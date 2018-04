Postavte si ke své Nokii kabel DLR-3

Mobilní telefony Nokia 7110/6210 je možno přepnout do módu DLR-3, v němž mobilní telefon akceptuje AT příkazy na datové lince FBUS, při nastavení sériové komunikace na rychlost 19200bps a vyšší, s protokolem přenosu 8,n,1. V tomto módu jsou podporovány i signály DCD, CTS, RTS a DTR. Při stavbě jsme využili informací Adriana Dabrowského.

Přepnutí telefonu do módu DLR-3

Chceme-li telefon přepnout do módu DLR-3, je třeba propojit na jeho spodním konektoru pin č. 3 (XMIC) s pinem č. 9 (GND) přes odpor 15k. Telefon potom připojí napájecí napětí na pin č. 4 (SIG-GROUND). Nokia 7110 3,3V, Nokia 6210 2,8V. Nyní telefon vysílá rámce M-BUS do mikroprocesoru PIC, který je součástí kabelu. Neobdrží-li odpověď, odpojí napájení a za cca 500ms tuto proceduru opakuje. V módu DLR-3 telefon akceptuje AT příkazy. Hodnotu odporu byste měli dodržet, změní-li se jeho hodnota na 1k5, telefon indikuje připojení headsetu.

Komunikace na datové lince M-BUS

Po celou dobu připojení kabelu k telefonu probíhá komunikace na M-BUSu. Zde jsou M-BUS rámce vysílané z telefonu a očekávané odpovědi:

telefon vysílá:

1f 48 00 4e 00 02 01 02 xx yy , nebo

1f 48 00 4e 00 02 01 0a xx yy , nebo 1f 48 00 4e 00 02 01 0e xx yy

procesor v kabelu odpovídá:

1f 00 48 7f xx zz

Byte yy a zz jsou XOR-kontrolní součty M-BUS rámců a xx je číslo, které dodá telefon v dané relaci a které by se nemělo v odpovědi z řídícího PICu kabelu změnit (číslo relace).

Třetí byte od konce (s hodnotami 0x02, 0x0a, 0x 0e) je datový a řídí signály řízení toku dat. Nejvyšší 4 bity tohoto byte jsou vždy ve stavu L, 3. bit vždy ve stavu H. 2. bit indikuje mód volání, je-li ve stavu L, znamená to, že telefon má navázáno datové spojení, stav H potom značí žádné nebo hlasové spojení. Bit 1 ovládá signál DCD stav H znamená nespojeno, L spojeno a datová nosná. Bit 0 řídí CTS. H znamená vysílání povoleno, L pozastavit přenos z PC.

Signál RTS je ovládán pomocí signálu XEAR na spodním konektoru telefonu. Strháváním napětí na tomto pinu do nízké úrovně je signalizováno, že telefon je připraven vyslat data do PC. V této verzi kabelu není tento signál uvažován.

Signály pro řízení toku dat

CTS signál je důležitý při přijímání či vysílání většího množství dat. Pomocí tohoto signálu může telefon požádat počítač o pozdržení dodávky dat, dokud telefon všecha již dodaná data nevyšle do GSM sítě, jinak by mohlo dojít ke ztrátě dat.

signál je důležitý při přijímání či vysílání většího množství dat. Pomocí tohoto signálu může telefon požádat počítač o pozdržení dodávky dat, dokud telefon všecha již dodaná data nevyšle do GSM sítě, jinak by mohlo dojít ke ztrátě dat. DCD tento signál může být důležitý pro některé aplikace, některé jej mohou ignorovat. Počítači tento signál oznamuje, že datové spojení existuje.

tento signál může být důležitý pro některé aplikace, některé jej mohou ignorovat. Počítači tento signál oznamuje, že datové spojení existuje. DTR bývá někdy používán k rozpojení (zavěšení). (+++~1000ms~ath)

bývá někdy používán k rozpojení (zavěšení). (+++~1000ms~ath) RTS nemá v našem případě význam, neboť všechny počítače používají UART s bufferem a zpracovávají data mnohem rychleji, než je GSM síť přenáší.

Realizace kabelu

Kabel je realizován dvěma obvody MAX3232, popř. jedním MAX3237 a mikrokontrolérem PIC16X84. PIC se stará o komunikaci po M-BUSu a ovládá signály řízení toku dat. MAXy jsou standardní obvody interfejsu sériové linky RS232 a jsou v kabelu použity jako konvertory úrovně signálů. Krystal je u PICu16F84 možno použít buď 4, nebo 8MHz, ale dejte pozor, abyste do obvodu naprogramovali ten spravný program pro 8MHz krystal a pro verzi čtyřmegahertzovou.. V další příloze zde potom najdete schéma v tiffu a zbytek dokumentace. Programy do PICu byly převzaty od Adriana Dabrowského.

Pokud byste kabel stavěli a nechtěli PIC programovat, můžete si o něj napsat. Jinak je kabel v nabídce na www.gsmcables.cz za cca 1000 Kc.

Schema kabelu DLR-3.