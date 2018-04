Porno v mobilu najdou děti snadno. Ochrana téměř neexistuje

Zatímco pro počítače existují účinné filtry, které dětem dokážou přístup na stránky s pornografickou tematikou minimálně znesnadnit, u mobilních telefonů se s takovými programy sekáte jen velmi sporadicky.

Obecně lze říci, že neexistuje způsob, jak dětem zcela zakázat pornografii v mobilním telefonu.

I proto mobily stále častěji slouží dětem jako zadní vrátka pro přístup k pornografii. "S klukama se občas na nahý holky přes mobil kouknem, je to snazší než z počítače," řiká teprve čtrnáctiletý Jakub z Prahy.

Probematika se však neomezuje na pouhé ohrožení mravní výchovy mládeže. Do mobilních telefonů se totiž stěhují všechny nešvary, kterými děti ohrožuje dnešní internet: seznamky, chaty a podobné aplikace. - více o nebezpečí číhajícím na internetu čtěte zde

Ověření zletilosti je pouhým gestem

Čeští operátoři přitom dokážou zasáhnout jen u služeb, nad kterými mají sami kontrolu. Patří mezi ně zejména jejich zábavní portály. Většinou se zde ale omezují na pouhé ověřování věku uživatele.

"Zákazníka vždy upozorníme, že přistupuje na stránky s erotickým obsahem. Musí také potvrdit, že mu je více než 18 let, aby se k danému obsahu dostal," říká Jitka Pacolová z tiskového oddělení T-Mobilu.

Stejně reagoval i Martin Žabka z Telefóniky O2: "Přístup ke službám obsahu, které jsou klasifikovány jako nevhodné pro děti do 18 let a nad nimiž má O2 kontrolu − portál O2 Active − je umožněn pouze osobám, které prokázaly, že jsou starší 18 let."

Takové upozornění však na děti působí jako zakázané ovoce, jak potvrzuje i sám Jakub. Při dotazu, zda při prohlížení takových stránek naráží na ověření věku návštěvníka, s klidem odpovídá: "Jasně, ale to přece není žádnej problém, ne? Prostě kliknu na ano a jsem tam." Vodafone jde v ochraně dál Jediný komplexnější nástroj pro zamezení přístupu k erotickým službám nabízí v tuzemsku Vodafone pod názvem Dětský profil. Ten dle Filipa Hrubého z Vodafonu "umožňuje zablokovat v telefonu přístup k veškerému erotickému obsahu na portálu Vodafone live!, případně odesílání jakýchkoli zpoplatněných prémiových SMS." Právě prémiové SMS zprávy jsou dalším citlivým bodem při ochraně dětí před nástrahami pornoprůmyslu. Jejich blokování nabízí i ostatní operátoři, a to zejména kvůli jejich častému využívání pro zpoplatnění přístupu k erotickým službám. Zvídavá mládež je totiž začala okamžitě zneužívat. Umožněním jejich blokování, a to včetně erotických linek s vysokou tarifikací, dostali rodiče do rukou první zbraň. Avšak v mnoha ohledech i poslední. Absolutní kontrola je nemožná Na webu totiž existuje mnoho stránek, jejichž zobrazení nelze nijak omezit. Děti tak od porna dělí jen potvrzení, že je jim více než osmnáct let. Toto opatření je povinné pro každého provozovatele stránek s obsahem pro dospělé, který své služby nabízí v Evropské unii či USA. Podle Jakuba tak není problém se k pornografii přes moderní telefon dostat. Jak lze ochránit dítě před nevhodným obsahem? Možností, jak chránit vlastní dítě před nástrahami pornoprůmyslu na mobilním telefonu, je poskrovnu. Přesto existuje pár doporučení, kterými lze rozlet zvídavé mládeže alespoň čásečně omezit. prevence je základ: poučte děti o hrozícím nebezpečí na internetu, učte je "anonymitě na síti"

požádejte operátora o zablokování tzv. prémiových SMS zpráv

pokud to operátor umožňuje, požádejte o zamezení přístupu ke službám určeným pro dospělé

vybírejte mobilní telefon přiměřeně věku dítěte; čím méně funkcí, tím menší pravděpodobnost styku s nevhodným obsahem

prostudujte si návod k telefonu a pokuste se zablokovat přístup k webu. Stačí například nesprávně nastavit datový profil

pro úplnou kontrolu můžete činnost svého dítěte monitorovat pomocí speciálních programů a telefonů - více zde

nastavte dítěti pevný finanční limit; kredit dobíjejte pravidelnými částkami. Znemožníte tím velkou útratu za podobné služby a dítě se naučí s kreditem/limitem lépe hospodařit. Dítě si tak rozmyslí, zda utratit peníze za prohlížení webu, nebo raději napíše pár SMS kamarádům



Mnozí rodiče tento systém považují za nedostatečný. "Nelíbí se mi, že synátorovi stačí pouze odpovědět na triviální otázku. Stejně všichni víme, že na NE asi neklikne," komentuje situaci Jan Zachariáš z Brna.

Dle něj by měli operátoři beze zbytku nabízet možnost plné rodičovské kontroly nad činností mobilního telefonu dětí. "Chybí mi nástroj pro blokování takového obsahu."

Blokovat porno nejde, zákony jsou krátké

V západních zemích se tyto služby stávají standardem. Například americký operátor AT&T zavedl službu, díky níž lze blokovat na daném mobilním čísle přístup k vybraným pornostránkám.

Stejné možnosti nabízí i světové pobočky Vodafonu a veskrze všichni mobilní operátoři ve Velké Británii.

Počet dětských uživatelů mobilních telefonů totiž každoročně roste a problém s volně dostupnou pornografií přibírá na vážnosti. Bohužel, pornografických stránek bez dosahu restriktivních opatření příslušných orgánů je na internetu tolik, že vyfiltrovat celkový obsah nevhodný pro děti je doslova nemožné.

Do boje proti pornografii v mobilu se vydávají i třetí strany. Na internetu tak lze narazit na různé nástroje, které dokážou děti alespoň částečně ochránit. Například v Jižní Africe existuje služba, která rodičům umožňuje zamezit příjem nevyžádaných reklamních SMS s erotickým či porno obsahem na daném čísle.

Objevují se již i aplikace, které umožňují filtrovat webové stránky přímo v mobilních telefonech. Většinou jde ale o speciální prohlížeče, které ty původní nenahradí. Dítě si tak snadno najde cestu zpět na "neomezený" web.

Našinci si na podobná opatření ještě počkají

Jistá snaha je vidět i u našich operátorů. V březnu loňského roku se všichni dohodli na kontrole přístupu k obsahu určeného pro dospělé. Zároveň přislíbili, že budou podporovat kampaně zaměřené na zvýšení informovanosti rodičů a dětí, stejně tak jako boj proti nezákonnému obsahu v mobilních telefonech.

Reagovali tím na Evropskou komisí iniciovanou dohodu, ve které se významní poskytovatelé telekomunikačních služeb zavázali k vyšší ochraně dětí a nezletilých před přístupem k obsahu určeného pro dospělé.

Pro operátory byl ale podpis dohody spíše gestem než přijetím zcela nového přístupu. - více o dohodě EK zde

Přesto se ledy částečně pohnuly; Telefónica O2 spustila speciální webové stránky, na kterých se právě ochraně dětí věnuje. Přináší zde užitečné informace nejen pro děti samotné, ale i pro jejich rodiče. Všichni operátoři pak začali striktně dodržovat upozornění na nevhodný obsah a o problematice nyní i hlasitěji hovoří.

Bohužel konkrétní a jasně hmatatelná opatření proti snadné dostupnosti pornografie v mobilu v brzké době očekávat nelze. Obrana přesto existuje: vybírat mobilní telefon s možnostmi přiměřenými věku dítěte. - více o možnostech obrany zde