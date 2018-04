Poslouchejte na iPhonu česká rádia díky bezplatné aplikaci Play.cz

Jednou z nevýhod iPhonu první generace i iPhonu 3G je absence vestavěného radiopřijímače. Na iPhonech ale i tak můžeme poslouchat rádiové vysílání pomocí streamování přes internet. Díky nové aplikaci Play.cz lze nyní pohodlně poslouchat i české stanice.

Šikovná aplikace umožňuje rychle vyhledávat stanice pomocí fulltextového vyhledávání. Stejným způsobem se vyhledávají stanice podle žánrů. Stanice jsou seřazeny v přehledném vertikálním seznamu a najdeme zde i logo konkrétní stanice. Nechybí hodnocení v podobě hvězdiček, které udává poslechovost stanice.

Prostředí samotného přehrávání opět nabídne logo stanice a jeho kontaktní informace. Zobrazují se i informace o právě přehrávané hudbě, pokud to tedy dané vysílání podporuje. Do paměti můžeme uložit až šest stanic, to se provádí delším podržením prstu na jednom z šesti ovladačů.

V přehrávači můžeme regulovat hlasitost posuvným ovladačem. Přímo v aplikaci si můžete prohlížet internetové stránky portálu Play.cz. Ale abychom pouze nechválili. V nabídce chybí několik stanic, například Radiožurnál nebo Radio Wave. Nové stanice do aplikace přidat nelze.

Aplikace Play.cz je bezplatná a na AppStoru ji naleznete zde.