Postavte si svůj vlastní chytrý mobil. Zn.: Za hříšné peníze

Internetový obchod GizmoForYou se specializuje na prodej open-source řešení v oblasti elektroniky. Jednoduše si v obchodě nakoupíte hromadu součástek se schématy a dokumentací a poskládáte si z nich to, co právě potřebujete.

Nově firma nabízí stavebnici mobilního telefonu s operačním systémem Android. Jmenuje se Flow a vyrobit si můžete pouze velmi základně vybavené PDA, ale také špičkově vybavený komunikátor. Záleží jen na tom, jaké komponenty zvolíte. Limitovat vás při výběru bude asi vaše peněženka. Pokud se na samostatnou stavbu telefonu necítíte, můžete si jej nechat sestavit od prodejce.

Flow ale není vůbec levná záležitost. Základní stavebnice obsahuje kryt v černé barvě, základní desku, LCD displej Sharp, modul k LCD displeji, bateriový modul s akumulátorem o kapacitě 1100 mAh a jeden ze dvou čipsetů Overo. Podle toho, který čipset zvolíte, zaplatíte 595 nebo 694 eur, tedy 16 000 nebo 18 600 korun.

Jistě jste si všimli, že v základní sadě chybí jakýkoli GSM modul, takže v takovém případě budete mít jen velmi drahé PDA.

Kolik to stojí Flow základní kit (displej, modul k němu, základní deska, bateriový modul, kryt) - 498,21 eur Čipset Overo Earth - 96,22 eur Čipset Overo Fire - 141,42 eur Fotoaparát - 10,54 eur Modul fotoaparátu - 19,58 eur UMTS a GPS modul - 160, 94 eur GSM a GPS modul - 108,47 eur GSM modul - 87,19 eur GSM modul - 82,30 eur Bootovatelná microSD karta - 19,85 eur Vývojářský kabel - 24,42 euro USB kabel - 15,22 eur Nabíječka - 10,09 eur

K plné funkčnosti si k základní stavebnici budete muset dokoupit ještě další hromádku součástek. Třeba fotoaparát a modul k němu dohromady asi za 30 eur, telefonní modul v ceně od 82 do 161 eur podle toho, jaké sítě podporuje a zda má GPS, USB kabel pro vývojáře, nabíječku nebo bootovatelnou microSD kartu, ze které můžete zavést do zařízení systém. Plně vybavený Flow vás vyjde na zhruba 885 eur, tedy téměř 24 tisíc korun. To je opravdu hromada peněz.

Flow přitom navíc není žádný elegán a třeba fotoaparát vám nenabídne kdovíjaké rozlišení. Maximem je 1,3 megapixelu. Po jednotlivých součástkách vás Flow vyjde na velmi podobnou sumu, ale s tím, že si čipset budete muset zakoupit samostatně jinde. Je to trochu nepochopitelné, ale prodejce jej nabízí pouze v sadě, kterou vám sám sestaví. Samostatně přímo u firmy Gumstix stojí třeba lepší čipset Overo Fire 219 dolarů, tedy asi 4 200 korun.

Při koupi po součástkách ale můžete ušetřit za kryt, který má celkové rozměry 116,7 x 69 x 13,7 mm a stojí téměř 117 eur, tedy asi 3 150 korun. Flow pak můžete používat jako experimentální zařízení doma nebo se můžete pokusit si vyrobit kryt vlastní. Pak byste opravdu mohli získat velmi originální a přitom špičkově vybavený mobilní telefon, jaký nemá nikdo jiný na světě. A při takové individualitě opravdu není třeba hledět na cenu, že?