina z nich má před sebou dva roky pohodlné služby vyšim potřebám, aniž byste pocítili nutkání urychleného upgrade. Momentálně jsou totiž největším tahounem hardwarových nároků počítačové hry, které polykají megaherze jako malinu. Zde záleží tedy už jen na tom, zda potřebujete počítač na práci, nebo zda ho chcete na hraní. Pokud jste zaměstnavatel, asi by vás využívání drahého notebooku na Unreal příliš nepotěšilo...

Domnívám se, že současné notebooky před sebou nemají přehnaně růžovou budoucnost. Ze zhora je tlačí levnější stolní počítače, na nichž se pracuje stále více pohodlněji, z druhé strany na ně dotírají počítače do dlaně vybavené synchronizací a možností práce v síti, dlouhou výdrží a někdy i pohodlnou klávesnicí. Řekl bych, že tomuto tlaku jednou budou muset notebooky podlehnout stejně, jako dinosauři uvolnili místo savcům. V takovém okamžiku se ukáže, že silnější počítače do dlaně obstojně nahradí drahé notebooky. Všimněte si, že jak výbavou, tak cenou, se některé WinCE stroje notebookům začínají blížit - příkladem budiž MobilePro 770 s 32 MB paměti, vestavěným modemem V.90, VGA a sériovým portem, jakož i CompacFlash slotem a to v ceně do 40 000 Kč. Že je to i cenově podobné, jako slabší notebooky z dolního konce cenové nabídky? Máte pravdu - jenže vydrží 10 hodin, což si notebooky netroufnou. Zapnete a vypnete ho ihned, váha okolo třičtvrti kila. A o tom ten boj mezi notebooky a rostoucími počítači už ne do dlaně bude...