Pošlete si EMS na svůj mobil z webu

Až dosud měli možnost nechat si poslat z internetu nebo prostřednictvím nějaké telefonické služby logo či vyzvánění na displej mobilu pouze majitelé telefonů Nokia. Ta používá své vlastní grafické a hudební formáty, které nejsou použitelné i jinými mobily – i když Nokia by byla ráda, kdyby byly. Nejde vlastně o technický problém, pouze výrobci jiných mobilů by si museli od Nokie koupit licenci. To se ovšem nedá očekávat, protože čtyři výrobci mobilů – Alcatel, Ericsson, Motorola a Siemens – vytvořili univerzální standard rozšířených textových zpráv (EMS), který je standardizován organizací ETSI (Evropský institut pro telekomunikační standardy) a který najdete v jejich nových mobilech.

V současnosti je nejdále s implementací EMS do svých mobilů Sony Ericsson – od T20e a T29 je EMS v každém novém mobilu z provenience bývalého Ericssonu a také u Sony CMD J7, J70, Z7. U Alcatelu podporuje EMS OT 311 a OT 511, Siemens vám nabídne C45 a M45. Motorola zatím v České republice neprodává žádný model s EMS (bude to například nová Accompli 388). Vedle těchto tahounů EMS podporuje například i Samsung (T100, R210s, R220), Panasonic (GD 75, 76) a Sendo J520. Majitelé všech těchto mobilů si mohou poslat obrázek nebo hudební zprávy z webu www.alcatelclan.cz, který je v provozu od včerejšího dne (12. 2. 2002).

Za libovolnou EMS, kterou si necháte poslat, zaplatíte 46 až 92 korun. Pokud chcete ušetřit, můžete se na stránkách zaregistrovat a za jednu EMS zaplatíte polovinu. Při registraci musíte vyplnit položky jméno, příjmení, e-mail, typ mobilu a jeho IMEI. Součástí registrace je také souhlas s tím, že Alcatel bude využívat databázi pro marketingové účely, což v tomto případě obnáší příjem nejméně jednoho reklamního e-mailu. V něm vám přijdou instrukce, jak příjem podobných e-mailů zakázat, což bude Alcatel respektovat. Rozhodně by neměly být údaje předány žádné třetí firmě.

Na internetových stránkách si vybíráte z databáze obrázků, animací a vyzváněcích melodií (pro přístup do databáze nemusíte být zaregistrovaní, registrace souvisí jenom s cenou za přijatou EMS). Na web si můžete dokonce nahrát i libovolnou fotografii, kterou aplikace samozřejmě zmenší na velikost použitelnou na displeji mobilu. Po výběru EMS se zobrazí okno, ve kterém je napsáno telefonní číslo a číslo EMS. Na telefonní číslo zavoláte, zadáte kód EMS a případně i telefonní číslo příjemce zprávy (pokud si nechcete zprávu poslat na mobil, ze kterého voláte) a do půl hodiny vám zpráva přijde.

Na telefonní číslo musíte volat kvůli účtování za přijaté EMS. Je to totiž číslo s předčíslím 0906 – tedy se speciálním tarifem. Platíte za minutu hovoru – bez registrace 46 korun, s registrací 23 korun. Průměrný hovor je dlouhý přibližně minutu a půl. Alcatel v současnosti jedná s mobilními operátory o tom, aby vám šla strhnout částka za přijatou EMS ze stránek Alcatel Clanu z kreditu nebo připsat k měsíčnímu účtu. Odpadla by tak totiž procedura objednávání po telefonu a EMS by šla skutečně poslat jenom z internetových stránek. V současnosti ale díky tomu, že se objednává po telefonu, nemusíte zase mít k internetu vůbec přístup. Stručný obrázkový katalog a návod na objednání je i součástí reklamních letáků, které budete moci najít na spoustě míst (kluby, restaurace, reklamy v časopisech).

Služba Alcatel Clan je určena všem majitelům mobilů s EMS. Ale majitelé nejnovějších Alcatelů (OT 511 a všech novějších modelů s výjimkou OT 311) nepřijdou zkrátka a budou mít samozřejmě větší výhody než vlastníci jiných značek telefonů. Vedle technologie EMS totiž Alcatel vyvinul vlastní rozšířený formát MSEQ a technologii stahování TDD. Oproti standardnímu EMS tak Alcatel OT 511 podporuje větší obrázky, animace a polyfonické vyzváněcí melodie. Alcatel předpokládá, že do další verze EMS bude zahrnuto i současné rozšíření MSEQ a TDD.

Obyčejné EMS umí pracovat s bitmapovými obrázky o rozměrech 32 x 32 a 16 x 16 bodů. Alcatel OT 511 umí i obrázky v rozlišení 96 x 41 bodů. Větší jsou i alcatelové animace – 32 x 32, 16 x 16 a 8 x 8 bodů, zatímco EMS zvládá jenom dva menší formáty. Největší výhodu mají oproti standardnímu EMS majitelé OT 511 při posílání melodií – mohou totiž přijímat polyfonické melodie (které zní opravdu velmi podobně jako skutečné písně například v rádiu), na rozdíl od standardních jednotónových melodií.