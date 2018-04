Postavili jsme proti sobě manažerské špičky: HTC TyTN II vs. Nokia E90

Mezi přístroji pro pracovní nasazení jsou v poslední době čím dál tím populárnější ty s integrovanou qwerty klávesnicí. Mezi špičku v tomto oboru tradičně patří komunikátory od Nokie, které se mohou pochlubit poměrně dlouhou tradicí.

Dnešním vrcholem nabídky pracovních telefonů finské značky tak je komunikátor E90. Ten má i přes svou značnou popularitu celosvětově poněkud překvapivě málo soupeřů. Z přístrojů dostupných na našem trhu se mu pak může směle postavit jen jediný – HTC TyTN II.

Oba reprezentanti mají podle specifikací až podezřele shodnou výbavu a tak je rázem na světě dilema. To je ještě těžší v případě, že nejste zarytým příznivcem ani jednoho z operačních systémů, který v přístrojích běží. Nokia E90 tradičně spoléhá na Symbian, i když tentokrát ve verzi S60, HTC TyTN II se chlubí Windows Mobile 6 Professional. Pojďme tedy telefony proti sobě postavit v jednotlivých disciplínách a pokusme se zjistit, který z nich je lepší.

Vzhled a konstrukce

Design telefonu není v případě ryze pracovních nástrojů až tak důležitý, na druhou stranu zařízení za cenu kolem dvaceti tisíc korun by jistě mělo určité estetické kvality vykazovat. Dovolíme si tvrdit, že vzhledem ke svému určení a zaměření vám neudělá ani jeden ze soupeřů ostudu, mezi designérské skvosty však rozhodně nepatří žádný z nich.

HTC TyTN II je dle našeho názoru elegantnější, než Nokia, která působí jako takový retro mobil. Design telefonů však opravdu rozsuzovat nebudeme. Faktem ovšem je, že svým vzhledem už nemohou snad být soupeři odlišnější. Nokia nabízí v zavřeném stavu vnější displej a klasickou numerickou klávesnici, designu dominují rovné linky a ostré hrany. To HTC vyhrazuje drtivou většinu čelní plochy displeji a maximální množství linek je oblé.

Nokia E90 je o výrazný kus větší, její rozměry jsou 132 x 57 x 20 mm, stejné míry u HTC mají hodnotu 112 x 59 x 19 mm. Výrazný rozdíl je i v hmotnosti – Nokia váží 210 gramů, HTC o 20 gramů méně.

Důležitější než rozměry a hmotnost přístroje je však v této kategorii jeho samotné provedení. U takto drahých zařízení totiž nelze tolerovat nic jiného, než naprosto dokonalé technické zpracování. Oba přístroje jsme poměrně intenzivně používali několik měsíců a tak i jejich konstrukce od nás dostala docela zabrat.

Než se ale dostaneme k samotnému zhodnocení jejích kvalit, zběžně si zopakujme, jaké technické provedení jednotliví výrobci zvolili. Nokia u svých komunikátorů již tradičně používá rozevírací konstrukci ve stylu notebooků, proto má také telefon dva displeje a dvě klávesnice. U E90 je oproti předchozím modelům novinkou dvojitý kloub, který má umožnit pohodlnější nastavení displeje do libovolné podoby. To HTC používá pro změnu pro něj tradiční vysouvací konstrukci, kdy se odsunuje displej a odkrývá tak klávesnici. Navíc oproti svým předchůdcům přidává možnost displej v otevřené poloze vyklopit vzhůru, takže opět přístroj působí jako miniaturní notebook. Tato konstrukce má výhodu právě v tom, že mohlo HTC použít jediný displej, který je neustále viditelný.

Speciální vysouvací-vyklápěcí mechanismus u HTC působí na první pohled poněkud subtilním dojmem, kdežto kloub u Nokie vzbuzuje více důvěry. Jenže jak prokázala praxe, opak je pravdou. Mechanismus u HTC je celý vyroben z relativně masivních kovových součástek a tak ačkoli je vysouvání a vyklápění stále velmi snadné a hladké, dorazy jsou zcela zřetelné, nedochází k nechtěnému vysunutí nebo zasunutí displeje a z mechanismu se neozývají žádné podivné zvuky. Vůbec, HTC TyTN II drží pohromadě jako kámen a jeho konstrukce je opravdu příkladná.

To Nokia zaslouží v tomto případě pokárat. Dvojitý kloub udrží displej spolehlivě ve dvou polohách – vyklopené o 90 nebo 180 stupňů, jakákoli mezipoloha je trochu nejistá, i když displej drží. V zavřeném stavu má horní část oproti spodní vůli a tendenci se pohybovat do stran, právě díky dvojitému kloubu. Z telefonu se navíc po několika měsících používání ozývají pazvuky, nevhodně řešen je především kryt baterie. A to ještě nebereme v potaz fakt, že první kusy E90 měly problémy s obtiskováním klávesnice do displeje.

V první disciplíně tak u nás zvítězilo HTC a to i v případě, že nebereme v potaz vzhled, rozměry a hmotnost přístroje.

Průběžné skóre: HTC : Nokia – 1:0

Displej

Mezi displeji HTC a Nokie je obrovský rozdíl. Nejde jen o to, že Nokia používá displeje dva – jeden vnější a jeden vnitřní, ale třeba také o to, že HTC má displej dotykový, kdežto Nokia nikoli. Pokud však jde opravdu jen o zobrazovací jednotky jako takové, má Nokia zcela jasně navrch. Vnější displej má totiž stejné rozlišení, jako displej HTC – tedy 320 x 240 pixelů.

Už v recenzi HTC jsme si trochu posteskli, že TyTNu II by slušel VGA displej a ve srovnání s E90 tyto naše stesky ještě více sílí. Vnitřní displej E90 má totiž rozlišení 800 x 352 pixelů a to je takzvaně jiná káva. Navíc má Nokia lepší podání barev, než HTC, jehož displej je trochu bledý. Čitelnost na přímém slunci je u obou přístrojů stejně problematická, u HTC si však můžete výrazně pomoci tím, že zvýšíte intenzitu podsvícení na maximum.

Dotyková vrstva HTC v tomto případě k vítězství rozhodně nepomůže, jeho zobrazovací jednotka je ve srovnání s Nokií o generaci zpět, takže bod tentokráte zaslouženě získává Nokia.

Průběžné skóre: HTC : Nokia – 1:1

Ovládání

Vzhledem k použitým operačním systémům se oba soupeři poměrně hodně liší i v oblasti ovládání. Hlavní rozdíl jsme již vlastně zmínili – TyTN II disponuje dotykovým displejem a stylus se ukrývá v pravém dolním rohu. Nokia se musí obejít bez dotykového displeje a ovládání nového komunikátoru je tak hodně podobné klasickým chytrým telefonům s platformou S60.

V otevřeném stavu hodně otravují kontextová tlačítka umístěná po boku displeje – to HTC je má pěkně pod displejem, pokud je ten však vyklopený, jsou hůře přístupná. Pochvalu si tedy nezaslouží ani jeden ze soupeřů.

Uznání si však Nokia zaslouží za řadu funkčních kláves pod displejem, které mají na starosti spouštění často používaných aplikací. U HTC nic takového není, ale pouze zdánlivě. Rychlé spouštění je možné hned několika způsoby, nejelegantnější je k tomu využít rovnou součást Today obrazovky a nového uživatelského prostředí Touch FLO respektive jeho komponentu HTC Home.

Tento panel umožňuje snadný přístup k často používaným funkcím a na rozdíl od Nokie si můžete jeho obsah upravit. Snadno pomocí něj také přepnete profily, které se u Nokie tradičně přepínají vypínacím tlačítkem, přístup budete mít i k nejčastěji volaným kontaktům, rychle se dostanete do seznamu hovorů, SMS zpráv nebo k informacím o počasí. To vše i bez nutnosti vytahovat stylus, ikony jsou dostatečně veliké a jdou volit prstem.

I u HTC se však nemusíte displeje prakticky vůbec dotknout, pokud opravdu nechcete. Navigace pomocí hardwarových kláves funguje skvěle a navíc si opět můžete vybrat, co vám vyhovuje více – klasická navigační klávesa v zavřeném stavu, rolovací kolečko s OK klávesou na levém boku kdykoli nebo klasický kurzorový kříž a klávesa Enter v otevřeném stavu. Pravda, třeba klávesa Enter je u Nokie výrazně větší a lépe ovladatelná, ale celkově má HTC navrch.

Rozdíl Nokia nedožene ani svou větší klávesnicí. Jednotlivá tlačítka jsou o nepatrný kousek rozměrnější, mazací klávesa, mezerník nebo již zmíněný Enter dostali daleko více prostoru než u HTC, ale i tak se nám na klávesnici HTC psalo o něco lépe. Může za to výraznější odezva tlačítek u HTC, u Nokie je stisk trochu nejistý.

Situace se však diametrálně změní, pokud nutně potřebujete využívat hardwarovou klávesnici pro psaní s diakritikou. U komunikátorů toto většinou považujeme za masochismus, ale Nokia dokazuje, že to jde. Její klávesnice je kompletně počeštěna i s popisky, drobnou vadou na kráse je pak fakt, že rozložení qwertz nijak nezměníte. To u HTC si lze vybrat mezi prakticky libovolnými rozloženími klávesnice tak, jak to známe z dospělého operačního systému Windows. Jenže problém je v lokalizaci. TyTN II prodávaný na našem trhu vyzkoušel několik možností až se distributor vrátil k lokalizaci od Sunnysoftu.

Na lokalizace od této společnosti jste od nás chválu snad nikdy neslyšeli a ani v případě TyTNu II tomu tak není. Nebudeme se bavit o zpomalování přístroje, které Sunnysoft vytrvale popírá, užívatelé jej však pozorují (E90 také není žádný rychlík a s TyTNem II si může směle podat ruku). Bavme se o lokalizaci jako takové. V případě TyTNu II by se dalo očekávat, že lokalizace nabídne nějakou rozumnou možnost psaní s diakritikou.

Ano, s virtuální klávesničkou na displeji nebo s pomocí rozpoznávání písma to jde, pomocí hardwarové klávesnice prakticky nikoli. Sunnysoftu se totiž z nějakého důvodu podařilo zvláštní namapování těchto kláves, takže znaky s diakritikou se nenachází na tlačítku znaku bez diakritiky, ale zcela náhodně někde úplně jinde. Takže třeba š naleznete na klávese e a podobně. Sunnysoft o tomto problému ví, ale náprava je v nedohlednu – programátoři společnosti jsou zaneprázdněni daleko většími problémy svých produktů.

Pokud tedy potřebujete zcela nutně psát s diakritikou, je pro vás E90 jedinou vhodnou volbou. Pokud se stejně jako my bez diakritiky obejdete a důležitější je pro vás ovládání přístroje, pak je jasným vítězem TyTN II, který od nás v této oblasti dostává bod. A to jsme ještě nevzali v potaz fakt, že operační systém Windows Mobile umožňuje daleko větší možnost přizpůsobení uživateli, než Symbian. Naopak Nokii nijak nepomohl fakt, že na svém výstavním hlavním displeji poněkud plýtvá místem.

Průběžné skóre: HTC : Nokia – 2:1

Baterie

Baterie bývají často kamenem úrazu chytrých telefonů a komunikátorů. Při intenzivním využívání přístrojů totiž energie ubývá velmi rychle a tak se může i stát, že přístroj nepřežije jeden jediný pracovní den. I E90 a HTC TyTN II samozřejmě můžete bez problémů vybít během několika hodin, ale silné pracovní nasazení vydrží oba bez problémů a ještě jim zbyde dostatek energie na druhý den. Nokia dokonce vydrží i tři dny, to ovšem už nesmíte fungovat tak říkajíc s telefonem celý den u ucha. U HTC je situace podobná, tři dny výdrže také nejsou nereálné, ale v praxi dochází energie o maličko dříve, než u E90. Ostaně, tomu odpovídá i rozdíl v kapacitě baterií – HTC disponuje 1350 mAh, kdežto Nokia rovnou 1500 mAh.

Situace se ovšem trochu obrací v případě intenzivního využívání datových přenosů. HTC se zdá být trochu úspornější a vydrží brouzdat déle. Pokud jej navíc budete používat jako modem pro připojení počítače, narazíte na zásadní rozdíl – při připojení kabelem se může HTC bez problémů z notebooku dobíjet, kdežto Nokia to neumí, což může být na cestách poměrně zásadní problém.

Nokia tedy vydrží běžnou zátěž o chloupek déle, HTC má však výhodu při datování na cestách. V oblasti výdrže baterie je to tedy remíza, žádné body udělovat nebudeme.

Průběžné skóre: HTC : Nokia – 2:1

Telefonování a zprávy

TyTN II i Nokia E90 jsou přístroje, u nichž se dá v každé oblasti očekávat maximální výbava. V případě výbavy pro telefonování to platí dvojnásob. Nechybí prakticky nic a to v obou případech. Jistě, rozdíly tu jsou a většinou jsou dané operačním systémem, ale v praxi fungují oba přístroje spolehlivě.

Jak s Nokií tak s HTC si zavoláte ve všech čtyřech pásmech GSM a oba podporují i videotelefonování v sítích UMTS. S Nokií však musíte videohovor uskutečnit v otevřeném stavu. Přístrojům s Windows Mobile často chybí vyzváněcí profily a filtrování hovorů. Na to první TyTN II pamatuje, filtrování však stále budete muset řešit za pomoci externí aplikace.

Podobná je situace u Nokie při práci s emaily a synchronizací s exchange serverem. Tu Windows Mobile standardně podporuje, u Symbianu musíte použít řešení třetích stran. Vyhledávání v seznamu je o něco komfortnější u HTC, které používá vyhledávání pomocí slovníku T9 a hledá tedy všechny záznamy, kde se vyskytují zadávané znaky a jejich kombinace. Zadávání probíhá pomocí virtuální numerické klávesnice na dotykovém displeji a tak není nutné používat stylus. Hledat samozřejmě můžete i s použitím hardwarové klávesnice. Windows Mobile také poskytuje daleko lepší přehled o všech uskutečněných a zameškaných hovorech.

Samotné telefonování s oběma přístroji je vcelku bezproblémové, zvuk a kvalita hovoru jsou na dobré úrovni. Pokud ovšem máte ve zvyku vést dlouhé hovory, pořiďte si k přístroji bluetooth sluchátko – oba telefony se u ucha trochu pronesou, markantnější je to pochopitelně u E90. Bohaté adresáře s bezpočtem možností zanesených údajů a kompletní možnost synchronizace snad ani nemusíme zmiňovat, v této třídě se berou jako samozřejmost.

Jsou to malé drobnosti, kterými si nás HTC získává ale Nokia rozhodně není špatná, rozdíl mezi telefony není natolik veliký. Windows Mobile přesto prokázala, že doby, kdy se s Pocket PC nedalo téměř telefonovat, jsou nenávratně pryč a HTC si tak od nás zasloužilo bod.

Průběžné skóre: HTC : Nokia – 3:1

Organizace a data

Ani datová a organizační výbava obou soků není ochuzena téměř o nic. Tedy pokud nepočítáme absenci infraportu u HTC. Oběma nechybí podpora Bluetooth 2.0, Nokia přidává i stereo profil A2DP pro bezdrátový poslech hudby.

Samozřejmostí je opět kvalitní kalendář, poznámky i úkoly, nechybí ani hlasové záznamníky s neomezenou délkou nahrávky. Stejně samozřejmá je i podpora práce s kancelářskými dokumenty Microsoft Office a Adobe PDF. Ačkoli soupeři používají každý jiné řešení (HTC Office Mobile, Nokia QuickOffice), funkcionalita je prakticky stejná. Vytvářet lze soubory Word a Excel, na otevření komplikovaných dokumentů třeba s komentáři zapomeňte.

Hardwarová výbava pro datování je u obou také velmi podobná. O Bluetooth byla řeč, o chybějícím infraportu také. Oba telefony podporují v sítích mobilních operátorů HSDPA až do rychlostí 3,6 mbit/s, nechybí ani wi-fi.

Pro připojení k počítači slouží u obou přístrojů miniUSB kabel. HTC se přes něj i dobíjí, o tom také již byla řeč. Při použití telefonu jako modemu na cestách to je výhoda, telefon je neustále nabitý a nemusíte sebou tahat další nabíječku. Jako modem je HTC podle našich zkušeností o trochu pomalejší, než Nokia, jinak než při stahování velkých souborů to ale asi nepoznáte. V praxi spíš bude důležitější fakt, že je spojení přes HTC neskonale stabilnější. Nokia E90 se čas od času rozhodne stávkovat a počítač pak třeba pět minut pomocí telefonu k internetu nepřipojíte.

Toto podivné chování se děje až nepříjemně často a pokud chcete svůj přístroj používat k delšímu připojení k internetu, bude vás E90 značně štvát. Zlí jazykové tvrdí, že se v E90 přehřívají součástky za připojení zodpovědné a vždy maximálně po pár hodinách musí prostě zchladnout, my tuto příčinu potvrdit nemůžeme, faktem je, že spojení prostě padá a to i s nejnovější verzí firmwaru.

Pokud se budete připojovat k internetu přímo ze zařízení, je tento problém prakticky eliminován. V tom případě pak může Nokia začít excelovat naplno – její internetový prohlížeč patří v současnosti k tomu nejlepšímu, co můžete v mobilních telefonech najít, Mobile Internet Explorer v HTC naopak k tomu nejhoršímu. Pokud k tomu přidáme displej s vysokým rozlišením u Nokie, nemůže se jí HTC ani zdaleka rovnat a to ani v případě, že si nainstalujete nějaký lepší prohlížeč.

Co se paměti týče, opět jsou na tom oba soupeři téměř stejně. Uživatel má v případ HTC k dispozici 133 MB paměti, u Nokie 128 MB paměti. Oba přístroje pojmou karty microSD, v základním balení dostanete kartu pouze k Nokii a to o kapacitě 512 MB.

Rozdělování bodů v této oblasti je opět velmi těžké, nakonec jsme se však přiklonili k Nokii.

Průběžné skóre: HTC : Nokia – 3:2

Zábava a GPS

Zábavní oblast nikdy nebyla hlavní doménou pracovních mobilů. Nokia E90 to dokazuje například tím, že nemá žádné hry, HTC disponuje klasickou dvojicí Bubble Breaker a Solitaire. Do obou přístrojů si samozřejmě můžete doinstalovat her velké množství.

Přehrávač videa a hudby je přítomen také u obou, HTC navíc zvládá i streamovaná média. Nokia má pro změnu FM rádio, což lze ovšem v tomto případě považovat spíše za nevýhodu, protože firma, která své zaměstnance takovým mobilem vybaví by za ně měla zaplatit koncesionářské poplatky. K oběma telefonům dostanete sluchátka nepříliš valné kvality, u Nokie je s menšími obtížemi můžete vyměnit za jiná – E90 má totiž standardní 2,5mm jack konektor. HTC spoléhá na rozšířený miniUSB konektor, k němu tedy budete jiná sluchátka připojovat jen velmi těžko.

Oba pracovní telefony mají překvapivě dobrý fotoaparát. HTC disponuje rozlišením 3 megapixely, Nokia ještě o trochu více – 3,2 megapixelu. V praxi je rozdíl naprosto zanedbatelný. Oba fotoaparáty mají automatické ostření, Nokia dokonce i přisvětlovací diodu, ta HTC chybí. Ovládání fotoaparátu je však daleko příjemnější u HTC a to díky rozměrnému dotykovému displeji. Hlavní je však kvalita snímků. Ta je v obou případech velmi vyrovnaná a ani jeden ze soupeřů se za svůj fotoaparát nemusí vůbec stydět. Fotografie v prvním řádku pochází z E90, ve druhém pak z HTC TyTN II.

Jak Nokia tak HTC mají i integrované GPS moduly. Oba telefony tak lze využít pro navigování na cestách, HTC je k tomuto úkolu o něco vhodnější. Především je HTC daleko rychlejší v prvním startu, pomáhá si přitom i stažením dat z internetu. I bez nich je však HTC prostě lepší, Nokia E90 má podobný problém jako N95 – GPS anténu schovanou pod klávesnicí. S konstrukcí telefonu také souvisí jeho problematické použití k navigaci – rozevřený telefon může mít tak maximálně položený na palubní desce, to ale může být poměrně nebezpečné. To HTC umístíte pohodlně do držáku.

Ani k jednomu z telefonů nedostanete mapy, v TyTNu II je ale obsažena aplikace TomTom, která vám umožní stažení zkušební mapy vámi vybraného města. Na E90 můžete využít aplikaci Nokia Maps, ovšem pro Windows Mobile je balík Smart2Go k dispozici také.

Díky použitelnější GPS si od nás HTC vysloužilo další bod a definitivně zvyšuje náskok před Nokií.

Průběžné skóre: HTC : Nokia – 4:2

Shrnutí

HTC TyTN II a Nokia E90 jsou opravdu velmi vyrovnaní soupeři. V našem testu na body zvítězil TyTN, ale to vůbec není rozhodující. Každý uživatel má totiž trochu jiné potřeby a preference. U někoho tak bude hrát roli použitý operační systém, u jiného pak některé detaily výbavy. Ani toto poměrně podrobné srovnání neobsahuje o zmíněných telefonech vše. Proto uvítáme vaše zkušenosti s nimi v diskusi pod článkem nebo v našem diskusním fóru.

Pokud vás zajímá některý z konkrétních aspektů porovnávaných telefonů, který nebyl v článku zmíněn, neváhejte se zeptat. Oba přístroje máme stále k dispozici a tak se pokusíme na vaše dotazy odpovědět.

Závěrem si však přeci jen dovolíme vyřknout jednoznačný verdikt. Jak jsme již několikrát řekli, oba soupeři jsou velmi vyrovnaní, TyTN II u nás však v detailech vyhrál. Podstatným rozdílem mezi oběma soupeři je však cena. Zatímco Nokia E90 stojí stále zhruba 25 000 korun, HTC TyTN II seženete za částku kolem 17 500 korun.

Tento rozdíl je opravdu propastný i když v nabídkách operátorů se trochu zmenší, stále je hodně výrazný. HTC TyTN II je tedy podstatně výhodnější volba. Svou roli při rozhodování může také hrát fakt, že Windows Mobile má daleko širší základnu použitelných aplikací.