Pošli zprávu a zachráníš sochu

Od 1. července do konce roku mohou lidé přispět na záchranu soch Národního divadla v Praze (ND), a to prostřednictvím svého mobilu. Podle ředitelky nadace Občanského fóra Ireny Bartošové stačí, jestliže v tomto termínu odešlou dárcovskou zprávu s textem DMS SOCHYND na číslo 87777.

"K tarifní ceně bude připočtena částka ve výši 30 korun plus DPH. Z této sumy obdrží příjemce nejméně devadesát procent," řekla dnes Bartošová ČTK. Peníze pomohou zabránit devastaci cenných sousoší, které zdobí fasádu historické budovy české první scény. Akce s názvem Dárcovská SMS - DMS je společným projektem Fóra dárců a Asociací provozovatelů mobilních sítí. Více informací naleznou zájemci na adrese www.darcovskasms.cz.

S restaurováním sochařské výzdoby venkovní fasády historické budovy Národního divadla v Praze se začalo v roce 2000. Sochy a skulptury se totiž už dlouhá léta nacházejí v místy až kritickém stavu. "Během pěti let byl opraven soubor soch Apollón a antické múzy na terase ND, dále byl proveden restaurátorský průzkum stavu soch a opraveny byly dvě soch Lumíra a Záboje v nikách na průčelí. V příštích letech je nutné opravit sochy z postranního rizalitu budovy směrem k Vltavě," uvedla Bartošová.

Z této strany je budova vyzdobena alegoriemi šesti múz - Hudby, Tance, Historie, Poezie, Dramatu a Opery, které jsou vystaveny většímu klimatickému náporu. Některé jejich části jsou již dnes v doslova havarijním stavu.