Posílat SMS z budky se opravdu vyplatí

Český Telecom (ČT) vsadil na multifunkční kartu Trick s čipem nové generace. Ta umožňuje zasílání SMS zpráv a krátkých e-mailů z telefonních budek. Telecom s příchodem nových služeb doufá ve zvýšení provozu ve stávajících telefonních budkách, jejichž užívanost s návalem mobilní komunikace znepokojivě klesala.



Na první pohled je jasné, že Telecom vsadil na správnou kartu. Porovnáme-li totiž cenu SMS odeslané z budky s cenami krátkých zpráv účtovaných mobilními operátory zákazníkům předplacených služeb, zjistíme, že Telecom nasadil svou cenovou laťku velmi nízko. A pokud vezmeme v úvahu červnové zaváděcí ceny 90 haléřů za SMS, nemůže být o tom, vyplatí-li se jít poslat zprávu do budky, žádná řeč. Pozorovali jsme, vyplatí-li se vám zajít poslat textovku do telefonního automatu a kolik případně ušetříte. Vzhledem k profilu zákazníků, kteří užívají předplacených tarifů, se dá předpokládat, že podíl jimi odeslaných textových zpráv je v celkovém množství SMS značně převažující. Porovnávali jsme proto ceny za SMS u předplacených tarifů všech tří operátorů s cenou za jednu textovou zprávu od Českého Telecomu.

Eurotel

Zákazníci Eurotelu si mohou vybrat ze tří předplacených tarifů. Tarify Original Go a Quatro Go, kde SMS stojí 3,30, se nemohou se zprávami ČT vůbec srovnávat. Jedna zpráva totiž vyjde uživatele těchto tarifů v červnu o 2,40 Kč dráž. Od července stále zaplatí o 1,50 Kč víc.

U tarifu Fun Go, který má dražší další minuty hovoru, ale jednu SMS jen za 1,80 Kč, bude od července cena stejná jako z telefonního automatu. V červnu ale bude zpráva odeslaná z budky o 90 haléřů levnější.

Služba SMS Fun Go 1,80 Kč Original Go 3,30 Kč Quatro Go 3,30 Kč ČT do 30. 6. 0,90 Kč ČT po 1. 7. 1,80 Kč

T-Mobile

T-Mobile nabízí svým uživatelům výběr ze dvou předplacených služeb. U tarifu Twist standard, který má levnější hovory po vlastní síti, stojí jedna SMS 2,80 Kč. Půjdou-li si majitelé tohoto tarifu poslat v červnu SMS do telefonní budky, ušetří na jedné zprávě 1,90 Kč. I po prvním červenci se jim vyplatí využít služeb telefonního automatu. Na každé zprávě totiž ušetří rovnou korunu.

Tarif Twist SMS je věrný svému názvu. V červnu bude sice jeho SMS o 80 haléřů dražší, ovšem od července si zákazníci s tímto tarifem pošlou krátkou zprávu o desetník levněji než z telefonní budky.

Služba SMS Twist standard 2,80 Kč Twist SMS 1,70 Kč ČT do 30. 6. 0,90 Kč ČT po 1. 7. 1,80 Kč

Oskar

Oskarova jednotná cena pro všechny uživatele předplacených služeb nám dává jednoduché srovnání. Majitelům Oskarty se vždy vyplatí poslat SMS z telefonního automatu. V červnu tak - při ceně 2,10 za zprávu účtovanou Oskarem - ušetří 1,20 Kč, od července pak 30 haléřů.

Vezmeme-li v potaz nabídku Oskaru pro majitele Oskarty, kteří během 30 dnů utratí více jak 600 Kč z kreditu, jen 1,05 Kč za jednu SMS, vychází nám zasílání těchto zpráv nejlevněji. Horliví telefonisté by sice v červnu platili za jednu zprávu o 15 haléřů víc, od 1. 7. by ale ušetřili 75 haléřů oproti zprávám z telefonních budek. Nechci ale spekulovat o tom, kolik majitelů Oskarty během jednoho měsíce utratí 600 Kč z kreditu, aby pak v příštím měsíci mohli využít polovičního snížení cen.

Služba SMS Oskarta 2,10 Kč Oskarta (po vyčerpání 600 Kč) 1,05 Kč ČT do 30. 6. 0,90 Kč ČT po 1. 7. 1,80 Kč

Telefonní automat Exium (uprostřed) zatím odesílat SMS neumí. Z automatů Proxium (vlevo) a Axelit (vpravo) lze pohodlně odeslat SMS i e-mail.

