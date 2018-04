Poslanec Tlustý neuspěl u soudu s Eurotelem

Soudní pře poslance Vlastimila Tlustého (ODS) se společností Eurotel je u konce. Jeho žalobu s tvrzením, že byl odposloucháván a že záznam rozhovoru někdo neznámý odeslal do jeho hlasové schránky, kterou si u společnosti neobjednal, totiž zamítl i odvolací soud. "Rozsudek je od 30. srpna pravomocný," řekla dnes ČTK samosoudkyně městského soudu Dagmar Stamidisová.

Žalobu Tlustého zamítla loni v prosinci, když dospěla k závěru, že Tlustý si hlasovou schránku objednal a stvrdil to podpisem smlouvy s Eurotelem. Podle soudkyně navíc policejní vyšetřování nepotvrdilo, že mu do schránky poslala zprávu třetí osoba. Protože se šéf poslanců ODS proti verdiktu odvolal, případem se zabýval i vrchní soud, který v srpnu rozhodnutí nižší instance potvrdil. Dovolání k Nejvyššímu soudu Tlustý podávat nebude.

"Poslední rozsudek byl, že tiskový mluvčí Eurotelu nemluvil jménem firmy a že neřekl, že jsem si to poslal sám, ale že jsem si to mohl poslat sám. Tím to skončilo,"

řekl dnes ČTK Tlustý. Nemíní už podnikat další právní kroky. "Rozhodnutí soudu je naprosto skandální a tak absurdní, že nemá význam se o něco pokoušet. Je vidět, že jim nejde o podstatu," dodal opoziční politik na adresu soudů.

Tlustý se původně žalobou domáhal omluvy i pětimilionové satisfakce, od níž později upustil. Poslanci vadilo i to, že tehdejší mluvčí Eurotelu Jan Kučmáš vysvětlil incident médiím tak, že si Tlustý mohl záznam nedopatřením nahrát do hlasové schránky sám. Veřejnost tak podle Tlustého nabyla dojmu, že neumí

telefonovat. Přitom podle něj existují i jiná možná vysvětlení události. Naznačil, že si některá ze tří zpravodajských služeb mohla vyžádat povolení k jeho odposlechu.

Aféry kolem údajných odposlechů se v Poslanecké sněmovně objevují pravidelně. S podezřeními přicházejí poslanci opoziční ODS i vládních stran. I předseda sněmovní komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby (BIS) Jan Klas (ODS) se domníval, že je odposloucháván. Aféra se rozpoutala i kolem poslance ČSSD Josefa Hojdara. Měl podezření, že ho tajná služba odposlouchává i sleduje. Ani jedno se však neprokázalo.

V poslední době vypukl skandál kvůli zprávám, že policie odposlouchávala šéfa nejsilnější opoziční strany Mirka Topolánka při vyšetřování případu údajného podplácení unionistického poslance Zdeňka Kořistky. Prezidenta Václava Klause zase údajně slyšela při telefonních hovorech s odposlouchávaným přítelem a

podnikatelem Ranko Pecičem.

