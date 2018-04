Čísla nelžou. Porovnejte si všechny nejlepší smartphony světa

Z věhlasných světových značek představilo letos HTC vrcholný smartpohone s Androidem jako poslední. Po Samsungu Galaxy S7/S7 edge, LG G5, Huawei P9 a Sony Xperia X Performance tak už známe (skoro) všechny nejlepší smartphony letošního roku.

Novinky od Samsungu, LG a HTC mají tu nejlepší možnou výbavu. Všechny mají velké QHD displeje a špičkové fotoaparáty. Nové LG má dokonce dvojitý fotoaparát, stejně jako vrcholný huawei. Čínský výrobce na vyladění spolupracoval s proslulou Leikou. Sony Xperia X Performance má fotoaparát s nejvyšším rozlišením. Jinak je patrný trend, který ukazuje, že výrobci končí honbu za co nejvyšším rozlišením fotoaparátů. Snaží se vyladit snímače jinak.

Huawei P9 i nové Sony Xperia X Performance mají displeje jen s Full HD rozlišením. To by mělo mít vliv na výdrž, zobrazovací schopnosti jsou přitom stále více než dostatečné. Vysoké QHD rozlišení má větší smysl u opravdu velkých displejů. Úplně nejjemnější displej má standardní verze Samsungu Galaxy S7.

Samsung má mimo běžného modelu Galaxy S7 ještě model Galaxy S7 edge. Ten má efektní zaoblený displej, který je větší než v případě standardního provedení, má úhlopříčku 5,5 palce. Jinak je výbava shodná. Tedy až na baterii s větší kapacitou.

Zvětšenou verzi modelu P9 připravil i Huawei. Model P9 Plus má 5,5palcový displej, opět s Full HD rozlišením. Displej je navíc stejně jako u nejnovějších vrcholných iPhonů citlivý na tlak. U modelu P9 Plus se zvětšila i baterie. Otázkou však je, zda se provedení Plus dostane do prodeje i na našem trhu.

Jako jediný letos představený špičkový smartphone má nové LG G5 vyměnitelnou baterii. Všechny ostatní smartphony v našem přehledu mají baterie zabudované. Baterii s největší kapacitou má nový Samsung Galaxy S7 edge. LG G5 má navíc unikátní konstrukci, díky které je možné k telefonu připojit různé přídavné moduly. Ty jsou však zatím pouze dva: pro fotografování a pro hudbu.

Senzor otisků prstů je už v nejvyšší třídě samozřejmostí, ale liší se jeho umístění. HTC i Samsung ho mají pod displejem, novinky od LG a Huawei na zádech. Vlastní cestou jde Sony, které má čtečku na boku.

Standardem jsou i výkonné procesory. Většina výrobců používá čipy od společnosti Qualcomm. Samsung na našem trhu prodává svoji novinku s vlastním procesorem, existuje však i provedení s čipem od Qualcommu. Vlastní procesor si pro model P9 navrhl i Huawei.

Letos představené smartphony mají až na novinku od Sony a na některé verze nového modelu od Huawei operační paměť s kapacitou 4 GB. Po laborování pouze s vestavěnou uživatelskou pamětí se výrobci vrátili k podpoře paměťových karet. Letošní novinky mají maximálně 64 GB vestavěné paměti, ale některé smartphony se na našem trhu prodávají s menší kapacitou. To je případ třeba nového samsungu.

Porovnání špičkových smartphonů HTC 10 Samsung Galaxy S7 (S7 edge) LG G5 Rozměry 145,9 x 71,9 x 9 mm 142,4 x 69,9 x 7,9 mm (150,9 x 72,6 x 7,7 mm) 149,4 x 73,6 x 7,3 mm Hmotnost 161 g 152 g (157 g) 159 g Materiály hliník hliník, sklo kov Odolnost IP53 IP68 Ne Typ displeje S-LCD 5 Super AMOLED IPS Úhlopříčka a rozlišení displeje 5,2 palce; QHD 5,1 palce (5,5 palce); QHD 5,3 palce; QHD Jemnost displeje 565 ppi 576 ppi (534 ppi) 554 ppi Rozlišení fotoaparátu 12 Mpix 12 Mpix 16 a 8 Mpix Světelnost f/1.8 f/1.7 f/1.8 Nahrávání videa 4K 4K 4K Přední fotoaparát 5 Mpix 5 Mpix 8 Mpix Systém Android 6 Marshmallow Android 6 Marshmallow Android 6 Marshmallow Procesor Qualcomm Snapdragon 820 Exynos 8 Octa 8890 Qualcomm Snapdragon 820 GPU Adreno 530 Mali-T880 Adreno 530 RAM 4 GB 4 GB 4 GB Uživatelská paměť 32 GB, 64 GB 32 GB, 64 GB 32 GB Paměťové karty Ano Ano Ano Čtečka otisků prstů Pod displejem Pod displejem Na zádech Další Senzorová funkční tlačítka Senzorová funkční tlačítka; Snímač srdečního tepu Dvojitý fotoaparát; Moduly; Výměnná baterie Baterie 3 000 mAh 3 000 mAh (3 600 mAh) 2 800 mAh Cena: Zatím nestanovena 32 GB 19 790 korun (32 GB 22 599 korun) 19 590 korun

Na opravdu odolnou konstrukci mimo Samsungu vsadilo už jen Sony. Nové HTC má jen nízký stupeň krytí. Materiály použité na krytech špičkových smartphonů by měly ospravedlnit často astronomické cenovky, nové vrcholné chytré telefony by měly působit luxusně. Samsung má záda skleněná, při pádu by se tak mohla nejsnáze rozbít. Ostatní výrobci vsadili u krytů na kov.

Do našeho porovnání jsme přidali i stále špičkové smartphony, které ale byly představeny už v loňském roce. Nejstarší je spolu s BlackBerry Priv iPhone 6s. Apple jako jediný velký výrobce svůj vrcholný smartphone letos teprve představí, a to až na podzim. iPhone 6s v papírových parametrech zaostává. Jde totiž jen o mírně vylepšený iPhone 6 z roku 2014, ale výkonu má dost.

iPhone 6s je z porovnávaných smartphonů jednoznačně nejmenší. Jeho 4,7palcový displej je totiž menší než u konkurence. Ale Apple má v záloze ještě větší model 6s Plus s 5,5palcovým displejem. Výbava je se základním modelem shodná, vylepšený je jen fotoaparát. A opět je použita větší baterie.

iPhone 6s přišel jako první s použitelným displejem citlivým na sílu dotyku. U Applu této technologii říkají 3D Touch. Z letošních vrcholných novinek má obdobný displej jen zvětšený Huawei P9 Plus.

Porovnání špičkových smartphonů iPhone 6s (6s Plus) Huawei P9 (P9 Plus) Sony Xperia X Performance Rozměry 138,3 x 67,1 x 7,1 mm (158,2 x 77,9 x 7,3 mm) 145 x 70,9 x 6,95 mm (152,3 x 75,3 x 6,98 mm) 143,7 x 70,4 x 8,7 mm Hmotnost 143 g (192 g) 144 g (162 g) 164 g Materiály hliník kov kov Odolnost Ne Ne IP65 a IP68 Typ displeje IPS IPS (AMOLED) IPS Úhlopříčka a rozlišení displeje 4,7 palce (5,5 palce); 1334 × 750 obrazových bodů (Full HD) 5,2 palce (5,5 palce); Full HD 5 palců; Full HD Jemnost displeje 326 ppi (401 ppi) 428 ppi (401 ppi) 440 ppi Rozlišení fotoaparátu 12 Mpix 2 x 12 Mpix 23 Mpix Světelnost f/2.2 f/2.2 f/2.0 Nahrávání videa 4K Full HD Přední fotoaparát 5 Mpix 8 Mpix 13 Mpix Systém iOS 9 Android 6 Marshmallow Android 6 Marshmallow Procesor Apple A9 HiSilicon Kirin 955 Qualcomm Snapdragon 820 GPU PowerVR GT7600 Mali-T880 Adreno 530 RAM 2 GB 3 GB, 4 GB (4 GB) 3 GB Uživatelská paměť 16 GB, 64 GB, 128 GB 32 GB, 64 GB (64 GB) 32 GB, 64 GB Paměťové karty Ne Ano Ano Čtečka otisků prstů Pod displejem Na zádech Na boku Další 3D Touch Dvojitý fotoaparát; USB Type-C; I jako Dual SIM (Press Touch) Baterie 1 715 mAh (2 750 mAh) 3 000 mAh (3 400 mAh) 2 700 mAh 16 GB 21 190 korun (24 390 korun); 64 GB 24 390 korun (27 590 korun); 128 GB 27 590 korun (30 790 korun) 32 GB 14 990 korun (Zatím nestanovena) Zatím nestanovena

Mezi špičkové smartphony uvedené v poslední době jistě patří i Lumia 950 od Microsoftu. Ta má spolu s iPhonem na rozdíl od ostatních novinek jiný operační systém než Android. Lumia 950 má například skvělý 20megapixelový fotoaparát. Displej s QHD rozlišením je 5,2palcový. I nová Lumia má jako jedna z mála vyměnitelnou baterii.

Microsoft má v nabídce i Lumii 950 XL s 5,7palcovým displejem, která má i výkonnější procesor a samozřejmě větší baterii. Microsoftu se uvedení špičkových modelů příliš nepovedlo. Opomíjeny jsou tak některé unikátní funkce, jako je například Continuum, která po připojení klávesnice, myši a monitoru dokáže z chytrého telefonu udělat téměř plnohodnotný počítač.

V porovnání nemůže chybět ani vrcholný model řady Nexus. Řada Nexus zahrnuje referenční smartphony platformy Android a vyvíjí ji přímo Google. Nový Nexus 6P pro něj vyrábí čínský Huawei. Vrcholný Nexus se může pochlubit zcela čistým systémem Android bez jakýchkoliv nástaveb. Výhodou jsou tak i přednostní aktualizace.

Nexus 6P je největší porovnávaný smartphone. Jak je u řady Nexus zvykem, chybí mu podpora paměťových karet. Ty nepodporuje už jen iPhone. Stejně jako se ještě čeká na nový iPhone 7, tak se koncem roku dočkáme i nového špičkového Nexusu. Zatím ale není ani jisté, kdo ho bude vyrábět. Spekuluje se o HTC.

Mezi porovnávané smartphony jsme zařadili i okrajové BlackBerry Priv. Jde o první smartphone výrobce, který používá operační systém Android. Nejen mezi špičkovými smartphony je unikátní tím, že má jako jeden z mála hardwarovou qwerty klávesnici. Ta je výsuvná ze spodní části telefonu.

Porovnání špičkových smartphonů Microsoft Lumia 950 (950 XL) Huawei Nexus 6P BlackBerry Priv Rozměry 145 x 73,2 x 8,2 mm (151,9 x 78,4 x 8,1 mm) 159,3 x 77,8 x 7,3 mm 147 x 77,2 x 9,4 mm Hmotnost 150 g (165 g) 178 g 192 g Materiály plast hliník plast Odolnost Ne Ne Ne Typ displeje AMOLED AMOLED AMOLED Úhlopříčka a rozlišení displeje 5,2 palce (5,7 palce); QHD 5,7 palce; QHD 5,4 palce; QHD Jemnost displeje 564 ppi (518 ppi) 518 ppi 540 ppi Rozlišení fotoaparátu 20 Mpix 12,3 Mpix 18 Mpix Světelnost f/1.9 f/2.0 f/2.2 Nahrávání videa 4K 4K 4K Přední fotoaparát 5 Mpix 8 Mpix 2 Mpix Systém Windows 10 Mobile Android 6 Marshmallow Android 5.1.1 Lollipop Procesor Qualcomm Snapdragon 808 (Qualcomm Snapdragon 810) Qualcomm Snapdragon 810 Qualcomm Snapdragon 808 GPU Adreno 418 Adreno 430 Adreno 418 RAM 3 GB 3 GB 3 GB Uživatelská paměť 32 GB 32 GB, 64 GB, 128 GB 32 GB Paměťové karty Ano Ne Ano Čtečka otisků prstů Ne Na zádech Ne Další USB Type-C; Iris skener; Microsoft Continuum; Dual SIM; Vyměnitelná baterie USB Type-C Vysouvací hardwarová klávesnice Baterie 3 000 mAh (3 340 mAh) 3 450 mAh 3 410 mAh Cena 15 999 korun (18 499 korun) 32 GB 17 990 korun 20 990 korun

Lumie mají jako jedny z prvních nové konektory typu USB Type-C. Má ho i Nexus 6P a vsadil na něj i Huawei. Jen málo na našem trhu prodávaných smartphonů podporuje dvě SIM karty. Platí to právě pro nové modely od Microsoftu.

Nejtěžšími porovnávanými smartphony jsou iPhone 6s Plus a BlackBerry Priv. Jejich vyšší hmotnost už je v kapse cítit. Naopak nejlehčí je běžné provedení iPhonu 6s a jen o gram těžší je novinka P9 od Huawei.

Za špičkové smartphony si nechají výrobci pořádně zaplatit. Zcela nejdražším z porovnávaných smartphonů je iPhone 6s Plus, druhou nejvyšší cenu má nový Samsung Galaxy S7 edge.

Naopak „nejlidovější“ cenovkou se z porovnávaných chytrých telefonů může pochlubit zbrusu nový Huawei P9. V průběhu roku se dá očekávat zlevnění řady současných špičkových smartphonů, což by však nemělo platit pro iPhony. Některé modely ještě českou cenu neznají a je možné, že se s některými z nich na našem trhu nakonec ani nesetkáme.