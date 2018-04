Posílejte SMS pohodlně z počítače, ale ne zdarma

Nová služba O2 SMSender umožňuje komfortněji vytvářet a posílat SMS a MMS zprávy z počítače nebo notebooku přímo na mobil a zpět. Hlavní výhodou je především možnost pohodlně vytvářet zprávy na klávesnici počítače včetně přehledného zobrazení na monitoru. Je možné využít také již existující adresáře, seznamy a jiné nástroje, které jsou umístěné v počítači.

Aplikace zvládá odesílat zprávu současně na několik kontaktů. Program také převádí všechna multimedia z počítače do formátu MMS. Při tvorbě zprávy lze definovat, zda si přejeme doručení odpovědi zpět do aplikace nebo do mobilu. Přijaté i odeslané zprávy je možné uchovávat přímo v počítači.

O2 SMSender může na jednom počítači využívat několik uživatelů, každý pod svým vlastním profilem. Všichni jsou vedeni separátně a je jim vytvořena samostatná identita. Mohou si individuálně nastavit své kontakty či vzhled aplikace.

O2 SMSender má 3 možnosti instalace. Buď jej můžete nainstalovat jako samostatný program, nebo může být součástí MS Outlook, případně také součástí Internet Exploreru.

Samostatná aplikace MS Outlook Internet Explorer Podpora více jazyků ano ano ano Registrace pomocí MSISDN ano ano ano Odesílání SMS/MMS ano ano ano Příjem odpovědí do Inboxu ano ano ne Tvorba vlastních složek pro SMS/MMS ano ano ne Šablony zpráv ano ano ano MMS Composer ano ano ano Formátování zpráv ano ano ano Distribuční skupiny ano ano ano Odesílání vizitek (Vcard) ano ano ne Podpora Offline módu ano ano ne Automatické aktualizace ano ano ano



Zákazníci platí, stejně jako z mobilu, pouze za odeslané SMS a MMS zprávy. Od 15. října 2007 platí zaváděcí cena za odeslání jedné SMS zprávy do všech sítí za 1,90 Kč a jedné MMS zprávy do všech sítí za 9,28 Kč. Všechny poslané SMS a MMS zprávy budou vyúčtovány u mobilních zákazníků se smlouvou na standardní mobilní faktuře spolu s ostatními službami, v případě zákazníků předplacených služeb budou poplatky standardně strhávány z jejich kreditu.

O2 SMSender včetně podrobného popisu instalace je volně ke stažení na webu operátora.