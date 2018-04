Souboj designu a výkonu: Xperia Z1 Compact proti HTC One mini 2

Trend zmenšených top-modelů nám vydržel zhruba dva roky a během té doby jsme se dočkali řady zmenšenin, které však výkonem a výbavou na své větší sourozence nestačily. Teprve na počátku letošního roku přineslo Sony model Xperia Z1 Compact, což je špičkový smartphone bez kompromisů. Zatím se mu žádný ze soupeřů nemůže rovnat, třeba i proto, že „mini“ modely už rozhodně nejsou příliš mini.

Kapitoly recenze Vzhled a konstrukce

Displej a ovládání

Baterie

Běžné funkce

Zábava

Shnutí

A také proto, že Samsung zatím svůj zmenšený S5 nepředstavil, LG také nemá patřičnou alternativu a Nokia se do podobného segmentu zatím vůbec nevydala. Jediným čerstvým soupeřem pro Z1 Compact je tak nové zmenšené HTC One mini 2. To má sice trochu slabší hardware, nicméně po špičkovém sourozenci One M8 zdědilo perfektní design a vysoce kvalitní zpracování.

Není tak mini, na výšku se vyrovná loňskému One M7 a kompaktní Xperia se tak v kapse ztratí lépe. Ale HTC působí trochu luxusnějším a bytelnějším dojmem. Ale Sony zase boduje nejen trochu lepší papírovou výbavou, ale i odolností vůči vodě. Oba telefony se prodávají za podobnou cenu. Nové HTC je k mání za necelých 13 tisíc korun, Xperia oficiálně stojí 12 290 korun.

Vzhled a konstrukce: sklo proti kovu

HTC i Sony jsou dva výrobci, kteří se už delší dobu drží své designové linie. A málokdy najdeme vzhledově tak odlišné telefony. Sony se oddává rovným plochám a alespoň vzhledově ostrým hranám, HTC zase vsadilo na velmi oblé křivky. Tělo HTC je převážně z kovu a působí i v ruce opravdu luxusním dojmem. A to i přesto, že je tu v detailech vidět oproti většímu One M8 nějaké to zjednodušení a zlevnění konstrukce. Spáry tak nelícují s takovou přesností a tělo je z ohýbaného materiálu, nikoli z jednoho kusu vyfrézovaného kovu.

V praxi to moc nevadí, kov působí bytelným a příjemným dojmem zároveň, broušené provedení plechu je velmi elegantní. Xperia používá pro Sony typické skleněné panely, tvrzeným sklem je kryta jak čelní, tak zadní strana. Kov však nechybí ani tady, je z něj rám obepínající boky přístroje. I konstrukce je velmi pevná a bytelná, menší rozměry tento pocit ještě trochu umocňují. Sony se také chlubí odolností vůči vodě a prachu danou certifikací IP58.

Drobnou praktickou i estetickou nevýhodou malé Xperie je řešení ochrany čelní i zadní „skleněné“ plochy před prasklinami. Z výroby tu Sony používá velmi precizně nalepenou fólii, která má při pádech křehčí materiál pod ní ochránit před roztříštěním. Jenže samotná fólie je relativně měkká a tudíž náchylná ke škrábancům. Po nějaké době tak nevypadá příliš esteticky. Navíc je docela náchylná na zachytávání otisků a dalších šmouh. U HTC se i čelní panel upatlává trochu méně.

V ruce působí oba smartphony velmi příjemným dojmem. Je to dáno především relativně úzkou konstrukcí, která mini kousky odlišuje od záplavy přerostlých top-modelů. Xperia Z1 Compact má míry 127 × 64,9 × 9,5 mm, HTC One mini 2 pak 137,4 × 65 × 10,6 mm. I přes určité rozdíly jsou v ruce pocity při držení velmi podobné. Xperia boduje trochu menší tloušťkou a i přes zdánlivě hranaté tvary příjemným zaoblením hran. HTC je celkově oblejší, čímž vyvažuje mírně větší tloušťku. Výška HTC je výrazně větší než u Sony, ale při držení v ruce to nehraje roli. V kapse se však Xperia ztratí lépe. Oba telefony mají na chlup stejnou hmotnost 137 gramů.

Sony prodává svůj zmenšený model v černé, bílé, žluté a růžové barvě, HTC má zatím výběr omezenější, kromě šedého provedení gunmetal grey je tu i zlatá varianta.

Displej a ovládání: ve znamení HD

Xperia Z1 Compact je prvním modelem Sony, který konečně přinesl displej té nejvyšší úrovně. A to paradoxně i přesto, že má „jen“ HD rozlišení. Jenže jde o IPS panel s věrným podáním barev a skvělými pozorovacími úhly. Těchto parametrů dosavadní displeje Sony nedosahovaly. Na úhlopříčce 4,3 palce je HD rozlišení, tedy 720 × 1 280 pixelů, zcela dostatečné.

HTC One mini 2 má o trochu větší panel s úhlopříčkou 4,5 palce, rozlišení je tu stejné jako u Xperie. Je až s podivem, kolik kvality dokáže HTC vydolovat z „obyčejného“ SLCD2 displeje. Pozorovací úhly jsou shodné se Sony, barvy mírně bledší. To však nemusí vůbec vadit, jde spíše o osobní vkus. Kdo má rád sytější podání, sáhne po Sony, kdo raději tlumenější tóny, zvolí HTC. Čitelnost na slunci je trochu lepší u HTC, i když je to trochu Pyrrhovo vítězství, protože tmavé tóny v uživatelském prostředí místy zase čitelnost dost zhoršují. Platí to třeba pro klávesnici, ta je lépe čitelná u Sony.

Displeje HTC One mini 2

Ani u jednoho displeje však nebudou mít uživatelé mnoho důvodů ke kritice. HTC své škobrtnutí v rámci čitelnosti napravuje třeba větší úhlopříčkou. Vzhledem k tomu, že telefon padne do ruky téměř stejně jako na výšku menší Sony, je ten kousek displeje navíc příjemným bonusem. Jenže vzápětí zase HTC výhodu shazuje tím, že má vypínací tlačítko tam, kam jej sveřepě jeho inženýři umisťují už roky, tedy na horní straně. Při dané výšce už totiž není tlačítko úplně ideálně po ruce a uživatelé s kratšími prsty mohou mít trochu potíže. To u Sony nic takového nehrozí. Vypínací tlačítko je na boku, hezky po ruce pro leváky i praváky. U Sony zase dostalo méně místa a trochu méně jistý stisk dvojtlačítko pro ovládání hlasitosti.

Oba smartphony používají operační systém Android upravený výrobcem podle jeho představ. U HTC One mini 2 jde o Android 4.4.2 s uživatelským prostředím Sense 6.0. Odlehčené Sense je už přes rok (od verze 5) chloubou HTC a u modelu One mini 2 se ho povedlo stejně jako u velkého One M8 skvěle odladit, takže reakce na pokyny uživatele jsou bleskurychlé. Od čistého Androidu se Sense liší nejen použitou grafikou, ale také přehledem aktuálního dění BlinkFeed, který může být jednou ze stran úvodní obrazovky.

Displeje Sony Xperia Z1 Compact

To Android v podání Sony se od toho čistého na pohled liší mnohem méně, struktura je klasičtější a úpravy se na první pohled omezují spíše na grafické záležitosti. I tady však platí, že vše je velmi svižné a skvěle odladěné. Sony se původně prodávalo s verzí Android 4.3, nedávná aktualizace i jemu přinesla verzi 4.4.2 KitKat.

Ani u jednoho telefonu si nemůžeme stěžovat na nedostatek výkonu, jasným vládcem tu však je Sony. Jeho čtyřjádrový Snapdragon 800 s taktem jader 2,2 GHz a grafikou Adreno 330 jsou mnohem silnějším nástrojem než čtyřjádrový Snapdragon 400 s taktem 1,2 GHz a grafikou Adreno 305. Rozdíl je i v porci RAM paměti, Xperia má k dispozici 2 GB, HTC jen jeden. V běžných aplikacích nebo při procházení uživatelského prostředí není rozdíl postřehnutelný, avšak v náročných aplikacích a především hrách tu rozdíl je.

V řečí benchmarkových čísel testu AnTuTu X má Sony drtivou převahu 32 000 bodů vůči „nicotným“ asi 17 500 bodů u HTC. Vývojářům HTC tedy patří obdiv za to, že s papírově mnohem menším výkonem dovedou v praxi kouzlit velmi podobně jako silnější Sony. Jenže Sony zase dodnes patří k nejvýkonnějším smartphonům na trhu. Otázkou je, jestli je to u modelu s menším displejem tak nutné, třeba náročné a graficky atraktivní hry se samozřejmě hrají mnohem lépe na přístrojích s větším displejem.

Baterie: dvojí úsporný přístup

Oba smartphony mají napevno vestavěné akumulátory s docela podobnou kapacitou. Je zajímavé, že trochu větší HTC má menší akumulátor s kapacitou 2 110 mAh, Sony nabídne 2 300 mAh. V praxi však nesmíme zapomínat, že Sony má výkonnější, a tudíž v některých případech i na energii náročnější hardware. A tak má v tomto případě slabší HTC trochu výhodu. V praxi jsme se u něj častěji dostali na dva dny výdrže i při intenzivním používání. U Sony to také není nic nemožného, ale ke konci druhého dne už se ukazatel baterie nebezpečně blíží hodnotám, které hraničí s vybitím. Rozdíl však není tak zásadní.

Obzvlášť proto, že oba telefony disponují úspornými režimy, které dovedou omezit spotřebu energie na nutné minimum. Sony je v tomto ohledu průkopníkem, Stamina režim má ve smartphonech už dlouho. HTC zase přišlo s radikálnějším řešením, které dovede omezit funkce telefonu více. V praxi jsou však úsporná opatření obou telefonů natolik dostatečná, aby zajistila slušnou výdrž v případě krize nebo delšího výletu, na kterém nepotřebujete funkce smartphonu tolik vytěžovat.

Běžné funkce: opravdu moderní

Oba konkurenční smartphony se snaží uživatelům zprostředkovat požitek z využívání moderních technologií. Samozřejmostí jsou tak podpora rychlých datových přenosů LTE, slušná porce vnitřní paměti (16 GB), slot na paměťové karty nebo Bluetooth 4.0. Sony má mírný náskok díky podpoře NFC.

Displeje HTC One mini 2

V aplikační výbavě najdeme mnoho drobných rozdílů, které však většinou nejsou podstatné. Většinu aplikací z jednoho telefonu si totiž můžete (přinejhorším v podobě alternativ) nainstalovat i do druhého přístroje. Ale výrobci mají i některá lákadla. Tak například HTC dává ke svému smartphonu zdarma na dva roky 50 GB navíc na on-line úložišti Google Drive. Sony kontruje aplikací Smart Connect pro chytrou aktivaci různých funkcí a aplikací v závislosti na připojeném příslušenství nebo denní době. A za pozornost stojí i aplikace Xperia Privilege a Xperia Lounge, které přinášejí nejen novinky z oblasti světa smartphonů Sony, ale také exkluzivně některé hry a aplikace zdarma nebo možnosti vyhrát hodnotné ceny.

Displeje Sony Xperia Z1 Compact

Co se týče telefonování, HTC má díky stereo reproduktorům výhodu v hlasitějším vyzvánění a čistším projevu. Ovládání obou telefonů je však na shodné úrovni. Při psaní zpráv oba přístroje podporují i psaní tahy, v obou případech pak diakritika zkracuje SMS na 70 znaků. Jak jsme již zmiňovali dříve, tmavé pozadí klávesnice HTC způsobuje horší čitelnost na slunci. Sony má zase kvůli menšímu displeji na klávesnici trochu méně místa, takže při psaní vyťukáváním se mohou častěji objevit překlepy.

Zábava: dvojí přístup k focení

Ještě než se vrhneme na porovnání fotoaparátů, sluší se zmínit i další funkce. Oba modely mají FM rádio, oba poskytují i určitý přístup k hudebním katalogům. Sony by v případě multimediálního obsahu mělo mít navrch, jenže tato tradiční korporace má očividně problém s obsahem. I když sama firma vlastní práva na obrovské množství světové hudební i filmové produkce, je jednodušší nakupovat obsah odjinud. Manažeři Sony by v tomto případě měli hodně rychle vytáhnout hlavy z písku. Ne že by na tom HTC bylo z hlediska dostupnosti obsahu lépe, jenže tady to alespoň uživatelé nečekají.

Prostředí fotoaparátu HTC One mini 2

Co se fotoaparátu týče, oba výrobci zvolili kreativní přístup, každý ovšem po svém. Sony má svůj špičkový snímač Exmor R s rozlišením 20,7 megapixelu a optikou G Lens. HTC zvolilo trochu konvečnější snímač s rozlišením 13 megapixelů. Oba fotoaparáty mají pochopitelně automatické ostření a přisvětlovací diodu.

Prostředí fotoaparátu Sony Xperia Z1 Compact

Snímky z HTC jsou vcelku nadstandardní, fotoaparát je jen trochu pomalejší a to se bohužel občas projevuje i při fotografování akčnějších scén. Pohybové rozmazání tu bývá vidět navzdory tomu, že světla je dost, což značí místy pomalejší snímání dat z čipu. To může vylepšit některý z budoucích softwarových updatů. Podobně má HTC trochu potíže s kontrasty a odlesky, jeho fotografie místy vycházejí podivně zastřené. V automatickém režimu tedy ze sebe HTC nevydává to nejlepší. Trumfem fotoaparátu je nejen široká možnost volby různých fotografických režimů, ale tím hlavním plusem je možnost plně manuální kontroly parametrů focení.

Fotografie pořízené HTC One mini 2

Díky tomu lze třeba ve ztížených světelných podmínkách snížit citlivost ISO a prodloužit čas expozice, pokud to například dovolí nějaká opora, která udrží telefon stabilní. Pak se díky snížení citlivosti sníží i množství šumu na snímku, což je v automatickém režimu typický problém fotoaparátu HTC One mini 2.

U velkého snímače Sony je potíž podobná. Množství šumu v běžném režimu je relativně vysoké i za docela dobrého světla, porovnání detailů však vychází zhruba nastejno. Sony sice trochu více šumí, ale HTC má zase nižší rozlišení a navíc detaily kazí zmíněná neschopnost vyrovnat se s kontrasty. Snímky v horším osvětlení bez blesku v automatickém režimu také vycházejí lépe u Sony.

Fotografie pořízené smartphonem Sony Xperia Z1 Compact

Jenže Sony vytváří snímky s plným rozlišením jen v manuálním režimu, který však nemá nic společného s tím u HTC. Parametry focení tu určovat nelze, ovlivnění je možné jen přes kompenzaci expozice. V automatickém režimu Superauto fotí Sony snímky s rozlišením 8 megapixelů. Používá přitom metodu downsamplingu tak, že z velké fotky vyhodnocuje relevantní pixely a ty, které jsou vyhodnoceny jako nevhodné, nejsou použity, použije se obrazová informace z pixelů bez šumu. To má za následek výrazné snížení šumu v takto zpracovaných snímcích. Sony se může oproti HTC pochlubit i trochu přirozenějšími barvami ve snímcích.

Downsamplovaná fotografie pořízená Sony Xperia Z1 Compact

Sony navíc přidává řadu kreativních režimů pro fotografování. Různé miniaplikace pro fotografování lze doinstalovávat. U HTC lze tuto funkci trochu suplovat tím, že si kterékoli nastavení fotoaparátu lze nastavit jako režim fotoaparátu, který lze rychle spustit z menu jejich volby. Celkově hodnotíme i přes absenci plně manuálního režimu jako vyspělejší fotoaparát u Xperie Z1 Compact.

Shrnutí: špičkové alternativy

Ačkoli se v mnohém liší, HTC One mini 2 a Sony Xperia Z1 Compact jsou výborné alternativy k dnešním přerostlým smartphonům.

Sony má oproti HTC mnohem více výkonu a díky pokročilejšímu hardwaru je to telefon, který bude zastarávat trochu pomaleji než HTC (i když to je o něco novějším kouskem). Na druhou stranu HTC v zásadě nechybí nic podstatného a i přes výrazně nižší výkon je v praxi Xperii zdatným soupeřem.

Podle našeho názoru má HTC více stylu, Xperia je však menší a přece jen trochu univerzálnější. Rozhodování neulehčují ani cenovky, které jsou si docela blízké, novější HTC je dražší. Rozum tedy velí volit výkonnější Sony, jenže atraktivní kovový kabát HTC může takovou volbu zpochybňovat. I proto si protentokrát odpustíme jakékoli jednoznačné soudy. Oba telefony se nám opravdu líbí a je jasné, že si získají své příznivce. HTC by se to však dařilo lépe, kdyby jeho cenovka byla trochu nižší.