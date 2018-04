Portál O2 Active přináší speciální adventní nabídku

Adventní kalendář

Pro objednání se stačí připojit na mobilní portál O2 Active, kde si lze prohlédnout, nebo rovnou stáhnout do mobilu obsahové služby na daný den. Vybírat z nabídky je možno také prostřednictvím internetu.

MMS přání

Od 1. 12. 2007 je také spuštěn nový portál plný nejrůznějších mobilních přání, ať už k Vánocům, narozeninám nebo třeba z lásky. Stačí si jen vybrat z nabídky, doplnit vlastní text a telefonní číslo příjemce, kterému má být přání doručeno, a odeslat přes SMS jedinečný objednací kód. Přáníčka je možno zasílat na všechna mobilní telefonní čísla v ČR. Kompletní nabídka přání je k dispozici na webových stránkách, nebo přímo v telefonu na wap.o2active.cz v sekci Obrázky. Cena přání je 19,90 Kč vč. DPH.

Vánoční soutěž s O2 Active

Všichni, kteří si v období od 1. 12. 2007 do 31. 1. 2008 zpestří svůj telefon obsahem z nabídky O2 Active, budou automaticky zařazeni do soutěže o hodnotné ceny. Účastníkem soutěže se stává každý uživatel mobilní sítě GSM společnosti Telefónica O2, který si objedná některý z následujícího mobilního obsahu O2 Active - java hra, tapety (flash, animované, statické), obrázky (MMS obrázky, MMS hrající přání, MMS přání, SMS obrázky, loga operátora, spořiče Nokia), video, šetřiče pozadí, zvonění do mobilu (reálné, polyfonní, monofonní, video, zvuky a hlášky), témata.

Ceny, které mohou účastníci soutěže vyhrát, jsou následující:

1. výhra - Apple iPod Classic 80GB

2. - 6. výhra - PC hra Piráti z Karibiku

7. výhra - Postavička Willa z Pirátů z Karibiku

8. - 10. výhra - Postavička Jacka Sparrowa z Pirátů z Karibiku

11. - 16. výhra - Postavička Elizabeth z Pirátů z Karibiku

17. - 36. výhra - CD nebo DVD z aktuálních hitů Universal Music

Výhercem některé z cen této soutěže se stane ten účastník, který si objedná soutěžní mobilní obsah a bude z celkového počtu všech účastníků umístněn v určitém pořadí.

To nejlepší z O2 Active

Od 25. 12. 2007 do 31. 1. 2008 se mohou zákazníci těšit na hitparádu toho nejlepšího z nabídky mobilního obsahu za rok 2007. Postupně budou na portále O2 Active představovány nejoblíbenější mobilní hry, témata, vyzvánění a mnoho dalšího.

K dispozici budou také podrobné informace o daném produktu včetně přehledu mobilních telefonů, které dané obsahové služby podporují.

V období od 1. 12. 2007 do 24. 12. 2007 mohou každý den otevřít jedno okénko adventního kalendáře O2 Active, kde naleznou 3 různé mobilní obsahové služby za zvýhodněné ceny. Vybrat si mohou z nabídky her, uvítacích melodií, tapet, MMS obrázků či hrajících přání, témat a reálných nebo polyfonních vyzvánění. Na každý den bude připravena vždy nová nabídka služeb, která bude platná po dobu 24 hodin.