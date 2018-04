Pošlete si SMS pro taxíka

Textovou zprávou si již můžete objednat vůz taxislužby. To samé můžete udělat i prostřednictvím internetu. Zdá se vám to zvláštní? Podívejte se na stránku www.citytaxi.cz nebo pošlete SMS zprávu na číslo 0602 393070. Podle našich informací tuto službu zatím poskytuje jen jedna pražská taxislužba, ale třeba jde o první vlaštovku a za pár měsíců to bude běžný standard.

Služba vychází z toho, že jen málokterý zákazník vydrží čekat několik minut u telefonu a poslouchat hlášku kolikátý je v pořadí, v horším případě jen nějakou písničku. Ve chvíli, kdy se vám zdá čekání na spojení s operátorem dlouhé, můžete jednoduše odeslat SMS se svým jménem, požadovanou adresou a požadovaným časem přistavení vozu. Přibližně do pěti minut obdržíte potvrzení své objednávka, včetně typu a barvy auta, které pro vás přijede. Jestli uvedete dobu přistavení za více než 30 minut, nebude potvrzení obsahovat údaje o vozidle, které pro vás přijede.

Dáte-li při objednání taxíku přednost internetu, zadáte adresu www.citytaxi.cz . Po vyplnění vašeho telefonního čísla a odkliknutí zadáte ještě adresu pro přistavení, zda má být vůz přistaven ihned (rozuměj co nejdřív), nebo za jakou dobu. Tímto způsobem lze učinit i objednávku na odpoledne či příští den, jen nezapomeňte, že je potřeba dodržet formát hodina; minuta; den; měsíc; rok, ovšem bez interpunkčních znamének. Formulář nabízí i kolonku Poznámka, kde lze specifikovat požadavek na typ vozu, délku jízdy a tak podobně.

Předcházejícími řádky jsme žádným způsobem nehodnotili kvalitu této taxislužby. Chtěli jsme jen upozornit na neobvyklý způsob objednávání nájemních vozů, případně inspirovat další podobné společnosti.