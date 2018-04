Poslední mohykán − recenze Hewlett Packard iPAQ 214

Hewlett Packard je společnost, která má mimo tiskáren a notebooků na svém kontě také hezkou řádku kapesních počítačů. Dříve totiž v tomto odvětví tvořila špičku. Pak ovšem HTC a posléze i jiné společnosti začaly s produkcí kapesních počítačů s telefonním modulem. Majitelé, kteří byli nuceni do té doby v kapse nosit kromě PDA i mobilní telefon, tak měli o starost méně – jedna krabička totiž kombinovala kapesní počítač i telefon.

Už tehdy bylo zřejmé, jaký lze v nadcházejících letech očekávat trend. Komunikátorům se předpovídalo obrovské rozšíření, oproti tomu původním Pocket PC spíše vymření. Máme tady rok 2008 a můžeme směle říci, že se tehdejší předpovědi téměř beze zbytku naplnily. V září 2007 Hewlett Packard slavnostně představil chystanou řadu svých Windows Mobile zařízení, kterou kromě několika komunikátorů dotvářela také dvojice ryzích PDA a satelitní navigace. V nadcházejících odstavcích vám nabízíme dojmy získané během měsíčního testování modelu iPAQ 214.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

HP iPAQ 214 je tělem obří PDA s rychlým procesorem a obrovským displejem. K dokonalosti mu chybí zejména satelitní navigace.

Obsah balení

Baterie, 2x USB kabel, baterie, pouzdro, nabíječka, dvojice adaptérů na různé zásuvky

Vzhled, konstrukce a zpracování

Hewlett Packard v případě svého nejvybavenějšího PDA vsadil na černou čelní stranu, která jasně kontrastuje s šedými boky celého přístroje. Zadní část krytu je již opět oděna do elegantní černě a navíc je její povrch obohacen o dnes tolik oblíbenou antibakteriální úpravu. Tvar přístroje není nijak dráždivý a neobvyklý. Jde o kvádřík s rozměry 75,4 x 133,8 x 17,4 mm, které jsou v porovnání s dnešními komunikátory doslova obří. Hmotnost necelých dvacet dekagramů je naopak nečekaně nízká a vzhledem k proporcím by bylo i několik gramů navíc snesitelných. Celá spodní hrana je mírně zaoblená, to hrana horní si vystačila jen s rádiusovými hranami.

Nad obrovským displejem s diagonálou čtyř palců je stříbřité logo HP, kterému asistuje dvojice LED (aktivní BT, nabíjení) a tlačítko k uspání, případně úplnému vypnutí přístroje. Spodní část obsahuje dostatek ovládacích prvků, které značně zjednoduší soužití s tímto PDA. K pohodlné navigaci po jednotlivých menu je připravena chromovaná čtyřsměrná klávesa se středovým OK. Levá klávesa slouží ke vstupu do kalendáře, stiskem poletujících okének zase aktivujete nabídku Start. Vpravo od navigačního prvku je to tlačítko OK a klávesa pro složku s e-maily.

Pravý bok obsahuje drobné tlačítko pro reset zařízení, z horní části této bočnice je také možné tasit stylus. Ten je dostatečně velký, i když vzhledem k rozměrům displeje si hravě vystačíte i s prsty.

Levý bok je ještě chudší. Obsahuje jen tlačítko k aktivaci záznamníku a poutko k zavěšení přístroje na šňůrku. Horní bočnice skýtá pohled na SD slot, který se u komunikátorů vlastně už přestal používat a nahradil jej ten nejmenší derivát SD karet s přídomkem micro. Kromě toho je pod krytkou skryt i slot na Compact Flash karty typu I i II.

Spodní hrana je bez debat tou nejzajímavější. Vedle mikrofonu k záznamu zvuku je zde konektor, který dovoluje přenos dat rychlostí USB 2.0 (12 Mbit/s). Nechybí ani standardní miniUSB konektor a 3,5mm jack. Výrobce bohužel v balení nedodává stereo headset. Jste-li vášnivými posluchači muziky, pak doporučujeme investici do kvalitních sluchátek. Audio výstup nového iPAQu je totiž velmi kvalitní.

Prohlídku zevnějšku přístroje ukončíme popisem zadní strany. Ta ale kromě již zmíněné pogumované vrstvy zaujme jen velkým reproduktorem.

Zbývá zhodnotit práci konstruktérů a jejich výběr použitých materiálů. V souvislosti s "nadpozemským" technickým zpracováním kapesních počítačů HP musíme vzpomenout HP iPAQ hx4700. Opatřit pouzdro tomuto přístroji bylo nošením dříví do lesa, on totiž sám magnéziový kryt sloužil jako bytelné pouzdro.

Všem, kteří teď s napětím očekávají náš verdikt dílenského zpracování, musíme s politováním oznámit, že kvality hx4700 nový iPAQ rozhodně nedosahuje. Výrobce vsadil výhradně na plasty, které přístroji jen stěží přiřknou punc luxusního zboží. Použití materiálu tedy hodnotíme jen dobře, oproti tomu je lícování jednotlivých dílů ukázkové.

Paměť a procesor – rychlý jako blesk

Zatímco někteří výrobci Windows Mobile zařízení experimentují s čipovými sadami různých výrobců, nejčastěji Qualcomm a Samsung, HP se drží osvědčených procesorů Marvell (dříve Intel). Redakcí již prošlo mnoho přístrojů s čipy této značky a vždy šlo o zařízení s velmi rychlou odezvou. Ať už to byl legendární MDA Compact, Asus MyPal A686 nebo výkonový šampion Asus P535. Nový iPAQ tedy také spoléhá na procesor Marvell, a to dokonce v té nejmodernější a nejrychlejší modifikaci – srdce přístroje tak bije na 624 MHz.

Takto rychlý procesor ve spolupráci s dostatkem operační paměti zaručuje nadprůměrný výkon i v těch nejnáročnějších grafických aplikacích. Rádi si čas od času na svém PDA zahrajete 3D akční hru nebo snad přístroj často využíváte jako kapesní kino? Tak právě uvedeným aplikacím je nový iPAQ doslova předurčen. Je s podivem, že součástí softwarové výbavy není utilita na regulaci výkonu CPU. Oněch 624 MHz je totiž na většinu úkonů značně předimenzovaných a stačil by tak i poloviční výkon. Čip však podle všeho takt mění úměrně aktuální zátěži v rozmezí 208 až 624 MHz.

iPAQ 214 je osazen 128 MB operační paměti, ze kterých je po resetu k dispozici téměř 85 MB. To je vůbec nejvyšší hodnota volné RAM, se kterou jsme se v poslední době setkali (na stříbrné pozici momentálně sedí HTC Touch Enhanced se svými 82 MB). Windows Mobile 6 Classic zabírají asi třetinu z 256 MB FlashROM a uživateli je tak na čistém zařízení k mání 160 MB. Po zaplnění této kvóty jsou připraveny avizované dva paměťové sloty.

Jeden si rozumí s kartami standardu SDHC (s využitím redukcí i s jejich menšími variantami), druhý potom pojme karty Compact Flash obou typů. Oba sloty lze přitom používat současně a sáhnete-li po kartách v nejvyšších paměťových variantách, pak se lze dostat až k 64 GB paměťového prostoru (16 GB SDHC + 48 GB Compact Flash). Přenášení velkých balíků dat je pak díky podpoře USB 2.0 velmi rychlé.

Displej – budete se rozhlížet

Absence VGA displeje u nových komunikátorů dokáže určitou skupinu uživatelů rozpálit do ruda. Pravdou je, že QVGA rozlišení už přestává pro 2,8“ úhlopříčky stačit. Jistě že u většinu úkonů není nedostatek pixelů cítit, ovšem při prohlížení webu určitě ano. Kdo jednou okusil VGA rozlišení, pak se ke čtvrtinovému 240 x 320 bodů nebude chtít již více vracet. A když, tak se skřípotem zubů. Nic podobného ale u nového iPAQu nehrozí.

Jeho displej je totiž přímo excelentní a při 4“ úhlopříčce (10 cm) se chlubí 480 x 640 body a více než 262 tisíci barevnými odstíny. Zobrazení je i přes vyšší úhlopříčku velmi jemné a rastr je viditelný jen s použitím lupy s dostatečným zvětšením. Pro představu odpovídá plošně tento displej zhruba dvěma 2,8“ zobrazovačům nad sebou.

S použitím nové verze Opery je pak prohlížení webu skutečným zážitkem, nemluvě o sledování filmů, které není třeba nijak upravovat. Dotyková vrstva reaguje přesně a během testování jsme nezaznamenali žádný problém.

Jas displeje může uživatel regulovat v pěti stupních, a to i přímo z obrazovky. Potíž je, že ani při nejvyšší hodnotě podsvícení displej nijak nezáří, což nepříjemně pocítíte za slunečného dne – čitelnost displeje za takových podmínek je dosti špatná. Jas lze regulovat zvlášť pro napájení baterií a dobíjení (synchronizaci).

Druhou a poslední masitou mouchou použitého displeje je velká prodleva mezi stiskem tlačítka k probuzení přístroje a skutečným zapnutím displeje. Ta se pohybuje mezi 1 až 2 sekundami a je opravdu dosti otravná. iPAQ 214 ale není jediným VGA zařízením, které se s tímto neduhem potýká – na tentýž problém si stěžují majitelé jinak povedeného XDA Flame.

Zvuk – budete se rozplývat Zvuk je další oblastí, ve které iPAQ 214 boduje. Stačí si s použitím vestavěného Media Playeru (nebo jakéhokoli jiného audio/video přehrávače) pustit jedinou píseň a bude jasno – na hlasitý odposlech je přednes vynikající. Nebudete tak svědky žádného šumu či zkreslení, naopak vaše uši potěší čistý zvuk. Škoda jen, že výrobce k přístroji v základu nenabízí žádná sluchátka. To ale není vzhledem k 3,5mm vstupu takový problém, jelikož slušná sluchátka s tímto konektorem není problém zakoupit za několik stokorun. My jsme zvukové kvality neváhali zhodnotit s použitím studiových sluchátek Koss MV-1 a reprodukcí jsme byli doslova nadšení. Ze sluchátek se totiž linuly líbezné a čisté tóny a přednes byl o poznání kvalitnější než s použitím notebooku Compal FL90. Konektivita – jen průměr iPAQ je co se týče konektivity velmi dobře vybaven. Do vínku dostal wi-fi modul normy 802.11 b/g s teoretickou datovou propustností až 54 Mbps.

Citlivost přijímače byla velmi dobrá. Jako obvykle jsme otestovali připojení k domácímu AP a pak i k několika veřejným hot-spotům ve městě. Bohužel v nastavení chybí možnost regulace výkonu modulu v závislosti na výdrži baterie.

Bluetooth verze 2.0 si rozumí s rychlými datovými přenosy (EDR), přesto se toto bezdrátové rozhrání stále k přenosu většího množství dat nehodí. Přívlastkem rychlý ale nelze ověnčit ani přenos dat s využitím USB kabelu.

Přenos 40MB souboru z notebooku do zařízení trval více než jednu minutu, což rychlé opravdu není. Nejsvižnější metodou transferu dat tak zůstává využití čtečky karet. Z dalších funkcí BT modul podporuje přímý tisk pomocí dokumentů s využitím BT tiskárny.

Zklamáním je absence podpory USB mass storage, která přístroj mění ve čtečku karet. Bonus aplikace HP iPAQ QuickStart

Analogie modulu Getting started u WM 6.1. I zde tak najdete návody k základním úkonům s PDA. Nechybí nastavení wi-fi, BT a e-mailového účtu.



HP iPAQ Tips

Několik dalších tipů a návodů, které zjednoduší soužití s novým PDA. HP PrintSmart Mobile

Aplikace, která usnadní tisk dokumentů ze zařízení.

HP iPAQ Wireless

Utilita ke snazší správě bezdrátových modulů. TodayPanel

Plugin, který informuje o stavu paměti (RAM, FlashROM, karta) a nabití baterie. Slouží také k regulaci intenzity podsvícení.

HP PhotoSmart Mobile

Povedený prohlížeč obrázků, který disponuje funkcí zoomu a rotace. Přímo ve spodní liště programu je ikona k přímému tisku obrázku nebo jeho zaslání ve formě přílohy k e-mailu. Libovolný snímek pak můžete nastavit jako pozadí na Dnes.



Výdrž a výkon, testy Výdrž přístroje je díky použitému akumulátoru s doslova mamutí kapacitou 2 200 mAh vynikající. Lví podíl na tom pochopitelně má absence telefonního modulu, a tak je odběr PDA s vypnutým displejem zanedbatelný. iPAQ 214 zvládl bez problému přehrát tři celovečerní filmy a muziku bez potíží přehrával déle než jeden den. Brouzdání po webu přes wi-fi bylo možno na jedno nabití celých sedm hodin, což je nadprůměrný výsledek. Přehrávání MP3 (HF sada) 25 h 30 min

Přehrávání videa (TCPMP) 5 h 50 min

Internet přes wi-fi 7 h Poznámka: při přehrávání MP3 byla nastavena hlasitost sytému na polovinu, v přehrávači potom na maximum, stejně jako při přehrávání videa, kdy byl navíc jas displeje nastaven na nejvyšší stupeň.

A jak je na tom nový iPAQ po stránce výkonu? Zde není třeba chodit okolo horké kaše – výkon přístroje je famózní a podobně jako Samsung SGH-i780 jej můžeme označit za výkonnostního šampiona. Bravurně si přístroj vedl v sérii komplexních testů Spb Benchmark (tedy kromě grafické části, kde z neznámých důvodů propadl), obdobně pak vyšel výsledek z VS Benchmark. A přehrávání videa? Zcela plynulé i bez předchozí optimalizace. VS Benchmark 2007: Zařízení Výsledek HP iPAQ 214 3 370 HTC Touch Cruise 1 390 HTC Touch Dual 1 424 Asus P526 870 Přehrávání neupraveného videa: Zařízení Rychlost Samsung SGH-i780 106,41 % HTC Panda 102,83 % HP iPAQ 214 102,45 % HTC Touch Enhanced 61,47 % HTC Magician 98,54 % Asus P526 42,51 % Technická specifikace: Název HP iPAQ 214 Rozměry [mm] 75,4 x 133,8 x 17,4 Hmotnost [g] 192 Operační systém Windows Mobile 6.0 Classic Procesor Marvell PXA310, 624 MHz RAM 128 MB FlashROM 256 MB Paměťový slot SD (podpora SDHC), Compact Flash type I, II Displej - rozlišení 480 x 640 pix Displej - úhlopříčka 4,0" (101 mm) Displej - barvy 262 144 Satelitní navigace ne Wi-fi 802.11 b/g Bluetooth verze 2.0 s EDR Infraport ne Digitální fotoaparát ne FM rádio ne Další 3,5mm jack Baterie 2 200 mAh Výsledky Spb Benchmark:















Závěr Hewlett Packard iPAQ 214 je povedené PDA, které může majitelům staršího hx 4700 jejich stávající zařízení nahradit. Přechodem by získali zařízení s nejmodernější verzí Windows Mobile (hx4700 standardně běží na WM 2003 SE). Polepšili by si i co se týká operační paměti, která je u novinky servírována v porci 128 MB. Další vylepšením je podpora 802.11 g standardu s teoretickou propustností téměř 7 MB/s. Podpora dvou typů paměťových karet, tedy SD (HC) a Compact Flash, zůstala zachována. Jsou ale i oblasti, ve kterých nový iPAQ na staršího jednoduše nestačí. Na mysli máme především dílenské zpracování a použité materiály – hx4700 se v této oblasti díky skořápce z hořčíkové slitiny řadí na samotnou špičku. To u konstrukce nového modelu byli tvůrci daleko skromnější a vsadili výhradně na plast. Starší model je také citelně tenčí, hmotnost obou přístrojů je přitom srovnatelná. Vyzdvihnout se patří i ohromný dotykový VGA displej úhlopříčky celých deset centimetrů. Ne, metrová plazmová televize to skutečně není, ovšem na prohlížení internetu nebo sledování filmů je použitý zobrazovač jako stvořený. iPAQ 214 má tedy bezpochyby šanci oslovit určitou skupinu uživatelů. Jejich spektrum ale nebude z důvodu stále sílící pozice PDA telefonů nijak široké. Uživatelů, kterým oddělené řešení vyhovuje, tedy kapesní počítač a mobilní telefon zvlášť, je stále méně. Ono nosit při sobě neustále dvě krabičky je přeci jen dosti neohrabané a nepraktické. Proč koupit? dobré konstrukční zpracování

obří VGA displej

kvalitní zvukový výstup

rychlý procesor

3,5mm audio jack

SD a CF slot Proč nekoupit? velké a těžké zařízení

absence GPS

absence fotoaparátu

není telefon Kdy? V prodeji Za kolik? 7 796 korun s DPH



K testu zapůjčila společnost PalmPC, s. r. o.