Poslední vzpomínka na německého výrobce - recenze Siemensu AF51

Siemens AF51 je velmi jednoduchý véčkový mobil, který sází především na zajímavý vzhled a cenu. Nečekejte kdovíjakou výbavu, ta je u AF51 pouze základní. Telefon nemá ani fotoaparát a tak největším lákadlem mohou být v dané kategorii ne zcela běžné oba barevné displeje.

Dnešní recenze je výjimečná. Pravděpodobně se jedná o poslední recenzi mobilu se značkou Siemens, kterou vám kdy nabídneme. Siemens již dávno mobily nevyrábí a i nástupnický BenQ-Siemens, pod jehož taktovkou šel model AF51 do prodeje, má budoucnost velmi nejistou. Ale testovaný mobil ještě najdete na pultech prodejen, což jistě potěší fanoušky zaniklé značky. Může to být pěkný suvenýr na památku.

Katalog mobilů: Poslední z řad levných Siemensů - véčko AF51, vysouvák AL21 a klasika v podání A31 - byly zároveň labutí písní výrobce.

Stručná charakteristika:

Véčko nejlevnější kategorie subtilních rozměrů s nápadně blyštivým povrchem.

Siemens AF51 asi nepadne do oka každému, ale musíme říci, že telefon ve skutečnosti působí podstatně lépe, než na fotografiích. Fotogenický tedy zrovna moc není.

Vzhled a konstrukce – drobný, ale přesto nápadný

Siemens AF51 se dodává ve dvou barevných variantách. My měli k dispozici blyštivou Dolphin Grey, na našem trhu se ale pravděpodobně setkáte pouze s tmavší a trochu obyčejnější Panther Black. Velmi příjemnou vlastností AF51 jsou jeho rozměry a hmotnost. Je to opravdu drobounké véčko – s rozměry 79 x 41 x 19,5mm a hmotností 80 gramů se velmi snadno v kapse ztratí. Pro pohodlnější držení bychom ale uvítali, kdyby byl telefon přeci jenom o pár milimetrů širší.

V dané cenové kategorii telefonu není příliš co vytýkat ani z hlediska kvality konstrukce. Horní díl véčka má sice stejně jako kryt baterie,mírnou vůli, ta je ale spíše než špatným slícováním způsobena menší torzní tuhostí použitých materiálů. Nikde ale nic nevrže a to je dobře.

Designově je AF51 velmi čistě zpracovaný přístroj. Jedná se vlastně o jednoduchý kvádřík se zaoblenými rohy a hranami. Žádná ze stran přístroje není nijak narušována výstupky, jen vzadu jsou drobné zarážky pro aretaci horní části s displejem. Vpravo nalezneme konektor nabíječky, na zadním krytu se pak nachází plasticky vyvedené logo výrobce. Toť vše, design telefonu nenarušují ani žádné ovládací prvky.

Čelní kryt telefonu byl v našem případě stříbrný a velmi lesklý. Otisků prstů na něm se snad nezbavíte. Nejzajímavějším designovým prvkem přístroje pak je stříbrný rámeček obepínající právě čelní lesklou plochu. Ten se při různých akcích a událostech dovede rozsvítit modrým, jakoby neonovým světlem. Kdy a jak má rámeček svítit se dá nastavit v menu telefonu, možnosti jsou více než bohaté.

Rozevřený telefon je ještě lesklejší, krycí sklíčko, rámeček okolo displeje a klávesnice jsou vyrobeny ze stejně lesklého materiálu jako čelní plocha, takže otisky prstů je telefon poset i tady. Klávesnice je ale docela líbivá a navíc se na ní nepíše špatně.

Displej a ovládání – siemensácká klasika

Siemens nikdy svoje telefony nevybavoval těmi nejšpičkovějšími displeji, tento fakt se změnil až po příchodu BenQ. Ani tady nečekejte kdovíjakou špičku. Jenže v rámci kategorie je displej opět naprosto dostačující a v porovnání s některou konkurencí i podstatně lepší. Oba displeje telefonu jsou pasivní CSTN a dovedou zobrazit 65 000 barev. Hlavní displej má rozlišení 130 x 130 bodů, vnější pak 96 x 64 bodů. Překvapivě slušná je čitelnost obou displejů na slunci.

Ovládání telefonu je klasický Siemens ze staré školy. Navigační klávesa je pouze čtyřsměrná, potvrzovací střed chybí. Veškerý výběr se tak provádí pomocí pravé kontextové klávesy, návrat o položku zpět pak obstarává klávesa pro ukončení hovoru nebo stisk navigační klávesy směrem vlevo. Levá kontextová klávesa je v akci jen někdy a její funkce se mění, jak je právě potřeba.

Ovládání je tedy velmi jednoduché, nic složitějšího ani není třeba, vždyť i menu telefonu mnoho složitosti nepobralo. Základní nabídka má tradiční podobu matice devíti ikon, další položky jsou již textové. Při procházení menu není telefon žádný rychlík, ale na to jsme v dané kategorii relativně zvyklí.

Telefonování a zprávy – nutný základ a trocha navíc

Co se zpráv týče, nabízí Siemens AF51 jen běžný základ, tedy podporu SMS a MMS. Multimediální zprávy budete ale s tímto telefonem spíše přijímat, jelikož telefon nedisponuje fotoaparátem. Při psaní SMS zpráv je samozřejmě k dispozici slovník T9, který píše bez diakritiky. Editor při psaní odpočítává, kolik znaků ještě můžete napsat do celkového možného počtu pěti zpráv. Číslovka pak prozradí, kolikátou že zprávu to již píšete.

Ačkoli patří do nejlevnější kategorie telefonů, adresář AF51 je velmi dobře propracovaný. Opět se nejedná o nic, co bychom neznali z jiných Siemensů, ale v nejlevnější třídě schopnosti adresáře potěší. Kolik kontaktů adresář pojme se nám nepodařilo zjistit, ale kapacita se zdá být dostatečná, někde na hranici pěti set položek. Výborné jsou ale především možnosti samotného kontaktu, ke kterému lze uložit několik telefonních čísel, faxových čísel, emailů a dalších věcí, včetně data narozenin dotyčné osoby. Můžete si také vybrat, zda na toto datum máte být upozorňováni v kalendáři. Kontakty lze třídit do skupin. K jednotlivým kontaktům si dokonce můžete nastavit hlasové vytáčeni. Pokud si dokoupíte k telefonu datový kabel, je dokonce možná i synchronizace s počítačem.

Při samotném telefonování není zvuk zrovna nejkvalitnější, ale příjemné naopak je, že telefon dovede být hodně hlasitý a tak není problém hovořit i ve velmi hlučném prostředí. Telefon rovněž nabízí vyzváněcí profily, těch může být až osm, z toho dva jsou nepřednastavené. Nastavení ale můžete pochopitelně měnit i u předvolených profilů. Co je ještě lepší, pomocí profilů se dají filtrovat hovory podle skupin z adresáře.

Další funkce

Mnoho dalších funkcí telefon opravdu nenabízí. Z datových technologií se sem žádná modernější nedostala, Siemens postrádá i infraport, spokojit se tak musíte pouze s GPRS a přístupem na WAP.

Z organizačních funkcí jsou k dispozici obligátní kalendář, upomínky a poznámky. Poznámky jsou limitovány 150 znaky, kalendář zase nabízí pouze měsíční nebo denní pohled. Nechybí kalkulačka, převodník měn, stopky a minutka. Mezi javovými aplikacemi najdeme převodník měn a adresář linek tísňového volání po celém světě, ve stejné složce Hry & další nalezneme logickou hru Wappo2 a klasickou hru „lodě“ pod srozumitelným názvem Sea Battle. Načítání aplikací a her je bohužel dost pomalé. Více toho telefon opravdu již nenabízí, snad jen v nastavení hodin zaujme buddhisticky založené jedince možnost zobrazovat datum v buddhistickém letopočtu.

Shrnutí