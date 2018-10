Nejvýhodnější nový iPhone je ten nejlevnější. Ústupky nejsou bolestivé

Loni Apple vůbec poprvé zákazníkům nabídl tři různě velké iPhony. Jako první šla do prodeje dvojice 8 a 8 Plus, „desítka“ coby nejzajímavější model se začala prodávat začátkem listopadu.

Letos výrobce tento způsob zopakoval a situace je v mnohém podobná. Předně se rozloučil s designem, který iPhony provázel mezi lety 2014 a 2018. Ony čtyři generace 6, 6s, 7 a 8 se skutečně designově lišily tak málo, že analytici mírně slábnoucí zájem (prodejů „šestky“ následující generace nedosáhly), přičítali právě i nudnému designu.

Dvojici 8/8 Plus letos nahradil tandem XS a XS Max a zatímco XS je přímý nástupcem loňského X, jeho zvětšenina je něco zcela nového. Telefon má obří 6,5palcový displej, tak velký žádný iPhone dosud neměl. Přestože v úhlopříčce oproti verzím Plus Max nabral jen palec, plošně je panel větší bezmála o čtvrtinu (102,9 vs. 83,4 cm2). Roztažení displeje do výšky spolu s minimalizací okrajů však zajistilo, že se půdorysně Max oproti loňskému plusku dokonce mírně zmenšil.

Dvojici XS doplňuje model XR, který se uživatele snaží přilákat především nižší cenou. To je vábnička, která bude fungovat. Nákupem XR tak můžete vůči vyšší kolekci XS výrazně ušetřit, aniž byste museli přespříliš ustupovat ze svých požadavků.

1. A12 Bionic jako základ všeho

Klíčové je, že Apple u všech tří novinek nasadil čipset A12 Bionic. Právě generace procesoru totiž rozhoduje o tom, jak dlouho bude daný iPhone dostávat systémové aktualizace.

Současnou verzi iOS 12 je možno s jistými omezeními provozovat už na modelu 5s, což je telefon z roku 2013. Lze tedy očekávat, že Apple tuto metodiku zachová i do budoucna a do iPhonu XR by mělo jít za pět let také dostat nejnovější verzi iOS.

Generace procesoru je tedy sjednocujícím prvkem všech tří nových iPhonů. Podívejme se, ve kterých ohledech levnější typ nestačí na sourozence řady XS.

2. LCD namísto OLED displeje

Apple s nasazením OLED panelů nijak nepospíchal a přestože nejtvrdší konkurent v podobě Samsungu je používal roky, Američané s nimi přišli teprve loni u „desítky“.

Displej je nejdražší komponentou, a proto Apple u XR sáhl po levnějším typu LCD. Nižší je rozlišení a z toho vyplývající jemnost zobrazení. Zatímco u dvojice XS činí jemnost 458 pixelů na palec, u XR je to 325 PPI.

Při přímém porovnání je vyšší jemnost kresby u dvojice XS vidět a nejvíce bude nižší rozlišení znát při prohlášení fotek nebo videí. Lidské oko samozřejmě rozezná, zda se na zobrazení podílí 3,34 megapixelu (XS), nebo jen necelých 1,5 milionu bodů.

OLED vs. LCD displej (iPhone XS vs. XR)

Rozhodně však nejde o nic tragického a pokud srovnání s jemnějším displejem mít nebudete, ani vás nenapadne si na jeho parametry stěžovat.

Nižší rozlišení má však i jednu výhodu. Vykreslování celého obsahu displeje hardware telefonu zdaleka tolik nezaměstnává, což by se mělo pozitivně projevit na výdrži.

Panelu zůstala technologie true-tone, která teplotu barev přizpůsobuje aktuálním světelným podmínkám a totéž platí o vzorkovací frekvenci 120 hertzů.



3. Absence 3D Touch technologie

3D Touch, tedy citlivost panelu na sílu stisku, Apple poprvé ukázal u iPhonů 6s a od té doby jí byla vybavena každá další generace. Pověstnou výjimkou potvrzující pravidlo byl kompaktní model SE z jara 2016. Ten sice dostal vnitřnosti a fotoaparát řady 6s, ovšem displej intenzitu tlaku nepoznal.

XR je tak teprve druhým od té doby uvedeným iPhonem, který 3D Touch postrádá. Podle Applu však nejde o nijak populární funkci a jako takovou by ji uživatelé nemuseli příliš postrádat. Navíc rozpoznání síly stisku lze částečně nahradit jeho délkou. Jistý handicap uživatelé mohou pocítit u herních titulů, které s 3D Touch počítají.

4. Menší operační paměť i maximální úložiště

Apple trochu ušetřil i na operační paměti, která má velikost 3 GB místo čtyř.

Následky jsou nabíledni: volná paměť se aplikacemi na pozadí rychleji obsadí, což se může projevit v rychlosti odezvy. Menší porce RAM může v budoucnu také znamenat, že se iPhone XR bude muset rozloučit s některými funkcemi iOS. Ale to je otázkou minimálně dvou a spíše tří let. Do té doby nebude menší paměť vůbec cítit.

S nepořízenou byste z prodejny Applu odcházeli, pokud by vám vyhovovalo obří 512GB úložiště. To je totiž výsadou modelů XS a XR se vyrábí s 64, 128 nebo 256GB pamětí.

Zatímco slabší procesor by byl nepříjemnou daní, u menší paměti to tak vážné není. Vyžít půjde i se základní 64GB verzí, jen to bude znamenat častější přesun zejména videí buď do počítače, nebo do cloudu. Do telefonu se také nevejdou desítky náročných „velkých“ her, které mohou z paměti ukousnout i několik gigabytů.

Jen snad pro úplnost: iPhone XR používá stejně moderní a rychlé moduly jako dvojice XS, tedy LPDDR4x v případě operační paměti a úložiště je typu UFS 2.1.

5. Fotoaparát s jedním objektivem a omezený bokeh

Dostáváme se k ústupku, jenž z uživatelského hlediska zabolí nejvíc. iPhone XR má jen jednoduchý foťák. XS tak sdílí primární fotomodul s levnějším modelem, ale druhý objektiv naleznete leda na čelní straně.

Chybí tak možnost si před expozicí zvětšit zorný úhel pomocí optického zoomu, přesto lze aplikovat oblíbený bokeh efekt, tedy rozmazání pozadí na výsledných snímcích.

K tomu Apple přidal tzv. portrétový mód, kde jednoduše posuvníkem zvolíte míru rozmáznutí pozadí. Bolístkou je, že to funguje skutečně pouze u portrétů a pokud byste takto chtěli oživit snímek nejen neživého objektu, ale i zvířete, máte smůlu. Z nabídky fotografické aplikace zmizelo i pár dalších drobností.

Čelní foťák je však na chlup stejný jako v případě XS, a spolu s infračervenou kamerou tak podporuje i funkci Face ID, tedy autorizaci majitele za pomoci prostorové mapy tváře, složené ze 30 tisíc bodů.

6. Pomalejší LTE

Všechny tři iPhony sice pohání stejný čipset A12 Bionic, ovšem liší se typ použitého LTE modemu.

Zatímco dražší modely XS k příjmu a vysílání signálu používají čtyři antény (4 × 4 MIMO), XR má tyto antény jen dvě a v tomto ohledu odpovídá loňskému iPhonu X.

V USA už možnosti konektivity vyzkoušeli a modely XS vykazovaly více než dvakrát rychlejší stahování než model X (a výsledky XR by měly být téměř shodné). Upload byl naproti tomu rychlejší asi o polovinu.

7. Hliníkový rám, širší okraje a IP67

Minimalizovat náklady jistým dílem dovolilo i použití rámečku z hliníku místo nerezové oceli. Ale nijak dramaticky na tom Apple ušetřit nemohl a v tomto případě to byla spíše snaha, aby XR nepůsobil stejně luxusně jako oceloví sourozenci. A to se povedlo.

S luxusním vzhledem souvisí i šíře rámečku okolo displeje. Okraje jsou tady o poznání širší, a panel tak poměrově ukusuje menší procento čela telefonu. XR má při úhlopříčce displeje 6,1 palce šířku téměř 76 milimetrů (75,7 mm).

Na chlup stejně měří třeba nové LG V40 ThinQ s displejem téhož poměru stranu (19,5:9), ovšem s větší úhlopříčkou 6,4 palce.

Částečná voděodolnost je užitečnou a stále vyhledávanější vlastností špičkových smartphonů, a iPhone XR jí proto logicky nemohl být „ušetřen“. Konstrukce vyhovuje normě IP67 a na rozdíl od přísnější IP68 definuje odolnost vůči vodě půlhodinovým pobytem v hloubce jednoho metru a nikoli pod tlakem 2m vodního sloupce.

Z praktického hlediska je ovšem rozdíl minimální. K plavání a potápění se nehodí ani XS (ani žádný jiný telefon bez speciálního pouzdra) a náhodné polití nebo déšť naopak snese i XR.

8. Kolik nákupem XR místo XS ušetříte?

Pokud pro vás zmíněné ústupky hrají jen malou roli a před dražším XS upřednostníte právě model XR, vaše peněženka zajásá. 64GB verze totiž vyjde na 22 490 korun, což je v porovnání s částkou 29 990 korun za základní paměťovou variantu modelu XS úspora 7 500 korun a stejnou částku ušetříte, pokud sáhnete po 256GB úložišti.

Z našeho pohledu se tak při pořizování nového letošního iPhonu stává nákup modelu XR tím nejvýhodnějším. Nákupem některé ze starších generací samozřejmě uspoříte ještě více, ovšem zapomenout budete muset nejen na nejnovější procesor, ale třeba i Face ID (model X už nekoupíte) a kratší softwarovou podporu ze strany výrobce.