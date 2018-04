Posílejte SMSky luxusněji - MasterSMS

O všech klasických funkcích, jako příjem zpráv, jejich psaní s možností psát až 800 znaků, přičemž zpráva bude rozdělena do 5 SMS. Export a import dat z/do Memo-poznámek, vytváření předdefinovaných zpráv atp. Dále lze vytvářet skupiny uživatelů (adresátů), kterým příslušná SMS bude zaslána. Možnost využití funkce pro In f o SMS (zprávy jsou posílány na předem definované číslo - obdoba SIM Toolkit). Velkou výhodu spatřuji v pokročilé funkci načítání zpráv nejen ze SIM karty, ale i z paměti telefonu, a to prosím tím způsobem, že se načítají pouze nové zprávy! Ty, co již v apli k aci máme, se nestahují! Další klasickou funkcí je odeslání zprávy hned, nebo až později z OutBoxu.

Veškerá data se zadávají přes čtyři uživatelské "obrazovky", funkce, které jsou méně používané, jsou dostupné přes menu jednotlivých obrazovek.

Napsání zprávy (Message):





Číslo adresáta je možné napsat ručně, nebo vybrat ze seznamu (

Select Name

), nebo si zvolit skupinu uživatelů, kterým bude SMS zaslána (

Select Group

Zprávu lze napsat, zkopírovat importem z Memo (poznámek) nebo vybrat z předdefinovaných. Ve spodní části je volba Vašeho operátora, kam má být zpráva zaslána (

OutBox

neboli žádost o stav doručení zprávy.

Poslání Info SMS:





V tomto menu je možné si definovat Info SMS zprávy, což jsou zprávy zasílané na SMS centrum, kde dojde podle zkratek v nich umístěných k přesné identifikaci, co uživatel požaduje za informaci, a ta mu je posléze poslána nazpět. (Jedná se např. o zprávy o počasí, výsledky sportovních utkání atp.)

Vstupní schránka (InBox):





Toto je část, ve které dochází k příjmu nových zpráv z telefonu a kde se všechny zprávy archivují. Velmi užitečnou funkcí je přiřazení jména k telefonnímu číslu, pokud je v Adresáři. Po kliknutí na zprávu se tato otevře a můžete na ni odpovědět (

Reply

), přeposlat ji dál (

Forward

Kliknutím na tlačítko

Receive

(příjem) dojde k načtení zpráv z telefonu pomocí nastavené cesty (sériový port 9600 kb, 19200 kb, IrDA port, Ericsson telefon, TimePort telefon).

Schránka určená pro odeslání (OutBox):





).), a) nebo smazat ().

Zde je možné odeslat všechny zatím neodeslané SMS zprávy, takové, které sem byly umístěny funkcí Send to OutBox . Kromě odesílání je zde možné ještě před vlastním odesláním zprávu změnit nebo smazat. Dále můžete odeslat všechny SMS z OutBoxu, nebo jenom vybrané.

Za z

apůjčení aplikace na testování děkujeme firmě

PDA Planet, Praha

Závěr: