Poslední rady před Vánocemi

Do štědrého dne zbývá přesně posledních sedm dní, a tak se všem, kdo ještě plánují koupi nějakého dárku, může hodit několik rad. Než vyrazíte do obchodů s cílem pořídit někomu, nebo třeba sobě, nějaký mobilní telefon, pročtěte si pozorně články, ve kterých najdete všechno, co potřebujete.

Nejdůležitější je správná volba přístroje. S tou by vám měl pomoci článek Vánoční horké tipy – Jaký mobil pod stromeček?, v kterém najdete přehled nejzajímavějších mobilních telefonů na trhu i s radou, jak se nenechat napálit v případě ceny. Pokud si nejste jistí, jaký mobil byste vůbec chtěli, rozhodněte se především, co od telefonu očekáváte, a pochopitelně, co vlastně potřebujete. Abyste nevyhazovali peníze za zbytečnosti, přečtěte si raději článek Opravdu potřebujete mobil naditý posledními technologiemi?.

Ani volba operátora není často snadná. Rozhodování závisí na mnoha okolnostech, ovšem nezanedbatelnou součástí konečného verdiktu jsou i speciální vánoční nabídky. Služby, slevy a bonusy, s kterými operátoři přicházejí v čase předvánočním, vám někdy ušetří celkem hodně peněz, jindy zas umožní vyzkoušet si jinak velmi drahou službu. Abyste nějakou takovou možnost nepropásli, podívejte se raději na článek Co nám připravili k Vánocům operátoři?.

Když už tedy víte, co můžete od letošního předvánočního trhu očekávat, nezbývá než vyrazit do ulic nebo na adresy internetových obchodů. Přejeme vám hodně štěstí, silné nervy, a hlavně dobré telefonování.