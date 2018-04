Potkali jste zloděje? S mobilem ho můžete chytit.

Když při pohledu z okna svého domu najednou zjistíte, že vám někdo právě krade sekačku a pilu z garáže, je třeba zavolat policii. Pokud však chcete, aby policie zloděje také co nejdříve chytila, můžete zapojit svůj mobil a stát se jakýmsi „soukromým detektivem“, který právě úzce spolupracuje s policií. Postupujte podobně jako Greg LePere z amerického San Antonia, sedněte do auta, spojte se mobilem s policejním dispečerem a máte slušnou šanci, že zloději daleko nedojedou.

Když pan LePere uviděl, jak mu dva zloději z garáže kradou věci a strkají je do auta, nelenil a za běhu směrem ke svému autu již točil linku 911, americkou obdobu české 112. Okamžitě vyrazil ve stopách lupičů a držel se jim ve svém voze na dohled. Celou dobu přitom hovořil s policejním dispečerem, kterému říkal, kam právě uprchlíci jedou (používal přitom hands-free sadu, je to uvědomělý řidič). Díky tomu se policejní hlídce podařilo zloděje celkem pohodlně chytit jen několik set metrů od místa činu. Ukradené věci si úspěšný policista-amatér LePere mohl rovnou odvést domů. Později uvedl, že si takovou situaci již několikrát představoval. Přiznal však, že rychlostí své reakce překvapil sám sebe. V každém případě však mobilní telefon každému doporučuje: „Je to lepší než zbraň. Neriskujete problémy a můžete lupiče chytit přímo ve spolupráci s policií.“

Podobný případ jako tento se stal přímo v New Yorku před několika týdny, jen sledování bylo o něco delší. Na různých místech spojených států policie již spolupracuje s takzvanými „mobilními dobrovolníky“, kteří jsou vybavení mobilními telefony a mohou kdykoliv kontaktovat policejní dispečink. Tyto dobrovolníci se mají stát „očima a ušima policie“. Rozhodně se však mobil může při ohlašování trestného činu hodit každému.