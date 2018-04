Poslední den tohoto roku a opět pracovní. My jsme si pravda práci ulehčili a tento týden jsme vycházeli v light verzi, ale i tak máte co číst. Pokud byste potřebovali na oslavy přesto nějaké zpravodajství, nenechte si ujít přímý přenos z Y2K, který pro vás připravil iPort. Zprávy můžete dostávat na mobil nebo je budeme publikovat na internetu, pokud nás nezklame technika i záložní řešení. A jak Mobil server a Y2K? Nu, pohotovost máme, technici budou v plné zbroji. Podle ujištění GTS i v případě výpadku proudu má serverovna zálohování agregátem, takže bychom měli přežít i rozsáhlý výpadek napájení, přesto je ale již téměř jisté, že v rozmezí deseti minut kolem půlnoci servery vypneme, abychom se vyhnuli případným problémům s pozdním naběhnutím agregátů, kdyby to energetici přeci jen nezvládli. Snad to nejhorší, co nás postihne, bude datum aktualizace 1.1.1900 a nic více. Apropos - distribuční konferenci s Y2K zprávami na iPortu smažeme 3. ledna, nemusíte se odhlašovat. Dalšího Y2K problému se ostatně asi nedožijeme. A nyní vážně: vše nejlepší do nového roku. A pro mnoho z vás i do nového tisíciletí (ne každý skočil na špek propagandě, že nové tisíciletí začína 2001 :)