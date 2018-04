Tohle bude zřejmě poslední BlackBerry s mechanickou klávesnicí

BlackBerry před časem zcela zastavilo vývoj a výrobu vlastních smartphonů a poslední dva uvedené modely DTEK 50 a 60 pocházejí z dílen čínského TCL (vyrábí mimo jiné značku Alcatel), a tak to s uvedením modelu s klávesnicí vypadalo bledě.

Přeci jen, DTEK 50 a 60 jsou jen přebarvené modely Alcatelu/TCL (Idol 4, TCL 950), takže nešlo přímo o zakázkovou výrobu. Nikdo jiný ale modely s qwerty klávesnicí kromě BlackBerry už nevyrábí.

John Chan však nedávno v rozhovoru potvrdil, že se příznivci této značky telefonu s klávesnicí ještě dočkají (více zde). Dosud jsme o smartphonu Mercury příliš nevěděli. Výbavu sice neznáme ani dnes, jeho podobu už ale ano.

Na sociální sítí Weibo se objevila dvojice snímků, které mají chystané BlackBerry s klávesnicí zachycovat. Dosud byl k dispozici pouze počítačový render.

Fotografie se od modelu příliš neliší a potvrzují, že Mercury bude poměrně vysoký smartphone. Displej úhlopříčky 4,5 palce má mít poměr stran 3:2. Jen displej by tak měl rozměry asi 6,3 × 9,5 cm.

Připočteme-li boční okraje, horní část s reproduktorem, pruh s trojicí dotykových tlačítek a klávesnici, půdorys smartphonu by mohl být přibližně 7 × 16 cm. Zatímco šířka by odpovídala běžnému 5palcovému smartphonu, výškou je Mercury hravě překoná.

Klávesnice je stejně jako u modelu Classic čtyřřadá, spodní okraje jsou zaoblené a očekáváme i kovový rámeček. Lze předpokládat, že by stejně jako u Passportu a modelu Priv by plocha klávesnice mohla sloužit jako touchpad.

Telefon má pohánět neznámý čip Qualcomm Snapdragon 625 s taktem nejvýše 2.0 GHz. Systém Android hostící 32GB úložiště pak má mít k provozu k dispozici 3 GB operační paměti. Dřívější spekulace uváděly, že Mercury dostane nejnovější verzi systému 7.0 Nougat, vzorek na snímku však podle všeho běží na 6.0 Marshmallow.

Hlavní fotoaparát by měl mít 18MPix snímač, není přitom známo, že by se pyšnil certifikací optiků z Schneider-Kreuznach jako v případě Privu. Čelní jednotka má být 8megapixelová. Hovoří se také o 3 200 mAh akumulátoru, který by měl zajistit nadprůměrnou výdrž.

Ačkoli BlackBerry o svém příštím klávesnicovém smartphonu zatím mlčí, únik fotografií naznačuje, že by nás od oficiálního představení mohlo dělit třeba jen několik týdnů.