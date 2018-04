Poslední dobou mezi námi řádí epidemie. Kam se podívám, všude jsou nějaké manželské či milenecké dvojice, které mají problémy. Jedni se rozcházejí, tam je někdo nevěrný, onde se objevil ještě další problém... Vážené dámy, vážení panové, neblbněte! Alespoň dvě třetiny partnerských problémů, které vidím, vznikla z toho důvodu, že se lidé mezi sebou nedovedou domluvit. Že nedokáží říct co chtějí nebo nedokáží poslouchat to, co jim ten druhý říká. Jestli vám na někom záleží, tak vysvětlujte a vysvětlujte. A když náhodou dostanete otázku, která vám připadá hodně hloupá, zůstaňte klidní a vysvětlujte znovu. Kromě toho také poslouchejte a snažte se pochopit. O jiné cestě nevím.