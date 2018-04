Postelové esemesky jsou in, mladí jich posílají desítky

Děti spí s mobilem v posteli a většinu z nich probudí v noci ze spánku alespoň jedna esemeska . "Zadělávají si do budoucna na problémy se spánkem. Lepší je si před spaním číst nebo poslouchat hudbu, tím tolik nezatěžují mozek," zlobí se doktoři.

Studii prováděli odborníci na spánkové poruchy z Centra JFK v New Jersey na 40 dívkách a chlapcích. Dívky podle studie posílají víc textových zpráv než chlapci.

Souvisí množství SMS s promiskuitou?

Jediná SMS zpráva nebo mail přečtený před spaním může podle odborníků na spánkové poruchy posunout usnutí až o čtyři hodiny. Mládež spí méně, než by měla, a to podle nich vede k podrážděnosti, neklidu, špatné náladě a výpadkům v soustředění.

Víc než polovina rodičů nemá ponětí o psacích aktivitách svých dětí po vyhlášené večerce. Netuší, s kým si jejich potomci píší a jaké řeší problémy.

Teenageři, kteří pošlou denně víc než 120 textovek, mají údajně větší sklon k experimentům s drogami, alkoholem a častěji střídají sexuální partnery. Nemusí to navíc být pouze SMS, stačí poslat zprávu třeba přes Facebook. Ukázala to studie provedená na dvaceti různých školách v americkém Clevelandu. Podle ní pošle průměrný školák ve věku od 8 do 18 let zhruba 118 zpráv denně.