Postavte si USB kabel

Začnu jednoduchým zapojením doporučeným výrobcem.





Toto zapojení je velice jednoduché, jedná se pouze o kabel pro synchronizaci, bez HotSync tlačítka.





Připojení tlačítka je celkem jednoduché, větší problém je jeho mechanické upevnění tlačítka na konektor. Já jsem použil tlačítko ze staré myši, pomocí jehly jsem vyrobil do konektoru dírky pro nožičky, prostrčil tlačítko a na spodní straně jsem jej omotal drátem. Velice opatrně jsem drát přiletoval k nožičkám tak, abych nepoškodil plast konektoru.



V praxi se ukázalo, že moje volba nebyla úplně šťastná, zvolil jsem příliš vysoké tlačítko, které se zachycuje za další předměty v brašně. Naštěstí jsem jej zatím neutrhl a ani nepoškodil.



Poslední, předpokládám nejkomfortnější varianta je kombinace nabíječky a synchronizačního kabelu.



Možnosti nabíjení palmu z USB už byly popsány. Co však nebylo uvedeno jsou rizika, které nabíjení palmu z USB přináší. Podle dokumentace palm pro nabíjení používá 500~700mA, zatímco USB říká, že zařízení může dostat pouze 100mA a po navázání komunikace si může zařízení požádat až o 500mA. Vzhledem k tomu, že palm předpokládá externí napájení, požádá si pouze o 2mA. V praxi to znamená, že některé USB huby označí takto připojený palm za poškozené zařízení a odpojí jeho port. Zatím jsem se nesetkal se zařízením, které by se poškodilo.







Pro informaci uvádím obrázek konektoru





