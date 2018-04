Poslední výkřik samostatného Sony - telefony J70, J7 a Z7

Zřejmě poslední telefony ze samostatné produkce Sony, v jejichž vývoji nemá ruce Ericsson, mají ve svém označení číslo 7. Navazují na úspěčné modely CMD-Z5, J5 a J6. Přibraly ovšem několik málo funkcí a naopak přišly o věc, která mobilním telefonům a hlavně jejich majitelům spíše překáží - anténu. Naopak si ponechaly všechny funkce a vlastnosti, kvůli kterým si je lidé oblíbili - kvalitní displej se čtyřmi stupněmi šedi, vyzvánění z libovolné nahrávky, 500 záznamů v seznamu a další.

První zprávu o tom, že Sony chystá nové telefony, jsme vám přinesli již zde. Dnes už víme i to, co budou umět a jak přesně budou vypadat. Vás, kteří si tyto nové modely na první pohled oblíbíte, by mohlo potěšit, že na trh se dostanou zřejmě nejpozději na přelomu roku 2001/2002.

Levnější dvojčata J7 a J70



Tyto téměř totožné telefony přeberou štafetu velmi kvalitních low-endových telefonů, kterou rozběhly již modely J5 a J6, které se od sebe lišily jen velmi málo. Přesto je podobnost mezi novými mobily ještě větší, velikost a funkce jsou shodné; jediné rozdíly lze vysledovat pouhým okem - jde o barvu, okolí displeje a uspořádání i tvar kláves. Zatímco J7 je modrá, J70 září elegantní štříbrem. Velká výhra Sony - rolovací kolečko na boku telefonu Jog Dial - je stále hlavním ovládacím prvkem přístroje.

Displej, který je schopen zobrazovat čtyři stupně šedé, umožňuje mnoho více či méně praktických hrátek s položkami menu, hrami a dalšími funkcemi. Podobně zábavná je i tvorba vlastního zvonění, které na rozdíl od konkurence není jen složením melodie, která posléze píská z reproduktoru. Jde o plnohodnotný záznam zvuku, který lze používat jako vyzvánění.

Dokonce i tyto levnější telefony od Sony se mohou pochlubit něčím, co u konkurence často nemají ani manažerské mobily - e-mailovým klientem, který podporuje POP3. Ve spojení s WAPem tak umožňují telefony Sony celkem obstojný kontakt s interentem. Organizér také není vůbec běžnou funkcí telefonů nižší třídy, zabudované hlasité hands-free do svých přístrojů implementuje jen málo firem, ovšem Sony mezi ně patří. Hardwarový modem vám umožní připojení počítače pomocí sítě GSM, ovšem to je také v oblasti dat vše. Infračervený port chybí a packetová technologie přenosu dat GPRS evidentně firmu Sony zatím naprosto míjí. Ovšem také díky tomu můžeme předpokládat, že cena J7 a J70 se ani v době nasazení na trh nedostane přes 10 tisíc korun. V předplacených sadách se však jistě můžeme těšit na cenu ještě nižší.

Vlastnosti:

- Rozměry: 133 x 44,4 x 21,5 mm

- Hmotnost: 92 gramů

- Baterie Li-Ion

- Displej: 96 x 92 bodů, 4 stupně šedi

- Výdrž: pohotovostní čas 60-330 hodin, hovor 150 - 540 minut

- Barva modrá

- E-mail (POP3)

- WAP verze 1.1

- Ovládací kolečko Jog Dial

- Polyfonní (vícehlasé) melodie

- Nahratelné zvonění

- Vibrace

- Software T9 pro pohodlnější psaní textu

- Telefonní seznam na 500 záznamů (každý 3 čísla a dva texty)

- Integrované hlasité hands-free

- Organizér

- Světový čas

- Budík

- Kalkulačka a konvertor měn

- 4 hry

- Zabudovaný modem



Lepší telefon Z7

Vzhledem k tomu, že levnější telefony od Sony mají množství nadstandardních funkcí, nemá to jejich dražší bratříšek Z7 vůbec jednoduché. Zvlášt když se firma Sony rozhodla ignorovat nejnovější technologie, které mohou manažerské telefony odlišit od jejich obyčejnějších kolegů. Z7 je snad ještě víc než novinky z řady J podobný funkcemi i vzhledem svému předchůdci Z5.

Vzhled je opět navlas stejný, jen anténa chybí. Ovládání opět vládne Jog Dial ve své rozšířené verzi, tedy pětisměrné (nahoru a dolů, stisk, dopředu a dozadu). Jinak má model Z5 oproti “jéčkům“ už jen málo zbraní navíc - hlasové vytáčení, dokonalejší organizér a internetový prohlížeč Microsoft Mobile Explorer, který zvládne zobrazit i klasické HTML stránky. Telefon tedy není odkázaný jen na WAP.

Vlastnosti:

- Rozměry: 91 x 50 x 25 mm

- Hmotnost: 82 gramů

- Baterie Li-pol

- Displej: 96 x 92 bodů, 4 stupně šedi

- Výdrž: pohotovostní čas 50-220 hodin, hovor 180 - 300 minut

- E-mail (POP3)

- WAP verze 1.1

- Microsoft Mobile Explorer

- Ovládací kolečko Advanced Jog Dial

- Polyfonní (vícehlasé) melodie

- Nahratelné zvonění

- Vibrace

- Software T9 pro pohodlnější psaní textu

- Telefonní seznam na 500 záznamů (každý 3 čísla a dva texty)

- Paměť na 20 SMS v telefonu

- Integrované hlasité hands-free

- Rychlé vytáčení

- Hlasové vytáčení

- Organizér

- Světový čas

- Budík

- Kalkulačka a konvertor měn

- 4 hry

- Zabudovaný modem

Anténa a pokrok zmizely

Všechny nové telefony mají vlastně jedinou výhodu a nevýhodu zároveň - jsou velmi podobné svým předchůdcům. Přebírají jejich skvělé funkce, na druhou stranu téměř žádné nové nepřináší. Dobře tedy, že alespoň anténa zmizela. Pokud ovšem chcete, aby váš nový telefon podporoval to nejmodernější, co mohou mobilní komunikace nabídnout (HSCSD, GPRS, bluetooth), pak budete v případě Sony muset počkat až na telefony, které se zrodí ze spojení se švédským inovátorem Ericssonem.