Potíže Avantgo - Handspring pozastavil Trea 90/270 - a další

Handspring pozastavil dodávky handheldů Treo 90 a Treo 270!

Handspring byl přinucen krátkodobě zastavit dodávky handheldů Treo 9 a Treo270 poté, co se u těchto modelů objevil problém s podsvícením displejů. Podle mluvčího firmy Allena Bushe již firma odhalila příčinu poruch a u nových produktů potenciálně vadnou součástku vymění. Dodávky by měly být obnoveny asi za 2-3 týdny.

Stávajícím majitelům Trea 90 a270, u kterých se projeví závada, by měl být model vyměněn, firma ale neoznámila, kolik handheldů je takto defektních. Závada se neprojevuje na modelech Treo 180 s černobílým displejem.

AvantGo má potíže

Podle posledních výkazů je firma v posledním kvartále v červených číslech a její čistá ztráta činí 4,3 milionů USD. Podle neoficiálních informací by společnost mělo v rámci úsporných opatření opustit asi 40% zaměstnanců.

GSM/GPRS Compact Flash!

ShoppingPDA nabízí kartu AudioVox RTM8000 Compact Flash s podporou hlasu i dat - pracuje na třech pásmech EGSM900, DCS1800 a PCS 1900, velikost je 62,5 x 42,8 x 9 mm. Cena je $283.

IDC: Palm stále leadrem trhu!

Podle agentury IDC si Palm, Inc. i ve druhém kvartále 2002 podržel pozici leadera trhu PDA - ve světě celkem má podíl 32,4%, v USA 42,1%. V celosvětovém měřítku si druhé místo drží Hewlett-Packard (včetně bývalého Compaqu) s 18,6%, třetí místo už má Sony s asi 10% trhu.

Handspring spadl na 6,5%, to je však dáno tím, že IDC nezapočítává komunikátory do PDA. Na pátém místě je Hi-Tech Wealth (PocketPC handheldy v Číně), následuje Sharp, Toshiba a RIM.

Dva páteční PalmOS tipy!

Outlook Weather 1.0

Chcete do svého palmu zdarma předpověď aktuální počasí? Tato aplikace Franka J.Perriconeho získává předpověd z webových stránek NOAA, odtud je přenáší do poznámky v Outlooku a odtud po HotSyncu do vašeho MemoPadu! Je freeware.

Tibetans 1.0

Cvičili jste někdy Pět Tibeťanů a víte něco o tom, odkud tyto cviky pocházejí?

Jestli ne, tak nevadí, jestli ano, tak budete potěšeni - aplikace Jana Burdy se vám bude určitě líbit (a nejednomu z vás dobře poslouží a pomůže, věřte mi)! Aplikace je "dobrovolný" shareware, funguje však i bez zaplacení poplatku...