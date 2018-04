Čtenáři rozhodli: Drahý fotomobil nemá cenu, ten za půlku fotí téměř stejně

Huawei P9 je výborný fotomobil a dokázal to i v nedávném velkém srovnání fotomobilů, kde si připsal dělené třetí místo. Jeho cena 15 tisíc korun je však pro většinu zájemců o solidní fotomobil příliš vysoká. Proto jsme se rozhodli vytvořit slepé porovnání tohoto špičkového modelu a jeho levnějšího sourozence P9 lite, který se prodává za 7 500 korun.

Model P9 je zajímavý svým duálním fotoaparátem, který dovoluje využít více kreativních režimů, ale v praxi na takové věci uživatelé příliš nedají, důležitá je hlavně kvalita klasických fotografií. I proto mají dnes vůči drahým smartphonům šanci i ty levnější. Foťáky v nich se v poslední době výrazně zlepšily, a třeba fotoaparát v modelu P9 lite tak má papírově v podstatě shodné parametry jako u velkého P9. Model lite má dokonce o trochu vyšší rozlišení, 13 megapixelů oproti dvanácti, světelnost objektivu 2.0 je pak u obou modelů shodná. O kvalitě fotek tak rozhodují detaily v kvalitě optiky (u dražšího modelu je pravděpodobné, že bude trochu lepší) a také schopnosti softwaru pro zpracování obrazu. Ten u P9 ladili u Leiky, zatímco model lite se takové kůry nedočkal.

Ale jak ukázal srovnávací test a hlasování čtenářů, rozdíl v kvalitě fotoaparátů není nijak zásadní. V testu se pod označením Smartphone 1 ukrýval právě špičkový Huawei P9, který sice vyhrál, ale rozdílem pouze 334 hlasů proti 282. Rozdíl je dostatečný na to, aby bylo jasné, že fotoaparát P9 přijde čtenářům iDNES.cz lepší, ale na druhou stranu dost malý na to, aby ospravedlnil dvojnásobnou cenu přístroje. Podle hlasování čtenářů P9 lite s poloviční cenou rozhodně není dvakrát horší, jak by mohla napovídat cena (článek s hlasováním zde).

S tímto hodnocením nelze nesouhlasit. Podle nás je velký P9 lepším fotomobilem, ale pokud bychom přemýšleli, zda za tento typ právě kvůli fotoaparátu připlácet, určitě bychom zůstali u levnějšího kusu. To je další důkaz toho, že P9 je v nabídce značky určitý „image-maker“ a P9 lite opravdu splní požadavky i náročnějších zákazníků.

Podobné rozdíly přitom najdeme i u jiných značek. Třeba Samsung Galaxy A5 (2016) se kvalitou fotek může rovnat s loňským Galaxy S6, a není tak zásadně horší než téměř dvakrát dražší model S7, který je aktuálním králem fotomobilů.

Porovnání špičkových a cenově dostupných fotomobilů se budeme i nadále věnovat.