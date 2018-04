Pošli mi fotku ememeskou, miláčku

Obliba SMS zpráv roste po celou dobu vývoje sítí GSM. Ovšem především v posledních měsících, kdy si mobil pořizuje stále více mladých lidí, stoupá počet zaslaným SMS zpráv přímo závratně. Dnes se již na celém světě pošle měsíčně téměř 20 miliard textových zpráv. Komu však bude, v době telefonů s PDA a barevnými displeji, stačit pouhý text, navíc omezený délkou na pouhých 160 znaků? Pravě pro onu blízkou i vzdálenější budoucnost je určen nový formát zpráv, nazvaný Multimedia Messaging Service (MMS).

Oproti SMS umožňuje technologie MMS posílat kromě textu také mnohem komplexnější data, tedy grafiku, zvuky a video. Přenos těchto zpráv je však podstatně náročnější na rychlost datového spojení, neboť objem dat je podstatně větší než v případě textu. Pro přenos obrázků, jako například mobilních pohlednic, fotografií a podobně, bohatě postačí technologie GPRS. Zvuk a především video bude muset počkat spíše na sítě třetí generace (UMTS), které umožní ještě rychlejší přenos dat.

Aby bylo možné využívat tento nový formát zpráv, je třeba vlastnit telefon, který jej bude podporovat, a být zákazníkem operátora, jenž má tuto technologii implementovanou v síti. Jde vlastně jen o server, který provozuje MMS centrum, podobně jako se dnes k transportu textovek používá SMS centrum. Z něj mohou zprávy MMS putovat buď na jiný mobilní telefon, případně několik telefonů, nebo do sítě internet jako e-mail. Uvažuje se o tom, že by do funkcí MMS byla zabudována také možnost touto formou e- mail i přijímat.

Jak jde vývoj, co přinese

Multimedia Messaging Service je dalším vývojovým stupněm po SMS a PMS (Picture Messaging Service), který na několika svých telefonech používá Nokia. Ta je také hlavním vývojářem nové generace zpráv. Počítá s tím, že MMS se mohou rozšířit především v komunikaci mezi mladými lidmi, podobně jako dnes SMS. Možnost poslat s textem i barevný obraz, případně zvukovou zprávu, by mohla zaujmout nejednoho náruživého "zprávaře".

MMS se ovšem nemusí používat pouze pro komunikaci, ale také v kombinaci s aplikacemi a službami operátora. Ten může například pomocí WAPu nabízet zasílání hudebních klipů, pohlednic nebo celých novinových článků včetně grafiky, které uživateli doručí prostřednictvím MMS. Již dnes se podobná služba nabízí, když přes SMS lze zaslat logo či vyzváněcí melodii.

Na MMS si ovšem ještě budeme muset počkat. Dosud se ani nezačaly vyrábět telefony, které by jej podporovaly. Jednání Nokie s operátory o případném zařazení MMS center do jejich sítí ovšem probíhají již dnes. Velkou výhodou přitom je, že MMS nevyžaduje UMTS síť, ale je možné je provozovat i na GSM s implementovanou technologií GPRS. Protože do roka se již telefony s GPRS budou vyrábět a prodávat naprosto běžně, nemusí být nástup MMS tak vzdálený.