Portál T-zones nezvládl nápor zákazníků

RadioMobil zřejmě podcenil zájem zákazníků o portál T-zones a nepočítal s víkendovým náporem, který jej přetížil. Spousta uživatelů se namísto přihlášení ke svému účtu nebo registrace dočkala jenom chybových hlášení o chybě serveru, nedostupnosti stránek nebo rovnou chybách ve skriptech. Podle informací Mobil.cz se začaly objevovat výraznější problémy s dostupností služeb na T-zones již v závěru minulého pracovního týdne; vyvrcholily o víkendu a včera. Když jsme ale testovali připojení k T-zones ve večerní špičce, nesetkali jsme se již s problémy a pohyb po stránkách byl oproti normálu dost rychlý.

Za zájmem o T-zones stojí zrušení bezplatné SMS brány

Zvýšený nápor na stránky T-zones je jednoznačně způsobený plánovaným ukončením provozu bezplatné SMS brány na stránkách T-Mobile. Od dnešního dne je možné textové zprávy do sítě T-Mobile posílat jenom z T-zones. Jenže stejně tak se ode dneška platí za přeposlané e-maily na mobil – stejně jako za odeslanou textovou zprávu podle tarifu zákazníka. Vedle nových zákazníků, kteří se do T-zones hromadně registrovali, se tak pokoušeli ti stávající změnit své nastavení tak, aby jim e-maily na mobil nechodily, nebo aby se na ně nejdříve aplikovaly filtry, které přepošlou jenom ty e-maily, které zákazník chce.

Již registrovaní zákazníci se službou Mobile Pager, která slouží jenom k přeposílání e-mailů na mobil, nemusí mít strach, že by za ně platili, pokud si nestihnou zrušit přeposílání nebo lépe nastavit filtry. O půlnoci z pondělí na úterý totiž RadioMobil plánoval uživatelské nastavení smazat tak, aby se nikomu e-maily na mobil nepřeposílaly. Pro ty, kdo si nastavení provedli včera večer, to bohužel znamená, že změny musí provést znovu.

I když je tento krok pro takové uživatele nepříjemný, je jistě pochopitelný. Pro RadioMobil je to výhodnější a transparentnější řešení, než kdyby později musel řešit stížnosti zákazníků na to, že si nemohli změnit nastavení, a pak museli platit za přeposlané e-maily. A je pravda, že na to dopředu upozorňoval, i když ne nijak výrazně (třeba tak, že by uživatelům s tímto oznámením poslal informační textovou zprávu).

Jiné je to u zákazníků s aktivovanými službami MobileBox a MobileBox Easy. Těm se RadioMobil rozhodl aktuální nastavení ponechat, protože možnosti těchto systémů jsou větší a při resetu nastavení by hrozilo smazání i jiných filtrů, což by opět pro RadioMobil znamenalo spoustu stížností. Uživatelů obou MobileBoxů navíc zřejmě není tolik jako uživatelů Mobile Pageru. Pokud do této skupiny patříte a nechcete dostávat e-maily na mobil, potom si musíte nastavení změnit ručně. V případě Mobile Pageru si musíte naopak přeposílání ručně nastavit.

Změny šly provádět jenom přes nepřístupný web

Změnu nastavení je možné provést pouze prostřednictvím internetu, což nesla řada zákazníků s nelibostí. Na stránky se v uplynulých dnech nemohli dostat, a když chtěli změnu nastavení na infolince, ta jejich žádost odmítla. Byla totiž už tak dost přetížená a nastavováním změn v T-zones by se přetížila ještě více. Samozřejmě existuje i možnost změnit si nastavení prostřednictvím textové zprávy nebo hlasového menu – ale jenom RadioMobil sám ví, proč k tomuto kroku nesáhnul. Zda to bylo z důvodu nedostatku času k přípravě těchto možností, nebo obavy, že by nápor neunesly ani tyto systémy.

RadioMobil provedl v reakci na přetížení portálu T-zones několik opatření. Především navýšil kapacitu celého serverového systému, která ale i přesto nestačila na nápor přihlašování a registrací. Chybová hlášení byla nahrazena upozorněním na přetížení systému a žádostí o strpení. Nově registrující navíc dále přetěžují systém, když zjišťují podmínky registrace. Za pár dnů by současné vytížení serverů mělo pominout – doufejme, že je i přesto RadioMobil nechá zapojené do T-zones. Ostatně, pokud chce zvýšit intenzitu používání tohoto portálu nebo pokud v budoucnu nabídne velmi atraktivní služby, může se dočkat podobného zájmu o přihlášení a používání stránek jako v uplynulých dnech.

RadioMobil v tuto chvíli řeší ještě jeden problém. Zákazníci, kteří si aktivovali MobileBox, za něj totiž platí měsíční poplatky (94,50 Kč). Jenže po několik dnů se někteří nemohli ke svému účtu přes internet dostat. V RadioMobilu proto nyní přemýšlejí nad tím, jestli a jakým způsobem problémy těmto platícím zákazníkům kompenzovat.

Čtenáři s T-zones spokojení nebyli

Protože do redakce nám samozřejmě chodí jenom negativní ohlasy na T-zones (spokojení uživatelé nemají důvod nám psát), zpřístupnili jsme uživatelům včera v poledne anketu na titulní stránce Mobil.cz. Do uzávěrky článku hlasovalo 144 čtenářů, což jistě není přehnaně reprezentativní vzorek a ani si neděláme nároky na to, že bychom takto zmapovali zkušenosti všech uživatelů.. Po celý den se ale hlasování vyvíjelo stejně – v hlasování nebyly žádné výkyvy a podobný stav, který si můžete prohlédnout na grafech, byl po celé odpoledne.

Z odpovědí vyplynulo, že 80 % hlasujících čtenářů, kteří jsou zákazníky T-Mobile, T-zones používá. Mezi všemi zákazníky by samozřejmě byl poměr jiný, ale u čtenářů internetového periodika se dá podobný zájem o internetový portál očekávat. Z těchto čtenářů, kteří se označili za uživatele T-Zones, jich 88 % označilo své zkušenosti za negativní. Dvě třetiny z nich, 66 %, měly problémy s přihlášením k T-zones. Dalších 16 % mělo problémy s funkčností stránek po přihlášení. Vedle těchto uživatelů zbývajících 18 % mohlo být spokojených – stránky T-zones jim přišly pomalé, ale jinak jim fungovaly.