Portable Keyboard - redakční test

Chtěli byste si pořídit ke svému PDA klávesnici? Pak řešíte pravděpodobně asi následující rozhodovací dilema:

Tzv. miniklávesničky jsou malé a relativně levné, pro nějaké serióznější psaní ale příliš malé. Dá se na nich psát jen palci a jako takové se hodí spíš k napsání SMSky, uložení nového kontaktu apod... To ale zase člověk zvládne rychleji na Graffiti plošce. Nemyslím napsat, to někdo umí rychleji hbitými palci, ale takovouto klávesničku je třeba vytáhnout z pouzdra, připojit k PDA, vzniklé zařízení někam položit a teprve pak můžete psát (nemluvě o nutných ovladačích apod.). Výjimkou jsou klávesničky přímo v handheldu (Treo, Sony NR/NX), ty se do "akce" chystat nemusí, ale to už je jiná kapitola a platí pro ně nevýhody z úvodu tohoto odstavce.

Velké externí klávesnice řeší svůj úkol vstupu znaků profesionálně a bez kompromisů. Píše se na nich pohodlně a můžete vkládat i dlouhé texty, omezeni se budete cítit pouze velikostí displeje PDA, s čímž stejně nic nenaděláte. Jenže velké klávesnice jsou dost objemné (ty skládací v "pracovním" rozloženém stavu), k jejich provozu potřebujete poměrně dost místa a jejich pořízení není nikterak levnou záležitostí. Průměrná cena většiny z nich se pohybuje kolem hranice 5 000 Kč, pokud máte to štěstí, že seženete klávesnici zrovna pro ten svůj konektor.

Na trhu se objevilo možné řešení - klávesnička Portable Keyboard. Není úplně miniaturní (a můžete psát tedy více prsty, tudíž rychleji a pohodlněji) a taky není klasicky veliká (a nezabere místo ani složená, ani rozložená do provozní podoby). Její cena je navíc docela rozumná - můžeme si přát něco víc?

Díky firmě Tespo jsem měli možnost tuto klávesnici poměrně detailně otestovat, takže dnešní redakční test bude věnován schopnostem této klávesnici, jejím možnostem i limitům. Pokusíme se rovněž vytipovat, komu by se takováto klávesnička mohla hodit a kdo ji naopak bude zřejmě po zásluze ignorovat.

Balení, krabice, design

Úhledná krabička ukrývá klávesničku ve složeném stavu. Jejím výrobcem je firma CitiPack, která ji dodává v několika modifikacích:

Palm V, m100 a m500

Handspring Visor a Edge

Compaq iPaq 3600/3700/3800

Sony Clié řady N a T

My jsme testovali variantu klávesnice pro Sony N/T. V balení najdete složenou klávesnici, disketu s ovladačem, malou brožurku k ovládání klávesničky a konektory pro připojení handheldu. V mém případě to jsou konektory pro Clié řady N a T, analogicky u ostatních produktů najdete konektory pro podporované handheldy.

Klávesnička samotná se dodává v zavřeném stavu. Nejsou tu jen přehnuté dvě poloviny klávesnice - kromě těchto plastových půlek je zde ještě robustní kovový mechanismus, který je na nich nasunut a po odstranění vám vytvoří stojánek na handheld. Samotné sestavení stojánku (je-li to stojánek) však není nikde nijak popsáno, ani znázorněno

Klávesnička v sobě ukrývá připojovací kabel, do kterého nasunete příslušný konektor a můžete připojit svůj handheld. Konektor už nemusíte ukládat zvlášť do krabičky - výrobce pro něj připravil v klávesnici zvláštní vybrání, do kterého jej můžete uložit. Klávesnici samotnou po přehnutí uložíte pohodlně v kterékoliv kapse od saka (v kapse od košile ne), protože je dost tenká.

Několik technických parametrů

rozměry: 100x90x16 mm (složená), 200x90x8 mm (rozložená)

baterie: nemá

počet kláves: 70

velikost písmenných kláves 8x6mm, rozteč 11mm

testovaný model: KB-WP-003

Software

Firma ke klávesnici přikládá driver ve verzi 1.6. Ten vám na hlavní obrazovce umožní nastavit rychlost opakování znaků při podržení tlačítka a prodlevu pro zahájení opakovaného vkládání. Dole jsou tlačítka pro zapnutí/vypnutí klávesnice a kontrolních zvuků při zmáčknutí klávesy. V obrazovce CMD-SETUP můžete ještě přiřadit jednotlivým numerickým tlačítkům 1-9 aplikaci, kterou má spustit po zmáčknutí kombinace CMD+číslo.

Klávesy

Rozložení kláves je klasikcká QWERTY s děleným mezerníkem, tlačítky Shift, CapsLock a Tab po levé straně a BackSpace vpravo nahoře. Další tlačítka jsou již přizpůsobena potřebám handheldu:

Fn - modré tlačítko slouží jako přepínač druhé funkce kláves. Je to jedno z nejdůležitějších tlačítek klávesnice a ovládáte pomocí něj mnoho modře psaných alternativních funkcí (systémové OK, Delete, Send, Cancel, New, Show, Details, Note, Edit, dále přepínání podsvětlení, vložení zkratky, scrolování pod displeji, emulaci tlačítek Calc, Find, Menu a Apps). Můžete pomocí něj vkládat rovněž alternativní znaky (v kombinaci s příslušnou klávesou - výčet znaků je v manuálu).

Vlevo nahoře jsou čtyři tlačítka emulující funkci hardwarových tlačítek v Palmu (Date, Phone, ToDo, Memo) a alternativně i softwarových tlačítek Apps, Menu, Calc a Find.

Ctrl je pomocné tlačítko pro označování textu a navigaci - v kombinaci s šipkami a tlačítky Shift a Cmd můžete označovat znaky, slova, řádky, či se přemísťovat v textu. Dalším využitím CTRL je základní editace Cut/ Copy/ Paste (Ctrl-x, Ctrl-c a Ctrl-p).

Cmd slouží v navigaci a rovněž pro vkládání zkratek, Zvláštní určení má pak při japonském OS.

Alt je další přepínací tlačítko a slouží k vyvolání alternativní znakové sady. Znaky na ní by měly korespondovat s vaší virtuální klávesnicí v obrazovce "INT" - viz dále u lokalizace.

Další tlačítka jsou ještě v pravé dolní části klávesnice - jsou to obvyklé PDA funkce, řada z nich má ještě alternativní (jsou modrá) funkce - Space, Done, Delete, Cancel, New.

Noční můra klávesnic -> diakritika

Rozložení kláves i funkční výbava je tedy docela slušná. Problém je ovšem již tradičně diakritika. Mnou testovaný driver ještě neměl zabudovanou podporu češtiny, podle vyjádření zástupce firmy Tespo by měla být hotova cca do 14 dnů a kupujícím ji zdarma zašlou, jestli ji ještě do té doby nebude mít vaše klávesnice už na disketě.

Jak vyplynulo z popisu kláves, klávesnice umí vkládat další znaky mimo základní ASCII sadu dvěma způsoby:

pomocí klávesové zkratky u klávesy Fn

pomocí alternativní funkce klávesy vyvolané pomocnou klávesou Alt. Zde rozložení odpovídá vaší INT virtuální klávesnici, kde jsou ovšem znaky uspořádány poněkud netypicky.

Zkušenosti a pocity z používání

Klávesničku jsem testoval bohužel bez diakritiky. Samotné psaní je bezpochyby pohodlnější než na miniklávesničkách. Můžete používat víc prstů, je to tak ještě na hraně používání všech deseti, ale to je nutno odzkoušet pro každou ruku. Na druhou stranu PocketKeyboard prostě není plnohodnotná klávesnice a zdvih tlačítek připomíná spíš klávesy na kalkulačce. Často se mi stalo, že jsem klávesu nedomáčkl, a do kláves se musí trošku silou. Musel jsem si zapnout pípání, abych měl lepší kontrolu nad pořizováním vstupů.

Diplomovou práci ani román bych na této klávesnici psát nechtěl. Ona na to není ani určena a, pokud máte na svoji externí klávesnici vyšší nároky, poohlédněte se raději v kategorii velkých externích klávesnic. Článek na Palmare, email, či zápis ze schůze bych ale na PocketKeyboard pořídil rozhodně lépe než s Graffiti (alespoň v mém případě).

Psal jsem do Wordsmithu, MemoPadu a dalších základních PalmOS programů. Klávesnice má dobrou podporu PalmOS povelů (viz popis kláves) a tím pádem nemusíte tak často pro stylus. Citelně jsem však postrádal tlačítko pro vyvolání menu. Ve WordSmith nefungují některé editační povely a zkrácené povely, ale to je trošku obecný problém.

Závěr

Daní za poměrně čerstvou recenzi je skutečnost, že ještě není hotový ovladač k diakritice a součástí článku není tedy jeho odzkoušení a hodnocení. To je v našich končinách přece jen dost limitující faktor každé klávesnice. Podle firmy Tespo ale čeština bude. Je ovšem otázkou, jak bude řešena, protože popisované systémy vkládání dalších znaků nejsou pro běžné rozložení na PC klávesnici obvyklé a cokoliv neobvyklého vždy zdržuje.

Klávesnice je velmi malá, skladná a lehká - je zkrátka velmi mobilní a můžete ji mít sebou opravdu kdekoliv. Její uvedení do provozu i sbalení je rovněž otázkou vteřin. Obsahuje klasické rozložení kláves, které umožní psát více prsty, a k dispozici je celá řada dalších funkčních a ovládacích a kurzorových tlačítek.

Zdvih kláves je ovšem dost primitivní a musíte si odzkoušet, jestli vám bude vyhovovat. Na delší psaní to prostě není. Chybělo mi i tlačítko k vyvolání menu. Čeština se teprve připravuje.

Klávesnička by mohla vyhovovat lidem, kteří chtějí zůstat mobilní, upřednostňují pro středně dlouhé psaní (email, zápis z porady apod.) klávesnici a nevyhovuje jim maličká palcová klávesnička.