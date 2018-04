Na porno už nepotřebujeme počítače, bereme si ho s sebou v mobilu

Dávno pryč jsou doby, kdy telefon sloužil jen k volání a SMS, dnes čím dál více nahrazuje klasické počítače. Jednou z věcí, ve kterých už mobily počítače předčily, je pornografie. Zatímco ještě před pěti lety se na erotická videa z mobilu dívalo jen zhruba 12 % návštěvníků, dnes už tento podíl činí 63 %, tvrdí ve svých nejnovějších statistikách server Pornhub.

Ačkoliv Android a iOS neustále soupeří, který ze systémů má navrch, ve sledování porna mají jeho uživatelé téměř stejné návyky. Zatímco z klasických PC a jiných podobných zařízení na stránky přichází 37 % návštěvníků, zbylých 63 % si dělí všechna zařízení (mobily i tablety) s Android a iOS téměř rovným dílem. iOS má navrch jen v desetinkách procenta. Je celkem zajímavé, že zatímco z mobilů si porno radši prohlíží lidé s Androidem (52 %), na tabletech má převahu iOS (68 %).

Pokud se konkrétně zaměříme na statistiku z České republiky, na Pornhub chodí z operačního systému Android dokonce 72,5 % českých návštěvníků, zatímco z iOS je to jen 17 %. Dalších 5,5 % tvoří čeští uživatelé Windows Phone, zbylé systémy už nejsou specifikovány.

Majitelé iPhonů a iPadů jsou podle Pornhubu časově efektivnější. Na stránce najdou svůj vytoužený výsledek už po zobrazení v průměru 9,8 různých odkazů a odchází po 8 minutách a 40 sekundách. Uživatelé s Androidem na stránce stráví něco málo přes 10 minut a zobrazí necelých 11 stránek.

Shodu nachází oba dva operační systémy v nejčastěji hledané kategorii – z Androidu i iOS nejčastěji vyhledáváme lesbičky. Jinak se však vyhledávaná erotická zábava vcelku liší. Na iPhonech se nejčastěji sledují bondage či fetiš videa, na Androidu zase letí ženy s plnější figurou a také animované klipy.

Při vyhledávání jsou Androidisté konkrétnější. Svoje fantazie totiž do vyhledávacího pole popíší 3 až 4 slovy, zatímco uživatelé iOS si vystačí pouze s 1 až 2 slovy.

Z mobilu chodí sledovat porno 74,5 % mužů a 25,5 % žen, rozdíly v jejich užívání operačních systémů nejsou příliš znatelné. 36 % návštěvníků je ve věku 18 – 24 let, 30 % je z rozmezí 25 až 34 let, zbylé kategorie prudce klesají až do 65 a více let, kde podíl návštěvníků z mobilního telefonu tvoří jen něco málo přes 2 %.

Na závěr přidáváme perličku ohledně teorií, proč že jsou mobily dnes tak velké. Hádáte správně, někdo si zkrátka uvědomil, že na obrazovce by šla sledovat i erotická videa.