Pošlete SMS mimozemšťanům do vesmíru

Textovky zaslané ze stránek Sentforever.com jsou skrze obrovský satelit zasílány přímo do vesmíru. V takovém prostředí se rádiové vlny šíří v postatě navždy, resp. do chvíle, než narazí do planety či hvězdy, vysvětlují na zmíněném webu hlavní lákadlo služby její autoři.

Oproti původnímu záměru - zasílání "věčných" SMS s vyjádřením citů, přáním k narozeninám či modlitbami - využívají lidé unikátní službu také ke snaze o kontakt s mimozemšťany. "Mnoho lidí zkrátka věří, že tu nejsme sami," uvedl pro zmínený list jeden ze zakladatelů služby, Chris Thomason.

Zaslání "věčné" zprávy je nabízeno po registraci zdarma. Zájemci si ale mohou za necelých deset liber objednat certifikát, který odeslání zprávy potvrzuje. Tím pak lze obdarovat svou lásku či jiného bližního člověka a originálně mu tak dát najevo své city.

Zprávy jsou do vesmíru zasílány pomocí největší satelitní stanice světa sídlící v britském městečku Goonhilly, kterou provozuje společnost British Telecom.