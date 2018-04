Nejkrásnější retro. Navigace pro padesát let staré poršáky

Různých moderních autorádií s vestavěnou navigací si lze i pro klasické vozy pořídit celou řadu. Jenže řada z nich se samozřejmě do takového auta nehodí. Když pomineme fakt, že moderní elektronika vlastně do klasického vozu podle některých vůbec nepatří, většinou nebudou různá řešení třetích stran ladit k designu interiéru klasického vozu.

Porsche ovšem připravilo nové autorádio s navigací, které přesně zapadne do palubní desky mnoha jeho modelů z let minulých. Sestava pasuje do klasického DIN-1 slotu pro autorádio, kterým byla vybavena drtivá většina modelů. Novinka tak pasuje nejen do modelů 911 od prvních let výroby až po model 993, ale také do čtyř a osmiválcových typů s motorem vpředu či uprostřed, které byly vyráběny od roku 1965. Na své si tedy přijdou i majitelé typů 924, 944, 928 nebo 914.

Rádio má jednoduchý minimalistický design s dvojicí otočných knoflíků a šesticí tlačítek. Uprostřed najdeme 3,5palcový dotykový displej, který je rovněž jedním z ovládacích prvků. Podle úhlopříčky displeje je jasné, že navigace nebude tak komfortní jako u moderních aut. Rádio má vestavěný zesilovač 4 x 45 W, díky Bluetooth k němu lze připojit třeba vlastní smartphone a přehrávat z něj hudbu nebo takto telefonovat. Mapy jsou skladovány na microSD kartě. Rádio umí přehrávat hudbu i z připojeného USB zařízení.

Trocha modernější techniky pro stará porsche vyjde na hodně peněz. V Německu se začala novinka prodávat za 1 184 eur s daní, tedy v přepočtu něco okolo 32 000 korun.