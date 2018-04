Postavte si soukromou 3G síť. Vodafone nabídne femtobuňky pro každého

Pro českou kotlinu unikátní službu nabídne Vodafone od 1. července. Dostupná bude všem jeho tarifním zákazníkům. Jedinou podmínkou je, aby disponovali pevným vysokorychlostním připojením k internetu (ADSL, VDSL, SDSL nebo kabelové připojení) a 3G zařízením (mobilní telefon, tablet, USB modem).

K čemu je femtobuňka? Femtobuňky představují velmi snadnou možnost dokrytí oblasti se slabým či nedostatečným mobilním signálem "svépomocí". Operátorovi pak šetří kapacitu sítě a správu dané buňky služba přenáší na samotného zákazníka. Krabička, kterou si je možné představit jako klasický wi-fi modem, komunikuje s mobilní sítí přes internetové připojení a poskytuje stejné služby, jako běžná základnová stanice (BTS). Za tyto výhody operátoři v zahraničí běžně nabízejí zákazníkům provozujícím femtobuňky výhodnější sazby v případě, kdy jsou ke své buňce přihlášeni. Ve výsledku si tak zákazníci vytváří svou domácí mobilní síť, která šetří náklady jim i operátorům.

Vlastní 3G zónu tvoří malý 3G vysílač a přijímač od firmy Alcatel-Lucent, které jsou využívány ke spojení s registrovanými 3G zařízeními, podobně jako v rámci wi-fi sítě. Zóna pokryje okolí v dosahu 20 metrů 3G signálem, lze proto využívat všechny služby 3G sítě: volání, SMS, MMS, rychlá data.

Zařízení operátor nabídne za 3 377 korun včetně daně. Další poplatky či závazky (kromě zmíněného internetového připojení) služba nevyžaduje. K dispozici budou i výhodné balíčky ve spojení s pořízením ADSL internetu od Vodafonu.

Před aktivací je třeba mobilní telefonní čísla od Vodafonu, která budou se stanicí používána, zaregistrovat na lince operátora a uvést poštovní adresu. Poté se zaregistrovaná zařízení připojí k Zóně vždy automaticky.

V rámci Vlastní 3G zóny lze používat až 16 telefonních čísel. V jednom okamžiku mohou současně telefonovat až 4 zařízení. Více informací naleznou zájemci od 1. července na www.vodafone.cz/3gzona.

Návštěva atomového krytu

Vodafone si pro představení a předvedení této služby vybral atomový kryt nedaleko stanice metra Vysočanská. Už při vstupu do krytu se signál začal pomalu ztrácet a po pár metrech byl pryč úplně, jak na to vtipně upozorňovaly okolní cedule. Nejenom do takových extrémních podmínek se hodí femtobuňky, ale i do různých sklepů nebo jinak odstíněných místností, kam by se klasicky šířený signál nikdy nemohl dostat.

Pro připojení je doporučeno připojení minimálně o rychlosti 2Mbit/s, ze kterého si výše zmiňované čtyři současné hovory ukousnou zhruba 300 kbit/s. Latence připojení se musí pohybovat do 250ms, jinak dojde k odpojení telefonních služeb na zařízení, aby nedošlo k narušení kvality hovoru. Občasné vyšší výkyvy latence samozřejmě nebudou mít na službu větší vliv.

Postupně se počítá s osmi a později až šestnácti současnými hovory naráz. V současné době je v testování otevřený režim, kdy by si uživatelé nemuseli dopředu registrovat svoje telefonní čísla. Tento mód by byl využitelný například v restauracích nebo barech s horším signálem. Samozřejmě, že by k tomuto účelu musela být použít femtobuňka s vyšší přenosovou kapacitou. Řeší se samozřejmě i technické a další problémy, které by při tomto využívání mohly nastat. Pro úplnost dodáváme, že v současném modelu trvá změna nebo přidání telefonního čísla zhruba dvě hodiny.

Prozatím nejsou pro zákazníka oznámeny žádné benefity (například levnější volání), pokud bude využívat služeb femtobuňky, což by jistě tuto službu v očích zákazníků ještě více zatraktivnilo. Třeba nás Vodafone překvapí a až budou oficiální stránky této služby v provozu, objeví se určitá zvýhodnění.

Žádný mobilní roaming

Podstatným detailem je, že v licenčním ujednání s operátorem se zavazujete k tomu, že svojí vlastní 3G zónu budete využívat pouze v uvedené lokaci. Není tak možné se zařízením například cestovat do zahraničí a užívat si levného roamingu. Zařízení by změnu vaší polohy zaregistrovalo buďto pomocí zabudovaného GPS přijímače nebo podle IP adresy, které by byla nejenom v zahraničí odlišná.

Celkově služba vypadá velmi nadějně a například ve Velké Británii a ostatních západních zemích se jedná o standardní službu, kterou využívá velké množství zákazníků a nenabízí ho pouze operátor Vodafone. Pro někoho však může být limitující počet současných hovorů nebo relativně malý dosah signálu. Velká budoucnost této služby však může být ve zmiňovaném otevřeném režimu a pokrytí mnoha restaurací, odkud si s využitím současných technologií bohužel nezavoláte.