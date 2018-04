Postižení dostanou od státu na telefon 200 korun měsíčně

Stejnou částkou dotoval stát telekomunikační služby pro vybrané skupiny obyvatel i dosud. Počet osob, kterých by se úprava týkala, se ale omezí, protože podpora se nebude v budoucnu týkat osob, které se dostaly do tíživé finanční situace. Stát by tak měl na službu letos vynaložit do 150 milionů korun, což je výrazně méně než v minulých letech, kdy částka dosahovala půl miliardy korun.

Podle ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase je velice komplikované nařizovat soukromým operátorům, aby dotovali záměr státu. "Budeme hledat nástroje, jak tuto věc dělat v přímé vazbě na zdravotně postižené a nezahrnovat do toho soukromé provozovatele," uvedl po zasedání vlády.

Proti dosavadní právní úpravě nebudou pověřené obce vydávat potvrzení, čímž dojde ke snížení jejich administrativní zátěže. Nařízení vlády naopak předpokládá jednorázovou zvýšenou administrativní zátěž pro poskytovatele telekomunikačních služeb.

Firmy, které budou sociální tarify poskytovat, by měly projít výběrovým řízením vypsaným Českým telekomunikačním úřadem. Loni služby poskytovaly O2, T-Mobile a Vodafone.