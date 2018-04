Posílejte textovky skoro zadarmo

Komunikovat se dá přes GPRS celkem levně. Jak jsme již psali dříve, ICQ přes GPRS vám ušetří plno starostí a ještě za pár haléřů můžete být pořád online. Programátoři nelenili a vytvořili i aplikace, které přes GPRS posílají textovky. Platíte tak jen za počet přenesené kB. Cena dat přenesených přes GPRS se pohybuje od tří do dvaceti haléřů. Záleží na aktivovaném tarifu a operátorovi.

Samozřejmě, že na internetu najdete portály, ze kterých se dají posílat SMS i z operátorských bran. Tuto službu poskytují všichni naši operátoři, jenom každý trochu jinak. Oskarova brána je všem otevřená a na Oskara si můžete posílat zprávy jak chcete. Eurotel do textovek donedávna přidával reklamu, ale potom, co začal platit antispamový zákon, toho nechal a teď pravděpodobně přemýšlí, jak skvěle cílenou reklamu do volných textovek zase vrátit. T-Mobile nabízí dvacet volných SMS měsíčně do vlastní sítě na svých t-zones.

Kromě toho se na internetu objevily stránky, umožňující posílat zprávy za cenu kolem jedné koruny. Jak jsme psali ve včerejším článku, koruna za textovku je jedna z nejlevnějších služeb tohoto typu. Jaké jsou ale JAVA SMS klienti, kterými můžete posílat textovky levnějši než v tarifu, který aktuálně používáte?

Zelený SMSmidlet - Java SMS

Abyste si mohli v klidu vyzkoušet tento midlet, musíte si napřed projít registračním kolečkem na stránkách autorů programu. Hned po úspěšné registraci vám přijde na telefon ověřovací zpráva s kódem, bez něhož se bohužel dál neodstanete.

Hned jak se přihlásíte na stránkách jako registrovaný uživatel, klikněte na Nastavení a tam objevíte možnost Java SMS midlet. Když na ní kliknete, vyjedou vám čtyři verze programu. Doporučujeme instalovat verzi s nejvyšším číslem, protože je jistá možnost, že u některých novějších telefonů nebo telefonů Nokia nebude midlet správně fungovat. My jsme program zkoušeli na telefonu Nokia 6100 a verze tři už šlapala jako hodinky.

V telefonu si zkontrolujte nastavení GPRS a případně si datový profil nastavte ručně nebo chytrou textovkou z webu vašeho operátora. V Java nastavení pro přístup k síti zadejte povolit vždy. To kvůli chybě, která se projevuje tím, že při potvrzování připojení se na serveru uloží nový midlet klíč, ale už ne do telefonu. Pak už jenom zadejte do prohlížeče v telefonu adresu s midletem a stahujte. Po stažení necelých třiceti kB se vás telefon optá, zda chcete aplikaci spustit. Když jeho dotaz odsouhlasíte, tak můžeme postoupit dále.

Nejprve je nutno se zaregistrovat. Použijete k tomu login stejný jako na internetových stránkách a midlet kód, který najdete na stránkách pod výpisem možných verzí midletu. Dávejte si pozor na velká a malá písmena, protože i na tyto rozdíly je systém citlivý.

Po této fázi je už jenom na vás, jestli začnete posílat textovky a nebo si hned pro srovnání nainstalujete další ze SMS midletů - J-SMS.

J-SMS - mobilní dcerka SMS.cz

Stejně jako u JavaSMS, se musíte registrovat na webu provozovatel. tím je v tomto případě textovkový portál SMS.cz. Registrace je jednoduchá a není nutno ji nějak zvlášť rozebírat. Snad jen, že vyplníte své telefonní číslo, login a heslo, kterým se pak budete přihlašovat i do samotné JAVA aplikace.

Do telefonu si program stáhete stejně jako u předchozího midletu tak, že zadáte do telefonu adresu, kterou najdete na webu (wap.jsms.net). do telefonu se vám všechno nahraje samo, a vy jen spustíte nově nainstalovanou aplikaci.

Do položky Registrace, kterou najdete v Nastavení. Stačí zadat uživatelské jméno, heslo, jméno a telefonní číslo. V Nastavení si můžete taky změnit jazyk na populární maďarštinu nebo angličtinu s němčinou. Výhodnou službou je také možnost vytvoření adresáře, který si můžete přesunout z webu SMS.cz.

Samotné posílání je už jen otázkou okamžiku. Kdo chce posílat SMS na Oskara jen za cenu GPRS, tak musí zatrhnout v Nastavení/SMS Brány položku Oskar: SMS zdarma. Tím docílíte toho, že vaše zprávy budou počítány jen jako běžná přenášená data. Jedna textovka se vejde bez problémů do jednoho kByte, což je v praxi průměrně něco kolem deseti haléřů. Jestliže chcete posílat zprávy jen do Oskara, nemusíte se ani vůbec registrovat a vesele posílat hned jak spustitíte a nastavíte program.

Odkud tedy posílat - internet, nebo mobil?

Jaké jsou alternativní ceny posílání SMS z internetu a JAVA apletů? Jak již víte z našich předchozích článků, ceny SMS u klasických tarifů se pohybují od jedné do tří korun. Z internetu nebo potažmo JAVA midletů je možné dostat se na rozmezí 0 - 1,50 za jednu zprávu. Zdarma jsou zprávy na operátorských portálech, ale platí to jen pro zprávy do vlastní sítě.

U internetových SMS portálů, jako je SMS.cz, Mobilem.cz, MySMS.cz a nebo SMSmidlet.com, se cena jedné textovky pohybuje kolem koruny a padesáti haléřů. Některé z nich mají i své offline klienty, které můžete mít na svém počítači. Tyto služby se vyplatí zuřivým posílačům, kteří posílají SMS třeba do zahraničí a nebo hodně často a nebaví je psat na klávesnici mobilu. Problém u těchto služeb je v tom, že abyste mohli posílat do všech sítí, musíte zainvestovat do kreditu.

Posílání přes GPRS leccos řeší, ale bezplatných bran je málo, a ne každý JAVA midlet umí posílat zprávy přes volnou operátorskou bránu jako J-SMS. Zprávy z tohoto midletu jsou složeny ze dvou částí. Jednu korunu odevzdáváte provozovatelům systému a zbytek platíte operátorovi za přenos dat přes GPRS. Textovka pak vychází na něco přes pár halířů nad korunu.

JavaSMS vám umožňuje zaslat SMS pozdrav i do ciziny. Jedna zpráva stojí jeden kredit, jehož hodnota je závislá na výši vkládaného kreditu. Každopádně nepřekročí 1,20 koruny včetně DPH. Tím se dostává pod ceny předplacených karet, ale i některých tarifů.

Co je tedy lepší?

způsob posílání SMS plusy mínusy klasicky z mobilního telefonu - standardní cena

- je vždy po ruce

- lepší odepisování

- rychlost

- přehlednost

- univerzálnost - klávesnice telefonu

- vyšší cena závislá na tarifu

JAVA klient - nižší cena (závislá na ceně GPRS)

- stylové "techno" řešení - pomalé startování aplikace

- klávesnice telefonu internet - pro autory dlouhých zpráv je idální počítačová klávesnice

- cena kolem koruny kamkoliv - dosažitelnost jen u počítače

- poplatky za připojení k internetu

- špatně se odpovídá přímo na SMS bez zadávání čísla

Nejlevnější je instant messaging

Alternativou k posílání SMS je ICQ přes mobil. Díky GPRS se vám vyplatí řešit problémy přes některého z instant messengerů. Přenášená data jsou levná, a tak těch pár bajtíků, které protečou ve zprávičkách mezi vámi a vašimi přáteli nebo partnery bude vždy levnější než SMS a ještě samotná komunikace bude určitě živější. Popis nastavení a samotný provoz jsme vám přinesli již předminulý týden. Jestliže vám vyhovuje spíš delší textová komunikace než dopisování přes SMS, je pro vás mobilní ICQ tou pravou volbou.

Jakým způsobem posíláte SMS? Znáte a používáte nějaké další internetové brány?