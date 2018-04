PortScanner – otestujte si IP adresu

Velice jednoduchá aplikace, která existuje pro stolní počítače, ale využijete ji zejména v mobilním použití. Proto se také dočkala svého klonu v podobě aplikace PortScanner pro PalmOS.PortScanner umí na IP adresu, kterou mu zadáme, poslat jednotlivé dotazy a tzv. očichat, jaké porty jsou otevřené. Tato aplikace si zajisté najde uplatnění u správců různých serverů, nebo zařízení, která jsou umístěna na síti internet bez patřičného zabezpečení firewallem, nebo podobnými nástroji. Dále jistě bude zajímavou aplikací pro lovce bezdrátových sítí WiFi a příznivce pronikání do takovýchto sítí. Jednoduchým otestováním takového připojení můžete zjistit, že je např. otevřen port pro ftp protokol.Primárně ovšem byla aplikace určena pro bezpečnost, tedy zjištění, zda váš firemní, nebo soukromý počítač, kterým jste připojeni k internetu, má patřičnou ochranu před vnějším prostředím a případným útokům z vnějšku. Toto je dnes velice důležité a podstatné nejenom pro udržení dat, které na počítači uchováváte, ale také z důvodu napadení a posílání dat do sítě např. šíření spamu atp.Aplikaci nebudu vůbec dlouze popisovat. Vše důležité je v menu. Nalezneme zde zadání IP adresy a historie zadaných. Dále si můžeme nastavit, źe chceme scanovat pouze jeden určitý port, nebo sekvenci od – do, popř. všechny. V menu se můžeme také přímo odpojit od sítě. Informace o autorovi a poděkování se už obejdou bez komentáře. Chcete-li si otestovat IP adresu svého kapesního počítače, s chutí do toho...A ještě jedna poznámka nakonec, kdybyste nevěděli svojí IP adresu PC, tak po kliknutí na, dejte(Programy),(Příslušenství),(Příkazový řádek) a pak napištea potvrďte Enter.

