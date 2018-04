Poslanci nám brání volat levněji

Bez možnosti volby telekomunikačního operátora, přes kterého bude uskutečněn hovor, nedojde v České republice k plnohodnotné liberalizaci telekomunikací. Na tom se shodují vedle odborníků i zástupci Českého Telecomu a alternativních operátorů. Žádná z těchto společností však tuto službu svým zákazníkům nenabízí. Názory na to, kde je příčina tohoto stavu, se však liší. Faktem je, že platný telekomunikační zákon (151/2000 Sb.) přikazuje zprovoznit tyto služby do poloviny příštího roku. Do té doby záleží pouze na benevolenci operátorů, zda tuto službu nabídnou zákazníkům.

K čemu je volba operátora?

Volba operátora se používá především u dálkových hovorů. Umožňuje z telefonní stanice připojené k síti např. Českého Telecomu v Brně volat do Prahy prostřednictvím sítě Aliatelu. Pokud by telefonní operátor tuto službu nabízel, mohl by si zákazník vybrat operátora pro uskutečnění hovoru před každým hovorem (individuální předvolba operátora, call-by-call), nebo si vybrat operátora pro všechny dálkové hovory (nastavená předvolba operátora, carrier pre-selection) – samozřejmě i nadále s možností si pro konkrétní hovor vybrat operátora jiného.

Volba operátora se provádí vytočením speciálního předčíslí (call-by-call) nebo zadáním kódu sítě (carrier pre-selection). Pokud by tedy zákazník chtěl volat z Brna do Prahy, vytočil by nejdříve číslo čtyři (tím by si za operátora zvolil např. Aliatel – toto číslo je pouze příklad), potom dvojku (Praha) a teprve potom by zadával samotné telefonní číslo. Pokud by začal číslo vytáčet nulou, uskutečnil by se celý hovor prostřednictvím sítě, ke které je takový volající připojen – tedy prostřednictvím sítě Českého Telecomu.

Co říká legislativa?

Tyto služby jsou povinni nabízet všichni držitelé licencí k provozování pevných telekomunikačních sítí. Jenže individuální volbu operátora musí zprovoznit až od 1. července 2002, nastavenou volbu operátora mohou nabídnou dokonce až o půl roku později – od 1. ledna 2003. Tyto lhůty byly stanoveny především kvůli Českému Telecomu – ten totiž dokázal přesvědčit zákonodárce, že není schopen umožnit použití volby operátora v celé svojí síti dříve.

Jenže právě odložení povinnosti umožnit volbu operátora zablokovalo celý liberalizační proces. Alternativní operátoři totiž nemají tak rozsáhlou síť, aby mohli uspokojit všechny zájemce o připojení. Proto potřebují svým zákazníkům umožnit volat ze sítě Českého Telecomu prostřednictvím volby operátora.

Ke včerejšímu dni nenabízel volbu operátora žádný poskytovatel hlasových telekomunikačních služeb v České republice. Český Telecom již několikrát oznámil, že volbu operátora ve svojí síti zprovozní až k datu stanovenému telekomunikačním zákonem.

Volba operátora vyžaduje spolupráci všech

Podobné stanovisko zaujali i alternativní operátoři. Aby mohli nabízet služby prostřednictvím funkce volby operátora, museli by spolupracovat s Českým Telecomem, ještě na dlouhou dobu největším českým operátorem pevné telekomunikační sítě. Všichni operátoři také čekají na to, co udělá konkurence – žádný nechce být tím prvním, kdo zavede možnost volby operátora.

Martina Kemrová ze společnosti Aliatel nám řekla: “Stěží se dá předpokládat, že některý operátor svým přímo připojeným zákazníkům dobrovolně poskytne možnost volat pomocí prefixu přes síť jiného operátora, pokud to nebude závazné také pro všechny ostatní operátory.” Podle Kateřiny Prokopové z Contactelu ani tato společnost v současnosti neuvažuje o zprovoznění volby operátora. Podobnou odpověď lze slyšet i od ostatních alternativních operátorů.

Služba volby operátora samozřejmě klade na všechny zúčastněné operátory i vysoké nároky na technické a účetní propojení sítí. Zatímco přední operátoři budou mít zanedlouho svoje telekomunikační sítě propojeny tak, aby mezi nimi tyto služby mohly fungovat, čekat se bude na propojení účtovacích systémů. “Kdo ví, jaké jsou možnosti billingových systémů jednotlivých operátorů?” dodala Martina Kemrová.

Také David Duroň z GTS se vyjádřil k možnosti zavedení služby volby operátora dříve než v zákonem požadovaném termínu skepticky: “V situaci, kdy dosud nenastala shoda v řešení kaskádního odúčtování tranzitního provozu ani s dominantním operátorem, ani s alternativními českými operátory s licencí, to považujeme za nesnadné a předčasné.” Podle Duroně také GTS čeká na to, jak se zachovají ostatní operátoři: “Nabídku této možnosti víceméně také spojujeme s reciproční nabídkou ostatních operátorů.”

Počkejme si ještě rok

Na plnou liberalizaci, která se bude týkat i fyzických osob a malých a středních firem, které zatím nejsou ani pro alternativní operátory zajímavé (protože náklady na získání těchto klientů jsou zatím vyšší, než jejich přínos pro operátora), si tedy budeme muset počkat nejméně do července příštího roku. Dokud totiž nezačne volbu operátora nabízet Český Telecom, je existence i několika desítek alternativních operátorů pro tyto zákazníky k ničemu – nemůžou se k nim totiž rozumně připojit.

Vina za tento stav však není na straně alternativních operátorů (ti přece nemůžou platit za někoho jiného), ani na straně Českého Telecomu (ten se chová tak, jak mu to naše zákony dovolují), ale především na straně našich poslanců a senátorů – to oni totiž schvalovali telekomunikační zákon.