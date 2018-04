Postup instalace a registrace programu ArtSKey Instalace Zkontrolujte, že na HPC máte zadané jméno uživatele. Na toto jméno bude instalace registrována. Jestliže později jméno změníte, bude běh programu pozastaven. Jméno slouží k ochraně nelegálnímu šíření programu. Propojte PC a HPC, tak by pracovalo propojení a přenos dat. Instalujte program pomocí Setup.exe z dodané diskety. Po dokončení instalace proveďte reset HPC. Klikněte na ikonu ArtSKey, která je na ploše (základní obrazovka).

Na nástrojové liště (dolní pruh obrazovky) uvidíte ikonu EN nebo CZ. Stiskem ikony vyvoláte menu české podpory. Položka "Registrace" zobrazí registrační formulář. Vyplňte jej. Do oddílu PIN zadejte číslo PIN, které jste obdrželi s touto licencí.



zákaznický PIN (na obalu)

Po vytvoření registračního formuláře se na ploše objeví Soubor " ArtSKey registration form.txt". Nyní česká podpora pracuje v omezeném režimu. Není možné ukládat a přenášet dokumenty Wordu mezi PC a HPC. Není možné ukládat dokumenty jako text ("Plain text" s koncovkou *.txt). V Pocket Exploreru a v elektronické poště není možné číst a vytvářet české dokumenty. Nelze nastavit české parametry v položce "Regional settings". Běh programu je časově omezen. Navíc jsou omezeny ještě některé systémové funkce. Pokud chcete natrvalo získat všechny funkce programu, musíte se registrovat. Registrace je pro majitele PIN bezplatná. Registrace Zašlete registrační soubor " ArtSKey registration form.txt " na e-mail distributora artsoft@czechia.cz

soubor můžete odeslat emailem přímo z HPC (pokud jste zprovoznili

In ternet na HPC)

soubor můžete přenést na stolní PC a odeslat e-mailem ze stolního PC

pokud nemůžete odeslat soubor elektronickou poštou, postupujte takto

přeneste registrační soubor na stolní PC a vytiskněte jej vytisknutý soubor zašlete na adresu: Portfo lio - kancelář, Sarajevská 29, 120 00 Praha 2 Po obdržení uvedených podkladů vám během 72 hodin zašleme AKTIVAČNÍ kód pro vaši registraci. AKTIVAČNÍ kód zadejte do formuláře, který na HPC vyvoláte z menu Aktivace. Počítač vás vyzve k uzavření všech aplikací a k provedení restartu. Nyní je čeština na vašem HPC plně instalována! Upozornění Pokud změníte jméno uživatele vašeho HPC , nebo pokud program opětovně nainstalujete , je třeba provést novou registraci a získání AKTIVAČNÍHO kódu. Sami musíte doložit, že jste za danou kopii programu již zaplatili registrační poplatek. Proto doporučujeme dobře uchovat soubor " ArtSKey registration form.txt". Doporučujeme instalovat českou podporu ArtSKey na zcela "čisté" HPC . Doporučujeme po zadání AKTIVAČNÍHO kódu a následném restartu HPC, provést zálohování všech dat - viz. návod k programu.