Potlačení konkurence novým telekomunikačním zákonem se již projevilo na burze. Akcie Telecomu rostou, akcie Českých radiokomunikací klesají. Napadlo někoho z našich poslanců spočítat, kolika společnostem by akcie stoupaly, kdyby neschválili zákon v antiliberálním duchu? První negativní dopad zákona je tedy na světě, další budou následovat. Pokud by stejně jako většina našich poslaců rozhodoval manažer, (tedy proti zájmům své firmy) bude vyhozen. Co však udělat s poslanci?