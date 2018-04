Posílejte silvestrovské SMS zdarma. S Klikniavolej.cz do všech českých sítí

PIŠTE SMS ZDARMA ZDE - KLIKNIAVOLEJ.CZ

Služba Klikniavolej.cz (více informací najdete zde) si za relativně krátkou dobu existence získala slušnou řádku uživatelů. Přitom nenabízí jen levnější volání do zahraničí, ale umožňuje i posílat SMS do většiny světových mobilních sítí za velmi atraktivní ceny.

Vzhledem k relativně vysokým cenám za SMS na některých tarifech českých předplacených karet, lze s Klikni a volej ušetřit i na SMS posílaných v rámci Česka. Na Silvestra to platí dvojnásob. Celý poslední prosincový den mohou totiž všichni registrovaní uživatelé s kladným zůstatkem účtu posílat SMS do jakékoli české mobilní sítě úplně zdarma. Ceny za SMS do zahraničí zůstávají stejné a pohybují se od 0,90 Kč, přes 1,50 Kč do většiny zemí, až po 3 Kč za SMS do čínských mobilních sítí.

Na rozdíl od některých bezplatných SMS bran, které lze najít na webu, nejsou zprávy odeslané prostřednictvím Klikni a volej anonymní. Přímo v rozhraní služby si totiž můžete určit, jaké telefonní číslo se adresátovi zobrazí – můžete zvolit některé z vámi zaregistrovaných telefonních čísel. Díky tomu vám mohou přátelé na přání bez problémů odpovědět, aniž by museli hledat vaše skutečné číslo v telefonním seznamu. Stejně tak lze ovšem použít i univerzální číslo KlikniSMS.



Operátoři – zadarmo jen do vlastní sítě

Možnost poslat z webu zdarma SMS nabízejí i čeští mobilní operátoři. Zde je ovšem nabídka omezena jen na čísla v dané mobilní síti. Asi nejméně pohodlí nabídne Telefónica O2, jejíž webovou SMS bránu lze najít na serveru 1188.cz. Zde totiž můžete odeslat jen zprávy dlouhé 60 znaků, a navíc pokaždé musíte zadávat otravný kód. A to už nemluvíme o tom, že adresát ani nebude vědět, kdo mu zprávu posílá.

O poznání přívětivější je nabídka T-Mobile, která je ale dostupná jen uživatelům registrovaným na T-Zones. Registrace je ovšem pro majitele SIM karet T-Mobile zdarma. Jako jediný z našich operátorů nabízí T-Mobile posílání nejen SMS, ale i MMS zpráv. Zprávy do vlastní sítě jsou zdarma, přičemž je možné nastavit si automatickou kontrolu čísla před odesláním zprávy. Zprávy do ostatních sítí jsou účtovány podle standardního tarifu. Ke zprávě se ale automaticky přiřadí vaše telefonní číslo, což je rozhodně plus.

Podobný komfort jako T-Mobile nabízí v rámci své Samoobsluhy i Vodafone. Musíte si ale nejdříve aktivovat Skupinové Web SMS. Aktivace služby je zdarma a jako bonus získáte 50 SMS měsíčně do sítě Vodafone. Zprávy do dalších sítí jsou opět účtovány podle standardního tarifu. Také Vodafone nabízí automatickou kontrolu, jde-li o číslo ve vlastní síti. Není ani třeba ji aktivovat, příjemci se automaticky roztřídí. Plusem Vodafone určitě je možnost vytvořit (importovat) si vlastní adresář, včetně skupin příjemců. Rozesílání SMS je pak opravdu rychlé a pohodlné.

Posílání krátkých textových zpráv (SMS) postupně vytlačuje klasické pohledy. Pokud jde o počet odeslaných zpráv, absolutní špičkou bývají Vánoce, těsně následované Silvestrem. I když poslední den v roce (či spíše první den nového roku) dávají lidé přednost volání, možná vás také budou svrbět prsty a napadne vás rozeslat nějaká (zaručeně vtipné) přání.

Můžete samozřejmě naťukat jedno univerzální přání a rozeslat ho všem. Pokud ale chcete být trochu kreativnější, není klávesnice mobilu přece jen úplně ideální. Nemluvě o tom, že rozeslání několika desítek SMS může přijít docela draho. Může, ale nemusí, a ještě navíc můžete psát zprávy pohodlně na klávesnici počítače.