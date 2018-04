Srovnáváme: LG G3 poráží současnou špičku. Parametry i cenou

LG G3 sráží konkurenci na kolena především panelem s QHD rozlišením (1 440 × 2 560 obrazových bodů). Jistě, jako první takový displej dostal Vivo Play 3X. Jenže ten měl v úhlopříčce 6 palců, a tedy i nižší jemnost 491 PPI (bodů na palec), a v Česku rozhodně nebude oficiálně k mání.

Stejný panel jako LG G3 dostane Oppo Find 7, jenže na něj si ještě počkáme. V tenkém těle G3 si tak sice QHD displej neodbyl premiéru, ovšem jednoznačně jde o smartphone, který bude brzy dostupný na všech důležitých trzích.

Ačkoli první spekulace o HTC One M8 a Samsungu Galaxy S5 také mluvily o QHD displejích, nakonec zůstalo u Full HD. Oba jsou již nějakou dobu v prodeji, a ačkoli jde o špičková zařízení, parametry displeje za LG G3 zaostávají.

Ponechme teď stranou, že praktický přínos superjemného displeje, který atakuje hranici jemnosti 540 PPI, je přinejmenším diskutabilní. Fakta mluví jasně: panel nového LG má 3 686 400 bodů, zatímco displeje konkurentů "jen" 2 073 600 bodů.

Ale je LG G3 takto povedeným přístrojem po všech stránkách? Na tuto otázku přineseme odpověď v podrobné recenzi, dnes tu máme tabulkové srovnání s hlavními rivaly.

Displej

LG G3 opět posouvá hranici velikosti displeje u chytrých telefonů. Navzdory 5,5 palcům je to totiž stále ještě smartphone a nikoli phablet. Výrobci se totiž podařil husarský kousek a rozměrný displej díky tenkým rámečkům napasoval to těla šíře jen necelých 75 milimetrů. Displej LG je nejen největší, ale díky QHD rastru také nejjemnější, a to s náskokem téměř 100 bodů na palec.

LG G3 HTC One M8 Samsung Galaxy S5 Sony Xperia Z2 Nokia Lumia 930 Technologie IPS LCD Super LCD3 Super AMOLED IPS LCD Triluminos AMOLED Barvy 16 milionů 16 milionů 16 milionů 16 milionů 16 milionů Úhlopříčka 5,5" (139,7 mm) 5" (127 mm) 5,1" (129,5 mm) 5,2" (132 mm) 5" (127 mm) Rozlišení [px] 1 440 × 2 560 (QHD) 1 080 × 1 920 (FHD) 1 080 × 1 920 (FHD) 1 080 × 1 920 (FHD) 1 080 × 1 920 (FHD) Počet bodů 3 686 400 2 073 600 2 073 600 2 073 600 2 073 600 DPI 534 441 432 424 441 Ochranné sklo Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3 odolné sklo Corning Gorilla Glass 3

Výkon a výdrž

Ani po stránce výkonu se nové LG rozhodně nenechá zahanbit. Pohání jej totiž výkonnější varianta Snapdragonu 801, která má vyšší takt procesoru i grafické karty. Stejnou má ze srovnávané pětice už pouze Samsung.

Na rozdíl od něj se však musí hardware u LG při výpočtech vypořádat s mnohem větším počtem pixelů, což se samozřejmě projeví na rychlosti odezvy. Logicky lze tedy prohlásit, že konkurenti budou mít v tomto ohledu trochu navrch. LG však nemělo příliš na vybranou, protože čekání na citelně výkonnější Snapdragon 805 by uvedení telefonu značně opozdilo a QHD displej by v tu dobu už nebyl tak výjimečný jako dnes.

K dispozici budou dvě paměťové verze telefonu, které se navíc překvapivě liší i porcí operační paměti. 16GB varianta jí bude mít k dispozici 2 GB, verze s 32GB úložištěm pak dostane hned 3 GB RAM, a vyrovná se tak Xperii Z2.

LG G3 má akumulátor kapacity 3 000 mAh, což by mohlo zaručit i dvoudenní výdrž při běžném používání. QHD displej totiž rozhodně nemá být nenasytným konzumentem. Podle vyjádření výrobce je jeho spotřeba v porovnání s FHD displeji stejné velikosti o pětinu nižší.

Stejně jako v případě Samsungu je baterie výměnná. Zájemci tak budou moci sáhnout i po rozličných vysokokapacitních článcích, které sice smartphonu přidají několik milimetrů v pase, ale zároveň podstatně zvýší výdrž.

LG G3 HTC One M8 Samsung Galaxy S5 Sony Xperia Z2 Nokia Lumia 930 Čipová sada Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 CPU Krait 400 2,5 GHz Krait 400 2,3 GHz (Evropa/USA); 2,5 GHz (Asie) Krait 400 2,5 GHz Krait 400 2,3 GHz Krait 400 2,2 GHz Počet jader 4 4 4 4 4 Výr.proces 28nm 28nm 28nm 28nm 28nm GPU Adreno 330 Adreno 330 Adreno 320 Adreno 330 Adreno 330 RAM 2/3 GB 2 GB 2 GB 3 GB 2 GB FlashROM 16/32 GB 32 GB 16/32 GB 16 GB 32 GB microSD slot ano ano ano ano ne Baterie 3 000 mAh (vyměnitelná) 2600 mAh (pevná) 2 800 mAh (vyměnitelná) 3 200 mAh (pevná) 2 420 mAh (pevná) Bezdrátové nabíjení ano ne pouze se speciálním krytem ano vestavěné

Rozměry a zpracování

Čísla hovoří jasně: LG G3 je kvůli největšímu displeji i nejširší, ovšem v porovnání s Xperií Z2 ani ne o 1,5 milimetru. Nejvyšší je ze současných top smartphonů právě Sony, v pase má nejvíce Lumia 930. Koneckonců lumie nikdy nepatřily k nejtenčím smartphonům.

Co se týče materiálů, obvodový rámeček LG je kovový, záda jsou pak kompletně z plastu, ačkoli se jako kovová tváří. Nízká hmotnost však jasně odhalí, že vzhled broušené oceli je pouze hra a jde o zdařilou imitaci. Displej tradičně chrání sklo Gorilla, tentokrát třetí generace.

LG G3 tak sice nestačí na preciznost konstrukce HTC One M8, jehož téměř celokovové šasi ční vysoko na ostatními, ale oproti loňské G2 je zpracování o něco lepší.

LG G3 HTC One M8 Samsung Galaxy S5 Sony Xperia Z2 Nokia Lumia 930 Rozměry š × v × t [mm] 74,6 × 146,3 × 8,9 70,6 × 146,4 × 9,4 72,5 × 142 × 8,1 73,3 × 146,8 × 8,2 71 × 137 × 9,8 Hmotnost [g] 149 160 145 163 167 Objem [cm3] 97,13 97,15 83,38 88,23 95,32 Šasí plast, hliník,sklo hliník/sklo plast/sklo sklo/hliník sklo, polykarbonát, hliník další - - prachotěsnost a voděodolnost IP67 prachotěsnost a voděodolnost IP58 -

Multimedia a fotoaparát

Fotoaparát LG přichází s netradiční prvkem v podobě laserového ostření, které proces výrazně výrazně zkracuje a urychluje tak expozici. Fotomodul využívá optiku Sony a 13MPix snímač. U LG tak dali přednost inovaci před honbou za megapixely.

Přesto si troufáme odhadnout, že v této disciplíně nebude stačit na Sony ani Lumii 930, která by mohla být vůbec nejlepším fotomobilem. Nezvládne sice videa v rozlišení 2 160p, ovšem taková kvalita je zbytečně předimenzovaná a každá minuta záznamu zkonzumuje až příliš datového prostoru. Schopnosti LG coby fotoaparátu jsme již krátce otestovali, soupeřem mu bylo HTC One M8 (více zde).

LG G3 HTC One M8 Samsung Galaxy S5 Sony Xperia Z2 Nokia Lumia 930 Hlavní fotoaparát 13.0 MPix dvojitý 4.0MPix 16.0 MPix 20.7 MPix 20 MPix Snímač CMOS BSI CMOS BSI (UltraPixel) CMOS BSI Exmor RS CMOS PureView Velikost snímače 1/3" 1/3" 1/2.6" 1/2,3" 1/2,5" Velikost pixelu [mikrony2] 1,2 4,0 1,12 2 1,12 Světelnost objektivu f/2.0 f/2.0 f/2.2 f/2.0, optika G lens optika ZEISS Ohnisková vzd. (ekv. 35mm) 26 mm 26 mm 28 mm 27 mm 26 mm Autofokus ano ano ano ano ano Blesk 2 × LED dvojice LED (emitují světlo různé barvy) LED LED 2 × LED Videa, další přednosti 2 160p nebo 1 080p při 30 snímcích/s, laserové ostření 1 080p při 30 snímcích/s, 720p při 60 fps, HDR, stabilizace obrazu, pořizování zpomalených videí, režim Zoe 2 160p 30 snímků/s, 1 080p při 60 fps, HDR, stabilizace obrazu 2 160p 30 snímků/s, 1 080p při 60 fps, 720p při 120 fps, HDR, stabilizace obrazu 1 080 při 30 snímcích/s, optická stabilizace Sekundární fotoaparát 2,1 MPix (FHD videa při 30 snímcích) 5,0 MPix, 1 080p videa při 30fps, HDR 2,1 MPix (FHD videa při 30 snímcích) 2,0 MPix (FHD videa při 30 snímcích/s) 1,3 MPix, f/2,4 FM rádio ? ano (RDS) ne ano (s RDS) ano TV výstup ano (MHL A/V) ano (MHL A/V) ano (MHL A/V) ano (A/V) ano (MHL A/V) DLNA ano ano ano ano ano

Konektivita

Podle očekávání jsou rozdíly v možnostech konektivity u celé pětice minimální. Podporovány jsou všechny myslitelné standardy, jež se mohou v závislosti na regionu mírně lišit (podpora LTE nebo CDMA).

Samozřejmostí je dnes u vrcholných modelů podpora NFC, které kromě rychlého přenosů souborů dovoluje také bezkontaktní platby. Návratu se už před rokem dočkal infraport, který tedy nechybí ani novému LG.

Všechny telefony žádají zmenšenou SIM kartu, HTC a Nokia přitom používají rovnou tu nejmenší variantu, tedy nano SIM.

LG G3 HTC One M8 Samsung Galaxy S5 Sony Xperia Z2 Nokia Lumia 930 Sítě Quadband GSM / Quadband UMTS, LTE, bude i verze s podporou CDMA Quadband GSM / Quadband UMTS (frekvence dle regionu), LTE Quadband GSM / Quadband UMTS, LTE (dle regionu) Quadband GSM / Quadband UMTS (frekvence dle regionu), LTE Quadband GSM / Quadband UMTS (frekvence dle regionu), LTE Data GPRS, EDGE, HSPA, LTE (CDMA) GPRS, EDGE, HSPA, LTE GPRS, EDGE, HSPA, LTE GPRS, EDGE, HSPA, LTE GPRS, EDGE, HSPA, LTE SIM micro nano micro micro nano wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac,, DLNA, wi-fi direct, hotspot 802.11 a/b/g/n, hotspot, Wi-Fi direct 802.11 a/b/g/n, DLNA, wi-fi direct, hotspot 802.11 a/b/g/n, DLNA, wi-fi direct, hotspot 802.11 a/b/g/n, DLNA, wi-fi direct, hotspot BT 4.0, A2DP 4.0, A2DP 4.0, A2DP 4.0, A2DP 4.0, A2DP Infraport ano ano ano ne ne NFC ano ano ano ano ano

Cena a dostupnost

Nejvyšší cenovka visí u Xperie Z2, oficiálně je k mání za 18 990 korun. Zájemci o Galaxy S5 zaplatí jen o 500 korun méně, HTC One M8 je pak v prodeji za 17 490 korun.

Na stejnou úroveň je nastavena cena 32GB verze LG G3, varianta s poloviční pamětí je pak o tisíc korun levnější. Ale na rozdíl od předchozího tria ještě není v prodeji, k dispozici bude koncem června. Někteří prodejci jej ovšem nabízejí v předobjednávkách až o 15 % levněji (14 900 a 13 990 korun). To pro LG znamená velkou konkurenční výhodu, úspora až pěti tisíc korun už je pořádným argumentem.

Prodej Lumie 930 v tuzemsku ještě stále nebyl zahájen, ale při oficiálním zahájení vycházel přepočet americké ceny včetně DPH na 14 500 korun. Na německém Amazonu je nyní v prodeji za 579 eur, což je po připočtení nákladů na dopravu minimálně 16 500 korun. Pokud zdejší distribuce nasadí cenu na podobnou hladinu, pak Nokia ztratí jednu ze svých očekávaných předností.