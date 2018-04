Poslední zprávy o Windows Phone 7: zpětná kompatibilita aplikací nebude

Představení nového systému na nedávném veletrhu v Barceloně bylo ze strany Microsoftu velmi dietní, a spíše než odpovědi přineslo vystoupení šéfa Microsoftu další otázky. Alespoň, že jsme si mohli následně prostředí nového systému krátce vyzkoušet na velké televizi.

Doba ale pokročila a tak je dnes okolo Windows Phone 7 series zase o trochu jasněji. Nejprve se podívejme na video, zachycující prototyp Windows Phone 7 series živě. Video publikoval Chris Pirillo na serveru MobilityMinded. Je to sedmnáctiminutové preview, které pěkně ilustruje základní filozofii WP7 a vidět je rozhodně víc, než tomu bylo v Barceloně.

Po probuzení zařízení tlačítkem na horní hraně prototypu uživatele přivítá zamčená obrazovka. Zde je výrazným velkým fontem zobrazen aktuální čas a datum, menším pak informace o nadcházející schůzce. Vidět je i počet nepřečtených emailů, který bude ve finále jistě doplněn indikací o zmeškaných hovorech nebo nových textových zprávách. Na horní tenké liště je patrná síla signálu, stav baterie a patrně nebudou chybět ikonky právě využívaných služeb (EDGE/3G/HSPA).

Z této úvodní obrazovky se vertikálním tahem zespod vzhůru přenesete na hlavní obrazovku, dnešní Dnes. Ta sestává nově z jakýchsi dlaždic, které mohou být spouštěčem jak pevně nastavených aplikací jako telefonu, SMS, emailu, kalendáře tak i dodatečně doinstalovaných widgetů, často navštěvovaných webů nebo celých tematicky zaměřených rozcestníků neboli hubů.

WM7 prototyp na videu Chrise Pirilloa:



Obrazovka bude snadno upravitelná a krom přidávání/odebírání widgetů bude možné snadno měnit jejich polohu. Uživatel přitom nebude muset místem nijak šetřit; "nasazené" widgety se totiž štosují pod sebe a hlavní obrazovkou tak půjde rolovat. Pluginy sociálních sítí se navíc umí pravidelně aktualizovat dle aktivity vašich přátel.

Zmíněné huby tvoří základní kostru systému z uživatelského hlediska a měly by sloužit k co nejpohodlnějšímu a uživatelsky přívětivému procházení/provádění základních úkonů. Lze říci, že každý hub představuje velké širokoúhlé plátno, ze kterého vidí uživatel na displeji vždy jen určitou část, výřez z celého hubu. Více o základním filozofii Windows Phone 7 series najdete v tomto článku.

Další zajímavosti, které ve videu zazněly: Výsledky vyhledávání daného hesla budou zařízení platformy WP7 dělit do tří kategorií – local, news a web. První kategorie ve spolupráci s GPS (nebo přibližně pomocí BTS) nabídne vhodné výsledky v závislosti na aktuální poloze uživatele. Tedy například seznam nejbližších obchodů, kde se prodává hledaný produkt, kino kde se bude promítat kýžený film a podobně. V kategorii news pak budou seskupeny ty nejnovější zprávy z internetu ohledně hledaného produktu či tématu. Konečně kategorie web nabídne stejné výsledky jako Bing na stolním PC.

Vestavěný webový prohlížeč nabídne snadné "připíchnutí" zkratky právě prohlíženého webu na hlavní obrazovku.

Provázanost obsahu telefonu s aplikacemi a službami (integrace map, vyhledávače,…).

V kalendáři možnost dvojího náhledu na naplánované schůzky (den/agenda). WP7 zařízení budou sjednocené i co se týče použitého rozlišení u kapacitních panelů

Uživatelské prostředí prezentované na videu není konečné, ve finále se jeho podoba může změnit.

Platba za aplikace zakoupené v Marketplace bude probíhat přes platební kartu, jejichž údaje uživatel připojí ke svému Live ID účtu. Microsoft Points, platební systém, který slouží k nákupu her, muziky a filmů skrze Xbox Markeplace nebude s mobilním Markeplace vzájemně kompatibilní.

Samozřejmostí je pokračující úplná podpora synchronizace s účty na MS Exchange serverech. Emailová aplikace nabízí pohled na všechny emaily, jen nepřečtené nebo zprávy odeslány s vysokou důležitostí.

Windows Phone 7 series míří i na hráče

Velkým lákadlem nového systému má být také integrace Xbox Live v každém WP7 series telefonu. Přímo v telefonu tak bude mít uživatel nejen veškeré informace o svém Xbox Live účtu, včetně hráčských profilů, zároveň bude možné stahovat a hrát vybrané tituly. Ty nejnovější z nich se přitom budou kupovat přes úvodní obrazovku Xbox Live pluginu.

Zajímavé je nedávné vystoupení Erica Ruddera na konferenci TechEd v rámci níž byla prezentována hra Indiana Jones vytvořená kompletně ve Visual Studiu. Hru přitom v jednu chvíli hrál pomocí klávesnice na PC s Windows 7, pak na Xboxu 360 pomocí joypadu a následně i na prototypu Windows Phone 7 pomocí dotykového displeje a akcelerometru.

Eric Rudder na TechEd:



Hru navíc bylo možné na jedné platformě ukončit a následně pokračovat v hraní třeba na telefonu aniž by hráč přišel o svou pozici. Vůbec nejlepší zprávou přitom je, že 90 % kódu hry se napříč třemi zmíněnými platformami vůbec nelišilo, což znamená, že vybrané hry budou mezi Windows platformami (tedy PC, Windows Phone 7 series Xbox) vzájemně kompatibilní. Jistě, drobné změny v kódu si vyžádá přeprogramování stylu ovládání, které bude na telefonu možné právě jen pomocí akcelerometru a dotykového displeje, přesto by mohla platforma WP7 series způsobit v oblasti her v mobilních telefonech malou revoluci.

Samozřejmě nelze čekat, že se každá náročná 3D hra z XBox 360 obratem objeví i na Windows Phone 7, přesto by měla být herní budoucnost nových WP7 o mnoho růžovější než tomu u mobilních Windows vůbec kdy bylo.

Zpětná kompatibilita s WM aplikacemi se nekoná

Jen představa, že si na novém WP7 telefonu nespustím desítky oblíbených, užitečných a v mnohých případech přímo nezbytných aplikací původně psaných pro Windows Mobile, působila mnohým příznivcům platformy téměř infarktové stavy.



Bohužel se ukazuje, že zpětná kompatibilita aplikace zachována nebude. Jak píše Charlie Kindel na svém blogu, představitelé Microsoftu v minulém roce oslovili stovky předních vývojářů aplikací pro Windows Mobile, a z těchto stovek mnohdy dlouhých rozhovorů vyplynulo, že vývojáři chtějí produkovat skutečně přesvědčivé aplikace a hry, které budou na každém WP7 telefonu spolehlivě fungovat.





Microsoft na základě tohoto několikaměsíčního rozsáhlého průzkumu mění strategii a zaručuje, že:

uživatel bude mít z používání WP7 zařízení ten nejlepší pocit

naváže velice úzkou spolupráci s vývojáři a o platformu jako takovou bude mnohem více pečovat

WP7 budou hardwarově standardizovanou mobilní platformou pro komfortnější vývoj aplikací

Nutno podotknout, že třetí microsoftí závazek je asi ten nejdůležitější. Léta byly na trhu dostupné stovky Windows Mobile zařízení různých tvarů, od různých výrobců a s různým logem. Na tom by nebylo nic špatného, pokud by jejich hardwarové vybavení nebylo často až diametrálně odlišné.

Vlastnit Windows Mobile zařízení tak v lepším případě znamenalo, že jste majitelem výkonného mobilního společníka, který krom pracovních funkcí dokáže nahradit i multimediální přehrávač nebo hrací konzoli. V tom horším, že máte sice telefon se stejným systémem jako šťastnější kolega, ovšem ten vinou citelně horší hardwarové výbavy reaguje na vaše příkazy dosti vláčně.

Vyvíjet tak například akční hru, kterou by zvládlo co největší procento dostupných zařízení, prakticky postrádalo smysl, neboť hardwarová rozpolcenost platformy byla natolik velká, že by hru bylo nakonec možné provozovat jen na hrstce nejvýkonnějších telefonů na trhu. Častým problémem bylo také různorodé rozlišení použitých displejů.

Hry a aplikace pro Windows Phone 7 series budou nově vyvíjeny pomocí nástrojů .NET Framework, Silverlight, pro vývoj her pak XNA Game studio.

Jak jsme již uvedli v nedávném článku, začátek Windows Phone 7 series rozhodně neznamená konec současných Windows Mobile 6.5.x, pro která slibuje Microsoft podporu i vývoj po několik dalších let.

Otázkou ale je, jak to bude s vývojem nových aplikací pro WM 6.5.x. Je poměrně logické, že vývojáři dají přednost vývoji aplikace, kterou nejenže bude možno vyvíjet zdarma s pomocí modernějších nástrojů, ale zároveň budou jasně deklarované hardwarové mantinely platformy.

Z tohoto pohledu v posledních týdnech znovu ožívají spekulace o tzv. chassis, tedy typů zařízení s jasně stanovenými hardwarovými parametry. Jejich existenci před nedávnem potvrdil Michael Kordahi a Andrew Coatesa přímo z Microsoftu. Dříve uvažované chassic 1 (šasí) coby klíčový typ zařízení s velkým displejem a odpovídajícím hardwarem (min. 1 GHz procesor, dedikovaný grafický akcelerátor, apod.), by tak mělo doplnit chassic 2 se zřejmě menším displejem, ale navíc s vysouvací QWERTY klávesnici. Třetí typ označovaný jako chassic 3 je zatím velkou neznámou a tak nezbývá než vyčkat na další informace třeba do Las Vegas na vývojářskou konferenci MIX10.

Upgrade pro HTC HD2 s konečnou platností nebude. Aspoň ne oficiálně

Přesto, že bylo špičkové HD2 v minulosti jako jediné v souvislosti s možným WP7 upgradem často skloňováno, hlasy přímo z Microsoftu všem jeho šťastným majitelům vzkazují: "Netěšte se, oficiální aktualizace pro HD2 nebude".

Právě takové poselství v minulých dnech zaznělo z úst Natashy Kwan, která v Microsoftu působí na postu hlavního manažera. Ne snad, že by HD2 mělo slabý procesor, málo operační paměti nebo třeba až příliš velký displej. Důvod je o mnoho jednodušší, ale o to nepochopitelnější.







HD2 se oficiálního upgradu nedočká, protože má pod displejem pětici tlačítek namísto požadovaných tří (zpět, výchozí obrazovka, hledat). Tento argument by se dal považovat za pádný a pochopitelný v případě, že by telefonu dvě tlačítka chyběla. HD2 má ale naopak dvě navíc.

Reálnou překážkou pro plynulý běh WP7 na HD2 ale může být absence vlastního grafického čipu, který některé zdroje zmiňují. V každém případě lze očekávat, že některý "šéfkuchař" z XDA-Developers nakonec upgrade pro HD2 za použití moderních "ingrediencí" nakonec připraví.