Postřehy k NCDS a SmartMessagingu na telefonech Nokia

Rád bych se podělil o své zkušenosti s NCDS 2.0. Nechci zde rozebírat funkce a přednosti tohoto balíku, o těch již bylo napsáno mnoho. Část pojednávající o NCDS je spíš její kritikou. Také zde chci rozebrat některé ‘tipy a triky’ týkající se SmartMessagingu a podobných málo zdokumentovaných vlastností telefonů Nokia. Budu zde uvádět i některé ne zcela ověřené skutečnosti, takže budu rád za každé zpřesnění či opravu.

Nepříjemnosti rozhraní NCDS

Na první pohled je poznat, že Nokia není softwarovou firmou. Na interface této aplikace je mnoho věcí k vylepšení. Na první pohled zaujme nemožnost měnit velikost oken. U hlavní obrazovky (monitor) to není na závadu, ale například u aplikace SMS Folder (jakýsi ‘Outlook’ na SMS zprávy) je tento nedostatek velmi nepříjemný. Zřejmě záleží na nastavení monitoru a systémových fontů, ale v mém případě se vždy zobrazí horizontální posuvník signalizující, že se obsah okna nevejde do jeho zobrazované části. Tato vlastnost je též nepříjemná při zobrazení obsahu telefonního seznamu – ani zde není možno okno protáhnout, či jinak změnit jeho velikost.

Přitom programátoři Nokie zřejmě začali zkoumat možnosti rozhraní Windows – svědčí o tom možnost ‘always on top’ a zobrazení ikony NCDS na liště vedle hodin (tray icon), bohužel již však opomněli možnost v tomto případě nezobrazovat NCDS na liště běžících programů (task-bar).

Nedostatky ve funkčnosti NCDS

Firma Nokia nedokázala ani ve verzi 2.0 zavést do NCDS kompletní sadu funkcí. Nejvíce nedostatků jsem pocítil v podpoře SMS zpráv :

Pro odesílání SMS není možno používat profily SMS center uložených v telefonu

Do složky naposledy odeslaných SMS se ukládají pouze ty odeslané přes NCDS, ty odeslané a uložené v telefonu dostupné nejsou

Chybí složka ‘Zprávy k odeslání’, která existuje v telefonu

Obsah složky naposledy odeslaných zpráv ‘Latest Sent’ se nikam neukládá, takže ukončením NCDS o obsah této složky přijdete

Do SMS Folderu aplikace NCDS se nepřenášejí ikony zpráv z telefonu, takže například není vidět rozdíl mezi zprávou a výpisem (potvrzení doručení).

Pro SMS zprávy odeslané pomocí NCDS nepřichází zprávy o stavu (odloženo, doručeno, …)

V tel. seznamu i v SMS Folderu autoři opomenuli existenci funkci typu drag and drop.

Nepochopil jsem, proč je rootem SMS Folderu složka Personal Folder. Může se tam snad za jiných okolností objevit ještě něco jiného? (např. Shared Folder, …)

Velmi postrádám (doufám, že se nemýlím) možnost propojení NCDS s poštovním systémem (např. MS Exchange), tedy existenci driveru (provideru) pro tento systém.

Celkově integrace s prostředím Windows a balíkem Office je v podstatě nulová (pominu-li drivery pro modem a fax). Zejména integrace s Outlookem by byla velmi zajímavá a zdá se mi zbytečně komplikované ji řešit dalšími aplikacemi typu Nokia PC Calendar a podobně. Pokud někdo z vás viděl balík 602 pro GSM, dovede si jistě udělat představu, jak integrace SMS s poštovním klientem může vypadat.

Neméně nedostatků musím konstatovat i ve zprávě tel. seznamu a hovorů. Z nepochopitelných důvodů se nelze přes NCDS podívat na seznam naposledy přijatých/promeškaných hovorů, délky hovorů a jejich náklady. Přitom právě od spojení telefonu s PC bych si sliboval větší rozvinutí těchto možností. Chápu, že primárním posláním NCDS jsou datové a faxové přenosy, ale při relativně nízké ceně NCDS by se jistě našlo mnoho zákazníků, kteří by do NCDS investovali i pouze kvůli lepší správě telefonu, hovorů, tel. seznamu a SMS zpráv. (doufám, že si toto přečte také někdo z Nokie).

Napadlo mne, že zejména pro chytré české hlavy by neměl být velký problém něco podobného NCDS naprogramovat. Nemyslím si, že jde o nějak složitou aplikaci a proto by mohla být distribuována i jako shareware – na celém světě je jistě dost majitelů Nokií, kteří by toto řešení uvítali. Navíc by se tím mohl vyřešit i problém legality – odhaduji, že například v naší zemi bude více uživatelů používajících NCDS nelegálně, než těch druhých.

Lepší zprávy – SmartMessaging

Tipů a triků pro telefony Nokia lze na Internetu nalézt mnoho. Téměř nikdo se však nezabývá možnostmi využití SmartMessagingu (SM). Různé typy telefonů Nokia nabízejí i různou míru podpory SM. Protože SM se přenáší pomocí klasických SMS zpráv, důležitější je podpora SM u telefonu přijímajícího, než vysílajícího.

Se znalostí syntaxe SM je tak možné do telefonu Nokia odeslat vizitku či položku kalendáře i z takových telefonů, jako je Dancall, Fizz, nebo d460.

Zaslání vizitky

Tuto funkci podporují snad všechny novější telefony Nokia. Pro odeslání vizitky z jiného (neNokia) telefonu je třeba použít SMS zprávu s následující syntaxí :

//SCKE2 BEGIN:VCARD N:KrestniJmenoPrijmeni TEL:+420xxxxx END:VCARD

Je naprosto nezbytné přesně dodržet zde uvedenou syntaxi (včetně mezer), jinak zpráva nebude správně interpretována a i na Nokii se zobrazí pouze jako SMS zpráva a ne jako ‘Nová vizitka’.

Položka kalendáře

Telefony Nokia 61xx mají zabudovaný kalendář. Položky kalendáře (např. plánované schůzky) se dají do kompatibilního telefonu odeslat pomoci SM zprávy. Položku kalendáře lze však do 61xx odeslat z libovolného telefonu s podporou odesílání obyčejných SMS zpráv. Pro tento účel je třeba použít SM zprávu následující syntaxe:

//SCKE4 BEGIN:VCALENDAR VERSION:1.0 BEGIN:VEVENT CATEGORIES:MEETING SUMMARY:Dnes vecer v hospode DTSTART:19990122T210000 END:VEVENT END:VCALENDAR

Opět je nezbytně nutné přesně dodržet předepsanou syntaxi SM zprávy.

Vizitka 2 (NCDS Business Card)

Telefon připojený k NCDS (tedy snad každý počínaje 3110) může odesílat i přijímat Business Card – jakousi identifikaci uživatele. Pokud se nemýlím, jde o vlastnost přejatou z Communicatoru, i syntaxe je naprosto odlišná – v podstatě nejde o SM. Příjemcem tak snad může být libovolný telefon připojený k NCDS, nebo Communicator.

I tuto položku by mělo jít odeslat z libovolného telefonu, pokud nenastanou problémy se sadou znaků, konkrétně s hranatou závorkou. Syntaxe je následující :

Business Card[Tonda Kolowrat[Firma s.r.o.[Hrabe[tel xxxxx[fax xxxxx[tonda@firma.cz[Pod mostem 13, Praha 0[

Taková BusinessCard obsahuje následující položky: jméno, firma, titul, telefon, fax, e-mail, adresa.

Další možnosti

Pomocí inteligentních SMS zpráv dále jdou do telefonů odesílat ikony GroupGraphic i uživatelská zvonění. Zde by však pravděpodobně uživatelé neNokia telefonů měli trochu potíže, avšak z modelů nižších než 61xx lze do 61xx tyto prvky přes NCDS spolehlivě odesílat. GroupGraphic (ikona profilů) je monochromatický obrázek o rozlišení 72x14 bodů. Ten, i uživatelské zvonění, mají podobu nečitelné SMS zprávy, takže je možné posílat je pouze ze specializovaných programů (Nokia PC Composer, Group Graphic Editor) pomocí telefonu připojeného NCDS kabelem či IrDA.

Závěr

Jaké jsou možnosti využití? Vedle možnosti odesílat vizitky i položky kalendáře i z neNokia telefonů, je tu ještě možnost programově integrovat váš telefon s libovolnou aplikací : např. lze jednoduše vytvořit program pro správce serveru, který datum, čas a popis plánované údržby serveru odešle zainteresovaným pracovníkům přímo do kalendáře jejich telefonu pomocí SM zprávy rozeslané přes SMS bránu na Internetu.

Důkladně jsem prostudoval originální popis SmartMessagingu firmy Nokia. Zde popisovaná syntaxe se poněkud odlišuje od té použité v existujících telefonech. Rád uvítám jakékoli připomínky či doplňující informace na toto téma.